Москвичей пересадят на новые маршрутки «ГАЗели»: как они выглядят

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Столичные власти продолжают развивать экологически чистый транспорт. И если в Петербурге ставку делают на газ, то в Москве – на электричество. Вслед за полноразмерными электробусами на улицы столицы могут выехать компактные маршрутки на базе электрических «ГАЗелей». Автомобили вмещают до 16 пассажиров (13 стационарных сидений и 3 откидных), отличаются плавным и тихим ходом и могут проезжать без подзарядки до 150 километров.

Система понижения пола на остановках и накопительная площадка позволяют перевозить маломобильных пассажиров и пассажиров с колясками. Модель идеально подходит для маршрутов с узкими дорогами и небольшим пассажиропотоком. Пока на тестовую эксплуатацию в Мосгортранс отправится один микроавтобус «ГАЗель e-City». Испытания продлятся до августа 2023 года. По результатам будет принято решение о закупке машин для регулярных пассажирских перевозок, сообщает Дептранс Москвы.

Упомянутые модели: ГАЗ ГАЗель City

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