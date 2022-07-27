Власти подготовили очередные поправки в ПДД, касающиеся досмотра автомобилей

27.07.2022, 09:08

Люди покупают электрокары вовсе не для спасения экологии (и даже не из-за дешевой зарядки)

Шведский производитель электромобилей Polestar провел маркетинговое исследование, чтобы выяснить, почему люди покупают машины, работающие на чистом электричестве. Результаты оказались неожиданными.Читать далее