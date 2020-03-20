Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
20 марта 2020, 00:29

Коронавирус уравнял Rolls-Royce со Scania: автозаводы закрываются по всему миру

  • 761
  • 0
Фото: iStock
Предприятия в Европе и США отправляют сотрудников в отпуска или на удаленную работу. В начале недели мы писали о закрытии европейских заводов, принадлежащих альянсам Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и PSA, а также компании Group Renault. Буквально за несколько дней явление приобрело массовый характер.
Ранее мы писали
По мере ухудшения эпидемиологической ситуации в Европе вводится запрет на проведение массовых мероприятий ...
Читать далее
Во вторник, 17 марта, немецкий автогигант Daimler объявил о временной остановке производства на «большей части» своих предприятий в Европе из-за распространения коронавируса. Точную дату остановки конвейеров концерн не назвал. В отличие от него в Volkswagen были предельно пунктуальны. В тот же день здесь сообщили о приостановке производства на большинстве заводов с 21 марта. Одновременно европейское подразделение Ford со штаб-квартирой в Кельне распространило заявление о закрытии европейских заводов с 19 марта.

На следующий день, в среду, 18 марта, глава правления BMW Оливер Ципсе проинформировал об остановке европейских конвейеров марки вплоть до 19 апреля. Начиная с 23 марта на две недели закроет производство в британском Гудвуде компания Rolls-Royce. Затем сотрудники отправятся еще на две недели на пасхальные каникулы. Итого – месяц простоя. Шведский производитель грузовиков Scania остановит с 25 марта на две недели большинство своих заводов в Европе. Официальная причина – нехватка компонентов из-за проблем с поставками, вызванными коронавирусом. Интересно, что производство в Латинской Америке, на которое приходится примерно пятая часть общего объема, продолжится.

В четверг, 19 марта, пришли новости из-за океана. Руководители трех американских автомобилестроительных гигантов General Motors, Ford и Fiat Chrysler договорились приостановить производство на своих заводах из-за распространения нового коронавируса. Кроме того, стало известно, что компания Tesla подчинится распоряжению властей округа Аламида (штат Калифорния) о снижении численности работающих на сборочном заводе во Фримонте примерно на 75%: с 10 до 2,5 тысяч человек. В тот же день компании Hyundai Motor и Kia Motors объявили об остановке производства на своих сборочных предприятиях в Чехии и Словакии с 23 марта.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум KIA Sportage
Всем привет. Подскажите пожалуйста стоит ли поднимать обороты двигателя на кия спортейдж 3!? Может кто нибудь уже это делал?
Мирлан
Форум KIA Ceed
быстрая потому что передачи короткие , на поворотах себя ведет хорошо потому что низкая . запчасти не дорогие. ну и с размером салона - да соглашусь. удобно, места много
MichaMeL
Форум KIA Cerato
Привет всем! Захрустел шруз на Киа Серато 2 поколения 2лит. двигатель автомат. Мне сказали что надо брать оригинал, а другой не подходит. А оригинал дороговато. Есть другой выход? Заранее всем спасибо.
Сергей
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Крайслер
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Секонд-тест Audi Q5 Hybrid quattro: не сошлись характерами
Тест-драйв Cadillac XT6: Цезарю цезарево
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс E Premium
Cadillac STS и еще 24 модели
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Volkswagen Tiguan и еще 8 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Nissan Pathfinder и еще 7 моделей
Класс А
BYD FLYER II и еще 24 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Коронавирус уравнял Rolls-Royce со Scania: автозаводы закрываются по всему миру
{{material_129314}}Во вторник, 17 марта, немецкий автогигант Daimler объявил о временной остановке производства на «большей части» своих предприятий в Европе из-за распространения коронавируса. Точную дату остановки конвейеров концерн не назвал. В отличие от него в Volkswagen были предельно пунктуальны. В тот же день здесь сообщили о приостановке производства на большинстве заводов с 21 марта. Одновременно европейское подразделение Ford со штаб-квартирой в Кельне распространило заявление о закрытии европейских заводов с 19 марта.На следующий день, в среду, 18 марта, глава правления BMW Оливер Ципсе проинформировал об остановке европейских конвейеров марки вплоть до 19 апреля. Начиная с 23 марта на две недели закроет производство в британском Гудвуде компания Rolls-Royce. Затем сотрудники отправятся еще на две недели на пасхальные каникулы. Итого – месяц простоя. Шведский производитель грузовиков Scania остановит с 25 марта на две недели большинство своих заводов в Европе. Официальная причина – нехватка компонентов из-за проблем с поставками, вызванными коронавирусом. Интересно, что производство в Латинской Америке, на которое приходится примерно пятая часть общего объема, продолжится.В четверг, 19 марта, пришли новости из-за океана. Руководители трех американских автомобилестроительных гигантов General Motors, Ford и Fiat Chrysler договорились приостановить производство на своих заводах из-за распространения нового коронавируса. Кроме того, стало известно, что компания Tesla подчинится распоряжению властей округа Аламида (штат Калифорния) о снижении численности работающих на сборочном заводе во Фримонте примерно на 75%: с 10 до 2,5 тысяч человек. В тот же день компании Hyundai Motor и Kia Motors объявили об остановке производства на своих сборочных предприятиях в Чехии и Словакии с 23 марта.
2020-03-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижний Новгород Свердловская область Тольятти
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться