12 июня 2018, 00:05

Малыши-крепыши: Ravon R2 против Kia Picanto

Субкомпакты в России так и не смогли прижиться. Вроде, и цена у них вкусная, и оснащение не самое плохое, а вот не задалась жизнь, и, как говорится, ничего не попишешь. В свое время с рынка ушли такие «малыши», как Citroen C1, Peugeot 107, Mazda2 и иже с ними, и потери бойцов никто, признаться, не заметил.
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Малыши-крепыши: Ravon R2 против Kia Picanto Ravon R2, KIA Picanto

Ravon R2
Выпускается с 2016 г.
Новый от 389 000 до 489 000 Р
Отзывов: 3
За сегмент «А» сегодня отдуваются считанные единицы. Парочке таких игроков мы решили уделить внимание и сравнить между собой, даже несмотря на то, что разница в цене очевидная. Ravon R2 на «старте» стоит 489 000 рублей, Kia Picanto – 569 900 рублей. Для машин данного класса, где каждый рубль – ценность, это почти что пропасть.

Ravon R2 есть ничто иное, как слегка подретушированный Chevrolet Spark образца 2009 года. А если копнуть глубже, легко найдем корни Daewoo Matiz, пожалуй, наиболее известной модели из всей родственной троицы. Предлагается в модификации с 5-ю дверями. Собирается в Узбекистане.

Kia Picanto появился в 2004 году, и только в 5-дверном кузове. На разных рынках  предлагался под множеством имен. 3-дверный вариант увидел свет лишь в 2011-м, наряду с легким омоложением.  Ныне предлагаемый дилерами хэтч – это уже III поколение сити-кара. Европейская премьера состоялась в середине февраля 2017 года. Вскоре автомобильчик появился в России.

Узбекский «кореец» имеет габариты 3640x1597x1522 мм. Колесная база – 2375 мм. Мало? Безусловно. Поэтому рассчитывать на простор внутри салона не совсем правильно. Если, конечно, вы не скромная девушка-студентка, только-только осваивающая водительские азы. Не спасет и Kia Picanto. Он даже короче, уже и ниже своего конкурента: 3595x1595x1495 мм. А вот расстояние между осями чуть интереснее – 2400 мм.

 
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фото
  
«Равон» отнюдь не страшный, более того, в нем даже есть нечто привлекательное. Фишка – дверные ручки задних боковых дверей, вынесенные с привычного места. В свою очередь «Пиканто» также не лишен изюминки, скомпонован в фирменной дизайн-решении марки. Внешне оба «малыша» доброжелательны и смахивают на забавные игрушки.

KIA Picanto
Выпускается с 2004 г.
Новый от 559 900 до 864 900 Р
Отзывов: 7
В стартовой комплектации Ravon R2 поставлен на 13-колеса. В более богатой комплектации стоят  литров, «катки» R14. Объем багажного отделения вызывает добрую усмешку – детские 170 литров. Хорошо еще в подпольном пространстве отсека скрываются полноразмерное запасное колесо и механический домкрат с инструментами. Топливный бак готов влить через свою горловину всего 35 литров. В снаряженном состоянии компакт весит 1054 кг, а его полная масса не превышает 1363 кг.

Более свежему продукту из Кореи также похвастаться особо нечем. Правда, литраж грузового отсека предпочтительнее – 255 литров. Бак аналогичный по объему – 35 литров. В «боевом» состоянии «кореец» весит от 976 до 988 кг в зависимости от версии. Дорожный просвет - 161 мм.

И в том, и в другом автомобильчике передвигаться впятером, конечно же, можно. Правда, большого удовлетворения это не принесет – сзади откровенно тесновато. Уронить спинки задних кресел можно, но ровного пола все равно не добиться. В виде опции у Picanto – 4-местный салон. Тогда на втором ряду смонтировано сиденье с несколько иной подушкой, только 2 ремнями безопасности и соответствующим количеством подголовников.

Водителю Ravon R2 за рулем легко и весело, и такое настроение создает разместившийся за 3-спицевым рулем «мотоциклетный» щиток с аналогово-цифровыми приборами. Безусловно, необычно, но не совсем удобно. Основу оформления центральной консоли составляют блоки «музыки» и «климата». Сверху, под козырьком - контрольные лампочки. Пластик откровенно дубовый, есть тканевые вставки.

 
6
фото
  
Picanto более молод, а потому его внутреннее убранство свежее. Материалы более качественные, компоновка приборов продуманнее. Центральную консоль венчает выступающий экран развлекательно-информационного комплекса, ниже - блок климата. Под козырьком приборов – 2 стрелочных циферблата и «окошко» бортового компьютера. Руль простой, 3-спицевый.

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Заявленных комплектаций у «Равона» три: Comfort (489 000 рублей), Optimum (529 000 рублей), Elegant (559 000 рублей). Все оснащены 4-диапазонной автоматической трансмиссией и одним-единственным двигателем - рядной цепной «четверкой» объемом 1249 куб. см с 16-клапанным ГРМ типа DOHC и многоточечным впрыском топлива. Мощность - 85 л.с. при 6400 об/мин, максимальный крутящий момент - 111 Нм при 4800 об/мин. Разгон до «сотни» занимает 12,4 секунды,  «максималка» - 161 км/ч. Средний расход топлива – 6,7 л/100 км.

В самой простецкой комплектации можно рассчитывать на электроусилитель, защиту двигателя, аудиосистема с MP3, USB, AUX и Bluetooth, крепление Isofix, 2 подушки безопасности, иммобилайзер, ЦЗ, дополнительный USB-порт и пр.

У Picanto моторов два – 1-литровый 3-цилиндровый MPI с распределенным впрыском, 12-ю клапанами и алюминиевым блоком цилиндров (67 л.с. при 5500 об/мин и 96 Нм пикового момента при 3500 об/мин). В паре – 5МКПП. Альтернативный агрегат – с 4 цилиндрами, объемом 1248 куб. см, 16-клапанным ГРМ и многоточечным впрыском. Мощность – 84 силы при 6000 об/мин, пик момента - 122 Нм при 4000 об/мин. Достигать 161 км/ч мотору позволяет 4-диапазонный «автомат». До 100 км/ч этот вариант разгоняется спустя 13,7 секунды, «аппетит» - 5,4 литра/100 км пути.

За базовые 569 900 рублей, понятное дело, будет доступен 1-литровый ДВС. Вариант с 1,2-литровым движком обойдется в минимальные 669 900 рублей. К услугам покупателя - фронтальные подушки безопасности, крепления Isofix, иммобилайзер, ЦЗ, ABS, ESC, cистема помощи при трогании на подъеме (HAC), контроль давления в шинах, кнопка ЭРА-ГЛОНАСС.

