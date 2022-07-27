Власти подготовили очередные поправки в ПДД, касающиеся досмотра автомобилей
Поправки потребовалось внести после вступления в силу новой редакции закона «О таможенном регулировании». Теперь сотрудники таможенной службы могут останавливать любые автотранспортные средства в зонах таможенного контроля, созданных вдоль государственной границы РФ, а грузовики массой более 3,5 тонн можно останавливать для проверки на всей территории нашей страны в специально обозначенных местах.
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-
27.07.2022, 12:50
Владелец вложил 500 тысяч рублей в ремонт подержанного Suzuki SX4: почему он не купил другую машину?
В нынешней ситуации, когда в автомобиле происходит серьезная поломка, перед владельцем встает сложный вопрос. Вкладывать большие деньги в ремонт, искать альтернативу на вторичном рынке, купить втридорога новую машину у дилера или отважиться на параллельный импорт.Читать далее
-
27.07.2022, 09:38
Владелец Lexus отсудил у полиции 360 тысяч рублей за поцарапанный кузов и разбитые стекла
Районный суд Пензы встал на сторону автовладельца и постановил взыскать в его пользу из казны 360 тысяч рублей в качестве компенсации за повреждения, причиненные конфискованному Lexus RX.Читать далее
-
27.07.2022, 09:08
Люди покупают электрокары вовсе не для спасения экологии (и даже не из-за дешевой зарядки)
Шведский производитель электромобилей Polestar провел маркетинговое исследование, чтобы выяснить, почему люди покупают машины, работающие на чистом электричестве. Результаты оказались неожиданными.Читать далее
-
27.07.2022, 08:32
Стюардесса рассказала, что нельзя есть и пить в самолете
Селина Беддинг, много лет проработавшая стюардессой, рассказала, почему пассажирам ни в коем случае нельзя пить воду из-под крана и по возможности отказываться от еды, предлагаемой в самолете. Читать далее
-
26.07.2022, 18:30
ЛДПР ищет у агрессивных водителей умысел
Думские депутаты из фракции ЛДПР разработали новый законопроект, касающийся штрафов для агрессивных водителей. По мнению авторов документа, наказание должно быть дифференцированным.Читать далее
-
26.07.2022, 17:00
5 интересных фактов о бывшем премьере Борисе Джонсоне и его автомобилях
Пост главы британского правительства достался Борису Джонсону в июле 2019 года. За три года своего премьерства ему пришлось иметь дело с Brexit, пандемией коронавируса и нынешним кризисом. Джонсон очень противоречивая и яркая личность. Также неоднозначно складывались и его отношения с автомобилями.Читать далее
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