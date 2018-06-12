Малыши-крепыши: Ravon R2 против Kia Picanto
Ravon R2 есть ничто иное, как слегка подретушированный Chevrolet Spark образца 2009 года. А если копнуть глубже, легко найдем корни Daewoo Matiz, пожалуй, наиболее известной модели из всей родственной троицы. Предлагается в модификации с 5-ю дверями. Собирается в Узбекистане.
Kia Picanto появился в 2004 году, и только в 5-дверном кузове. На разных рынках предлагался под множеством имен. 3-дверный вариант увидел свет лишь в 2011-м, наряду с легким омоложением. Ныне предлагаемый дилерами хэтч – это уже III поколение сити-кара. Европейская премьера состоялась в середине февраля 2017 года. Вскоре автомобильчик появился в России.
Узбекский «кореец» имеет габариты 3640x1597x1522 мм. Колесная база – 2375 мм. Мало? Безусловно. Поэтому рассчитывать на простор внутри салона не совсем правильно. Если, конечно, вы не скромная девушка-студентка, только-только осваивающая водительские азы. Не спасет и Kia Picanto. Он даже короче, уже и ниже своего конкурента: 3595x1595x1495 мм. А вот расстояние между осями чуть интереснее – 2400 мм.
Более свежему продукту из Кореи также похвастаться особо нечем. Правда, литраж грузового отсека предпочтительнее – 255 литров. Бак аналогичный по объему – 35 литров. В «боевом» состоянии «кореец» весит от 976 до 988 кг в зависимости от версии. Дорожный просвет - 161 мм.
И в том, и в другом автомобильчике передвигаться впятером, конечно же, можно. Правда, большого удовлетворения это не принесет – сзади откровенно тесновато. Уронить спинки задних кресел можно, но ровного пола все равно не добиться. В виде опции у Picanto – 4-местный салон. Тогда на втором ряду смонтировано сиденье с несколько иной подушкой, только 2 ремнями безопасности и соответствующим количеством подголовников.
Водителю Ravon R2 за рулем легко и весело, и такое настроение создает разместившийся за 3-спицевым рулем «мотоциклетный» щиток с аналогово-цифровыми приборами. Безусловно, необычно, но не совсем удобно. Основу оформления центральной консоли составляют блоки «музыки» и «климата». Сверху, под козырьком - контрольные лампочки. Пластик откровенно дубовый, есть тканевые вставки.
В самой простецкой комплектации можно рассчитывать на электроусилитель, защиту двигателя, аудиосистема с MP3, USB, AUX и Bluetooth, крепление Isofix, 2 подушки безопасности, иммобилайзер, ЦЗ, дополнительный USB-порт и пр.
У Picanto моторов два – 1-литровый 3-цилиндровый MPI с распределенным впрыском, 12-ю клапанами и алюминиевым блоком цилиндров (67 л.с. при 5500 об/мин и 96 Нм пикового момента при 3500 об/мин). В паре – 5МКПП. Альтернативный агрегат – с 4 цилиндрами, объемом 1248 куб. см, 16-клапанным ГРМ и многоточечным впрыском. Мощность – 84 силы при 6000 об/мин, пик момента - 122 Нм при 4000 об/мин. Достигать 161 км/ч мотору позволяет 4-диапазонный «автомат». До 100 км/ч этот вариант разгоняется спустя 13,7 секунды, «аппетит» - 5,4 литра/100 км пути.
За базовые 569 900 рублей, понятное дело, будет доступен 1-литровый ДВС. Вариант с 1,2-литровым движком обойдется в минимальные 669 900 рублей. К услугам покупателя - фронтальные подушки безопасности, крепления Isofix, иммобилайзер, ЦЗ, ABS, ESC, cистема помощи при трогании на подъеме (HAC), контроль давления в шинах, кнопка ЭРА-ГЛОНАСС.
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