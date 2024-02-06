Легендарная британская марка везет в Россию сразу 4 модели. Рассказываем, что за машины
Фото: MG Motor
Для начала российским клиентам предложили седан MG5, который сопоставим по размеру с Hyundai Elantra. Его габаритная длина составляет 4 601 мм, а колесная база – 2 680 мм. Под капотом трудится 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 114 л.с. в паре с вариатором. Цены начинаются от 2 млн рублей.
Линейка SUV представлена кроссовером MG HS (длина 4 574 мм, колесная база – 2 720 мм). В движение его приводит 2,0-литровый турбомотор, развивающий до 229 л.с. Более компактная модель MG ZS (длина 4 323 мм, колесная база 2 585 мм) получила тот же двигатель, что и седан MG5 (1,5 литра, 114 л.с.).
«Мир-Дистрибьютор» планирует продавать в России не менее 20 тысяч автомобилей MG Motor в год. Проблем с запчастями не предвидится. Схема поставок налажена, а в Москве организован постоянно пополняемый центральный склад с широким ассортиментом комплектующих. В ближайшее время в нашей стране откроют еще пять складов.
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06.02.2024, 15:57
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В понедельник вечером около железнодорожной станции в Гатчинском районе Ленинградской области товарный состав сбил мужчину, который переходил пути в неположенном месте.Читать далее
-
06.02.2024, 15:19
Люксовый Mercedes-AMG петербургского миллиардера продают в рамках дела о банкротстве
На торги выставили мощный внедорожник Mercedes-Benz GL63 AMG, принадлежащий петербургскому миллиардеру Александру Ебралидзе. Заявки принимают до середины марта.Читать далее
-
06.02.2024, 14:14
Инспектор ГИБДД назвал главные ошибки при обгоне. Они могут стоить жизни
Обгон всегда сопряжен с дополнительным риском. Если предстоит обогнать большую фуру на узкой дороге, водитель должен быть предельно внимательным, ведь любая ошибка может оказаться смертельной.Читать далее
-
06.02.2024, 12:50
В России могут приостановить взимание штрафов с камер. Очень много ложных фиксаций
Львиную долю штрафов за нарушение ПДД сейчас выписывают на основе данных с дорожных комплексов фото- и видеофиксации. «Умные» камеры умеют распознавать несколько видов нарушений, но, как минимум, от одного из них придется отказаться из-за большого числа ошибок.Читать далее
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В России стартовали продажи нового семейного кроссовера с дорожным просветом в 210 мм. Сколько он стоит?
Китайский бренд Kaiyi объявил о начале продаж флагманского кроссовера Kaiyi X7 Kunlun, который сопоставим по габаритам со Skoda Kodiaq. Покупатели могут выбирать из двух версий, которые различаются оснащением и мощностью.Читать далее
-
06.02.2024, 08:24
Еще одну легендарную модель сняли с производства. Ее заменит электрический кроссовер
С конвейера британского завода сошел последний универсал Mini Clubman. За всю 55-летнюю историю модели, с момента дебюта в далеком 1969 году, было собрано более 1 млн экземпляров. Ей на смену придет очередной электрокар.Читать далее
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