21 февраля 2020, 16:22
MAN представил новое поколение грузовиков
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Фото: MAN Truck & Bus
На специальном мероприятии в испанском Бильбао компания MAN Truck & Bus представила новое поколение грузовых автомобилей. Обновились все модели: дальнобойные TGX, строительные TGS, среднетоннажные TGM и легкие TGL.
Фото: MAN Truck & Bus
Фото: MAN Truck & Bus
Фото: MAN Truck & Bus
Фото: MAN Truck & Bus
Фото: MAN Truck & Bus
Фото: MAN Truck & Bus
Фото: MAN Truck & Bus
Фото: MAN Truck & Bus
Фото: MAN Truck & Bus
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Кабины грузовиков стали более современными и комфортными. Ведь от того, насколько удобно водителю, зависит в конечном итоге успех всей транспортной компании. Расположение органов управления в грузовиках MAN интуитивно понятно, как и подключение дополнительных электронных устройств. Продуманы места для хранения вещей и для отдыха. Под кроватью расположен вместительный ящик и холодильник, наверху есть еще одна багажная полка.
Новые грузовики получили множество электронных систем, пользоваться которыми просто и удобно. В помощь водителю придали ассистенты прохождения поворотов, движения в пробках и перестроения. Панель приборов стала цифровой, но от сенсорного экрана медиасистемы отказались намеренно. Выяснилось, что водителям гораздо удобнее управлять настройками при помощи «шайбы». У нее сенсорная верхушка, которую можно закрыть специальным колпачком.
Грузовики оснастили моторами нового семейства Евро-6d, представленного в 2019 году. Они отличаются повышенной экономичностью по сравнению с двигателями Евро-6c прошлого поколения. Отличительной чертой автомобилей MAN всегда была и остается их надежность. А усовершенствованная цифровая система управления техобслуживанием помогает сократить эксплуатационные расходы и обеспечить максимальную скорость ремонта. Девиз автомобилей MAN нового поколения: «Просто мой автомобиль» (Simply my Truck). В России новинки появятся осенью 2020 года.
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Цитата:| Кому: Айдар, проверь форсунки, , может и они создать вибрацию.проверено и исправлено.
хотелось почитать отзывы по MAN 12.224
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