Павел Кузин
Купить авто Равон, Киа Р2, Пиканто
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Малыши-крепыши: Ravon R2 против Kia Picanto
{{model_6245}} За сегмент «А» сегодня отдуваются считанные единицы. Парочке таких игроков мы решили уделить внимание и сравнить между собой, даже несмотря на то, что разница в цене очевидная. Ravon R2 на «старте» стоит 489 000 рублей, Kia Picanto – 569 900 рублей. Для машин данного класса, где каждый рубль – ценность, это почти что пропасть. Ravon R2 есть ничто иное, как слегка подретушированный Chevrolet Spark образца 2009 года. А если копнуть глубже, легко найдем корни Daewoo Matiz, пожалуй, наиболее известной модели из всей родственной троицы. Предлагается в модификации с 5-ю дверями. Собирается в Узбекистане. Kia Picanto появился в 2004 году, и только в 5-дверном кузове. На разных рынках  предлагался под множеством имен. 3-дверный вариант увидел свет лишь в 2011-м, наряду с легким омоложением.  Ныне предлагаемый дилерами хэтч – это уже III поколение сити-кара. Европейская премьера состоялась в середине февраля 2017 года. Вскоре автомобильчик появился в России. Узбекский «кореец» имеет габариты 3640x1597x1522 мм. Колесная база – 2375 мм. Мало? Безусловно. Поэтому рассчитывать на простор внутри салона не совсем правильно. Если, конечно, вы не скромная девушка-студентка, только-только осваивающая водительские азы. Не спасет и Kia Picanto. Он даже короче, уже и ниже своего конкурента: 3595x1595x1495 мм. А вот расстояние между осями чуть интереснее – 2400 мм. {{gallery_1165}} «Равон» отнюдь не страшный, более того, в нем даже есть нечто привлекательное. Фишка – дверные ручки задних боковых дверей, вынесенные с привычного места. В свою очередь «Пиканто» также не лишен изюминки, скомпонован в фирменной дизайн-решении марки. Внешне оба «малыша» доброжелательны и смахивают на забавные игрушки. {{model_615}} В стартовой комплектации Ravon R2 поставлен на 13-колеса. В более богатой комплектации стоят  литров, «катки» R14. Объем багажного отделения вызывает добрую усмешку – детские 170 литров. Хорошо еще в подпольном пространстве отсека скрываются полноразмерное запасное колесо и механический домкрат с инструментами. Топливный бак готов влить через свою горловину всего 35 литров. В снаряженном состоянии компакт весит 1054 кг, а его полная масса не превышает 1363 кг.Более свежему продукту из Кореи также похвастаться особо нечем. Правда, литраж грузового отсека предпочтительнее – 255 литров. Бак аналогичный по объему – 35 литров. В «боевом» состоянии «кореец» весит от 976 до 988 кг в зависимости от версии. Дорожный просвет - 161 мм.И в том, и в другом автомобильчике передвигаться впятером, конечно же, можно. Правда, большого удовлетворения это не принесет – сзади откровенно тесновато. Уронить спинки задних кресел можно, но ровного пола все равно не добиться. В виде опции у Picanto – 4-местный салон. Тогда на втором ряду смонтировано сиденье с несколько иной подушкой, только 2 ремнями безопасности и соответствующим количеством подголовников.Водителю Ravon R2 за рулем легко и весело, и такое настроение создает разместившийся за 3-спицевым рулем «мотоциклетный» щиток с аналогово-цифровыми приборами. Безусловно, необычно, но не совсем удобно. Основу оформления центральной консоли составляют блоки «музыки» и «климата». Сверху, под козырьком - контрольные лампочки. Пластик откровенно дубовый, есть тканевые вставки.{{gallery_1166}} Picanto более молод, а потому его внутреннее убранство свежее. Материалы более качественные, компоновка приборов продуманнее. Центральную консоль венчает выступающий экран развлекательно-информационного комплекса, ниже - блок климата. Под козырьком приборов – 2 стрелочных циферблата и «окошко» бортового компьютера. Руль простой, 3-спицевый.{{material_110014}} Заявленных комплектаций у «Равона» три: Comfort (489 000 рублей), Optimum (529 000 рублей), Elegant (559 000 рублей). Все оснащены 4-диапазонной автоматической трансмиссией и одним-единственным двигателем - рядной цепной «четверкой» объемом 1249 куб. см с 16-клапанным ГРМ типа DOHC и многоточечным впрыском топлива. Мощность - 85 л.с. при 6400 об/мин, максимальный крутящий момент - 111 Нм при 4800 об/мин. Разгон до «сотни» занимает 12,4 секунды,  «максималка» - 161 км/ч. Средний расход топлива – 6,7 л/100 км. В самой простецкой комплектации можно рассчитывать на электроусилитель, защиту двигателя, аудиосистема с MP3, USB, AUX и Bluetooth, крепление Isofix, 2 подушки безопасности, иммобилайзер, ЦЗ, дополнительный USB-порт и пр.У Picanto моторов два – 1-литровый 3-цилиндровый MPI с распределенным впрыском, 12-ю клапанами и алюминиевым блоком цилиндров (67 л.с. при 5500 об/мин и 96 Нм пикового момента при 3500 об/мин). В паре – 5МКПП. Альтернативный агрегат – с 4 цилиндрами, объемом 1248 куб. см, 16-клапанным ГРМ и многоточечным впрыском. Мощность – 84 силы при 6000 об/мин, пик момента - 122 Нм при 4000 об/мин. Достигать 161 км/ч мотору позволяет 4-диапазонный «автомат». До 100 км/ч этот вариант разгоняется спустя 13,7 секунды, «аппетит» - 5,4 литра/100 км пути.За базовые 569 900 рублей, понятное дело, будет доступен 1-литровый ДВС. Вариант с 1,2-литровым движком обойдется в минимальные 669 900 рублей. К услугам покупателя - фронтальные подушки безопасности, крепления Isofix, иммобилайзер, ЦЗ, ABS, ESC, cистема помощи при трогании на подъеме (HAC), контроль давления в шинах, кнопка ЭРА-ГЛОНАСС.
2018-06-12
Автор: Павел Кузин
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