Mercedes-Benz продал самый дорогой автомобиль в мире и побил рекорд Ferrari: трагическая история модели

Ранее мы писали Mercedes-Benz продал самый дорогой автомобиль в истории Хотя официального подтверждения от Mercedes-Benz пока нет, сразу несколько независимых источников рассказали ... Читать далее

Компания Mercedes-Benz действительно продала 5 мая самый дорогой автомобиль в мире: Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe 1955 года выпуска. Покупатель, пожелавший остаться неизвестным, в течение целого года уговаривал продать ему один из двух автомобилей из коллекции Mercedes-Benz Heritage. В итоге, сошлись на сумме в 135 млн евро. Все деньги немецкий автопроизводитель направит на финансирование исследований в области изменения климата. По условиям сделки, новый владелец обязан периодически выставлять свое купе Silver Arrow, участвуя в выставках и фестивалях.

Автомобиль Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe входит в десятку самых дорогих предметов коллекционирования, когда-либо проданных на аукционе, и является настоящей автомобильной легендой. Одно из девяти гоночных купе 300 SLR (W196), допущенных к эксплуатации на дорогах общего пользования, выиграло два мировых титула благодаря гонщинку Хуану Мануэлю Фанхио. Спорткар мог разогнаться до 290 км/ч, что делало его одним из самых быстрых автомобилей того времени.

W196 выиграл много гонок, в том числе Targa Florio с пилотом Стирлингом Моссом, но также стал участником одной из самых страшных трагедий в автоспорте. В гонке «24 часа Ле-Мана» 1955 года W196 Пьера Левега врезался в толпу зрителей, загорелся и убил 84 человека. Mercedes немедленно отказался от участия в соревнованиях и больше не возвращался к спортивным автомобилям.

Автомобиль, проданный в этом месяце, является одним из двух известных купе, получивших прозвище «Красный» за интерьер. Он также назван в честь Рудольфа Уленхаута, дизайнера и главного инженера SLR, который использовал его как личный служебный автомобиль. Затем «Красный» в основном хранился на складе, на его одометре всего 6 045 километров. Второй экземпляр, «Синий», также принадлежит Mercedes и выставлен в музее в Штутгарте.

Упомянутые модели: Mercedes SLR McLaren

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах