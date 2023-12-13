На бывшем заводе Nokian Tyres в Ленобласти стартовало производство летних шин под новым брендом
На заводе сохранились все технологические процессы, оборудование, производственные автоматизированные системы. Но процессы, связанные с нанесением нового бренда Ikon Tyres на боковины шин, заняли несколько месяцев, сообщает пресс-служба предприятия. Завод работает круглосуточно и производит шины для легковых автомобилей и внедорожников для рынков России, Казахстана и Беларуси. Для изготовления шин сейчас используется сырье от омологированных ранее поставщиков из-за рубежа и России. Перед тем как попасть на склад готовой продукции каждая шина проходит визуальный и автоматизированный контроль качества, чтобы покупатели были уверены в качестве на 200%.
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-
13.12.2023, 08:50
Названы бестселлеры среди новинок российского авторынка
Эксперты сервиса продажи автомобилей «Сберавто» подвели предварительные итоги 2023 года и назвали новые модели, которые пользовались наибольшим спросом у клиентов.Читать далее
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13.12.2023, 07:59
Список «детских болезней» новой Lada Vesta продолжает расти: владельцы обнаружили более 20 проблем
Ни одна новая модель не застрахована от так называемых «детских болезней» – мелких неисправностей, которые всплывают в процессе эксплуатации первых экземпляров. Но у Lada Vesta NG, серийное производство которой идет с марта 2023 года, список проблем продолжает расширяться.Читать далее
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13.12.2023, 07:34
В аварии наверняка виновата белая Tesla: забавное фото
Популярность электрокаров Tesla растет по всему миру. Компания регулярно отчитывается о рекордных продажах. Неудивительно, что периодически происходят ДТП с участием двух автомобилей Tesla, но в этот раз удалось выбить хет-трик.Читать далее
-
13.12.2023, 06:57
В Приморье в огненном ДТП «Буханки» и автовышки погибли двое (видео)
Утром в среду, 13 декабря, в Приморском крае произошло жуткое ДТП, шокировавшее весь регион. Видео с объятыми пламенем автомобилями быстро облетело соцсети. Прокуратура края взяла расследование на контроль.Читать далее
-
13.12.2023, 00:05
Мощный Lamborghini Urus заступил на службу в полицию
Компания Lamborghini уже больше двух десятков лет сотрудничает с итальянской полицией. На этот раз автопроизводитель из Сант-Агата-Болоньезе подготовил для римской дорожной полиции Urus Performante.Читать далее
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