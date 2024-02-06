Легендарная британская марка везет в Россию сразу 4 модели. Рассказываем, что за машины

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Официальным дистрибьютором MG Motor в России выступает компания «Мир-Дистрибьютор». Уже сформирована дилерская сеть, которая насчитывает более 30 центров в 18 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Нижнем Новгороде, Красноярске, Йошкар-Оле, Екатеринбурге, Тюмени, Ульяновске, Новосибирске, Пензе, Тамбове, Смоленске, Сургуте, Оренбурге, Казани, Набережных Челнах и Севастополе.

Для начала российским клиентам предложили седан MG5, который сопоставим по размеру с Hyundai Elantra. Его габаритная длина составляет 4 601 мм, а колесная база – 2 680 мм. Под капотом трудится 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 114 л.с. в паре с вариатором. Цены начинаются от 2 млн рублей.

Фото: MG Motor

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Линейка SUV представлена кроссовером MG HS (длина 4 574 мм, колесная база – 2 720 мм). В движение его приводит 2,0-литровый турбомотор, развивающий до 229 л.с. Более компактная модель MG ZS (длина 4 323 мм, колесная база 2 585 мм) получила тот же двигатель, что и седан MG5 (1,5 литра, 114 л.с.).

Фото: MG Motor

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«Мир-Дистрибьютор» планирует продавать в России не менее 20 тысяч автомобилей MG Motor в год. Проблем с запчастями не предвидится. Схема поставок налажена, а в Москве организован постоянно пополняемый центральный склад с широким ассортиментом комплектующих. В ближайшее время в нашей стране откроют еще пять складов.

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