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21 февраля 2020, 16:22

MAN представил новое поколение грузовиков

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Фото: MAN Truck & Bus
На специальном мероприятии в испанском Бильбао компания MAN Truck & Bus представила новое поколение грузовых автомобилей. Обновились все модели: дальнобойные TGX, строительные TGS, среднетоннажные TGM и легкие TGL.
MAN представил новое поколение грузовиков

Фото: MAN Truck & Bus

MAN представил новое поколение грузовиков

Фото: MAN Truck & Bus

MAN представил новое поколение грузовиков

Фото: MAN Truck & Bus

MAN представил новое поколение грузовиков

Фото: MAN Truck & Bus

MAN представил новое поколение грузовиков

Фото: MAN Truck & Bus

MAN представил новое поколение грузовиков

Фото: MAN Truck & Bus

MAN представил новое поколение грузовиков

Фото: MAN Truck & Bus

MAN представил новое поколение грузовиков

Фото: MAN Truck & Bus

MAN представил новое поколение грузовиков

Фото: MAN Truck & Bus

MAN представил новое поколение грузовиков
MAN представил новое поколение грузовиков
MAN представил новое поколение грузовиков
MAN представил новое поколение грузовиков
MAN представил новое поколение грузовиков
MAN представил новое поколение грузовиков
MAN представил новое поколение грузовиков
MAN представил новое поколение грузовиков
MAN представил новое поколение грузовиков
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Впервые за 20 лет на рынок выходит совершенно новое поколение грузовых автомобилей MAN. На его разработку специалисты компании потратили 5 лет. Проект стартовал весной 2015 года. При создании новых машин инженеры постарались учесть пожелания более 700 водителей со всего мира. Автомобили изменились не только внутри, но и снаружи. Новое «лицо», по замыслу дизайнеров, должно ассоциироваться с мордой льва – символа немецкой марки.

Кабины грузовиков стали более современными и комфортными. Ведь от того, насколько удобно водителю, зависит в конечном итоге успех всей транспортной компании. Расположение органов управления в грузовиках MAN интуитивно понятно, как и подключение дополнительных электронных устройств. Продуманы места для хранения вещей и для отдыха. Под кроватью расположен вместительный ящик и холодильник, наверху есть еще одна багажная полка.

Новые грузовики получили множество электронных систем, пользоваться которыми просто и удобно. В помощь водителю придали ассистенты прохождения поворотов, движения в пробках и перестроения. Панель приборов стала цифровой, но от сенсорного экрана медиасистемы отказались намеренно. Выяснилось, что водителям гораздо удобнее управлять настройками при помощи «шайбы». У нее сенсорная верхушка, которую можно закрыть специальным колпачком.

Грузовики оснастили моторами нового семейства Евро-6d, представленного в 2019 году. Они отличаются повышенной экономичностью по сравнению с двигателями Евро-6c прошлого поколения. Отличительной чертой автомобилей MAN всегда была и остается их надежность. А усовершенствованная цифровая система управления техобслуживанием помогает сократить эксплуатационные расходы и обеспечить максимальную скорость ремонта. Девиз автомобилей MAN нового поколения: «Просто мой автомобиль» (Simply my Truck). В России новинки появятся осенью 2020 года.


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MAN представил новое поколение грузовиков
{{material_126659}}Впервые за 20 лет на рынок выходит совершенно новое поколение грузовых автомобилей MAN. На его разработку специалисты компании потратили 5 лет. Проект стартовал весной 2015 года. При создании новых машин инженеры постарались учесть пожелания более 700 водителей со всего мира. Автомобили изменились не только внутри, но и снаружи. Новое «лицо», по замыслу дизайнеров, должно ассоциироваться с мордой льва – символа немецкой марки.Кабины грузовиков стали более современными и комфортными. Ведь от того, насколько удобно водителю, зависит в конечном итоге успех всей транспортной компании. Расположение органов управления в грузовиках MAN интуитивно понятно, как и подключение дополнительных электронных устройств. Продуманы места для хранения вещей и для отдыха. Под кроватью расположен вместительный ящик и холодильник, наверху есть еще одна багажная полка.Новые грузовики получили множество электронных систем, пользоваться которыми просто и удобно. В помощь водителю придали ассистенты прохождения поворотов, движения в пробках и перестроения. Панель приборов стала цифровой, но от сенсорного экрана медиасистемы отказались намеренно. Выяснилось, что водителям гораздо удобнее управлять настройками при помощи «шайбы». У нее сенсорная верхушка, которую можно закрыть специальным колпачком.Грузовики оснастили моторами нового семейства Евро-6d, представленного в 2019 году. Они отличаются повышенной экономичностью по сравнению с двигателями Евро-6c прошлого поколения. Отличительной чертой автомобилей MAN всегда была и остается их надежность. А усовершенствованная цифровая система управления техобслуживанием помогает сократить эксплуатационные расходы и обеспечить максимальную скорость ремонта. Девиз автомобилей MAN нового поколения: «Просто мой автомобиль» (Simply my Truck). В России новинки появятся осенью 2020 года.
2020-02-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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