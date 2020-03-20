20 марта 2020, 00:29
Коронавирус уравнял Rolls-Royce со Scania: автозаводы закрываются по всему миру
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Фото: iStock
Предприятия в Европе и США отправляют сотрудников в отпуска или на удаленную работу. В начале недели мы писали о закрытии европейских заводов, принадлежащих альянсам Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и PSA, а также компании Group Renault. Буквально за несколько дней явление приобрело массовый характер.
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На следующий день, в среду, 18 марта, глава правления BMW Оливер Ципсе проинформировал об остановке европейских конвейеров марки вплоть до 19 апреля. Начиная с 23 марта на две недели закроет производство в британском Гудвуде компания Rolls-Royce. Затем сотрудники отправятся еще на две недели на пасхальные каникулы. Итого – месяц простоя. Шведский производитель грузовиков Scania остановит с 25 марта на две недели большинство своих заводов в Европе. Официальная причина – нехватка компонентов из-за проблем с поставками, вызванными коронавирусом. Интересно, что производство в Латинской Америке, на которое приходится примерно пятая часть общего объема, продолжится.
В четверг, 19 марта, пришли новости из-за океана. Руководители трех американских автомобилестроительных гигантов General Motors, Ford и Fiat Chrysler договорились приостановить производство на своих заводах из-за распространения нового коронавируса. Кроме того, стало известно, что компания Tesla подчинится распоряжению властей округа Аламида (штат Калифорния) о снижении численности работающих на сборочном заводе во Фримонте примерно на 75%: с 10 до 2,5 тысяч человек. В тот же день компании Hyundai Motor и Kia Motors объявили об остановке производства на своих сборочных предприятиях в Чехии и Словакии с 23 марта.
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Всем привет. Подскажите пожалуйста стоит ли поднимать обороты двигателя на кия спортейдж 3!? Может кто нибудь уже это делал?
быстрая потому что передачи короткие , на поворотах себя ведет хорошо потому что низкая . запчасти не дорогие. ну и с размером салона - да соглашусь. удобно, места много
Привет всем! Захрустел шруз на Киа Серато 2 поколения 2лит. двигатель автомат. Мне сказали что надо брать оригинал, а другой не подходит. А оригинал дороговато. Есть другой выход? Заранее всем спасибо.
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