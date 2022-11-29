Москвичей пересадят на новые маршрутки «ГАЗели»: как они выглядят
Система понижения пола на остановках и накопительная площадка позволяют перевозить маломобильных пассажиров и пассажиров с колясками. Модель идеально подходит для маршрутов с узкими дорогами и небольшим пассажиропотоком. Пока на тестовую эксплуатацию в Мосгортранс отправится один микроавтобус «ГАЗель e-City». Испытания продлятся до августа 2023 года. По результатам будет принято решение о закупке машин для регулярных пассажирских перевозок, сообщает Дептранс Москвы.
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18.08.2021, 09:17
ГАЗ все-таки возродил «Победу»: такого никто не ждал
Когда «Группа ГАЗ» осенью 2019 года продлила права на товарный знак «Победа», многие недоумевали – какой автомобиль Горьковского автозавода получит легендарное имя, ведь в модельном ряду сейчас нет ни одной легковушки.Читать далее
-
18.08.2020, 16:54
Городской автобус «Газель City»: низкий пол и приседание на остановках
Весной этого года на российском рынке появился очень интересный новый автобус – «Газель City». Среди непрерывных сводок о росте числа заболевших коронавирусом новость прошла не очень заметно для широкой публики, однако профессионалы рынка коммерческих перевозок отметили необычную машину, и уже в мае первые экземпляры вышли на региональные маршруты. Три месяца эксплуатации – время подвести первые итоги и рассказать про автомобиль.Читать далее
-
29.11.2022, 18:06
«Автопром не ушел из Петербурга, а Петербург не ушел из автопрома»
Такое заявление в рамках проходящего в городе на Неве XII международного автомобильного форума AutoInvest сделал Алексей Яковлев, зам. председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт ПетербургаЧитать далее
-
29.11.2022, 17:37
ГИБДД назвала главную причину ДТП в 2022 году
Госавтоинспекция подвела итоги аварийности за 10 месяцев 2022 года. В ведомстве подчеркнули, что любое нарушение ПДД обусловлено либо неграмотностью, либо недостаточным уровнем культуры.Читать далее
-
29.11.2022, 17:21
Автомобильный форум AutoInvest подводит итоги турбулентного года
В Санкт-Петербурге открылся XII Международный автомобильный форум AutoInvest. Как показал первый день его работы, это отличная площадка, на которой собираются специалисты отрасли, чтобы представить и обсудить актуальные пути развития отечественной автоиндустрии. Читать далее
-
29.11.2022, 15:37
Какой огнетушитель выбрать: углекислотный, порошковый или воздушно-эмульсионный?
В каждом автомобиле должен быть огнетушитель объемом не менее двух литров. Существует, по крайней мере, пять типов огнетушителей. Какой из них лучше выбрать?Читать далее
-
29.11.2022, 14:21
Эксперт рассказал о недостатках иранских автомобилей
Накануне стало известно о соглашении, подписанном Ираном и Россией, на поставки в нашу страну крупной партии автомобилей. Автоэксперт Игорь Моржаретто назвал основные минусы этих машин.Читать далее
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