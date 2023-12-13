На бывшем заводе Nokian Tyres в Ленобласти стартовало производство летних шин под новым брендом

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Теперь на шинном заводе в Ленобласти выпускают покрышки под брендом Ikon Tyres. Самая первая покрышка с маркировкой Ikon Tyres была выпущена в июне 2023 года. Сейчас на предприятии стартовало серийное производство летних шин нового бренда. Продукция разделена на две категории: премиальные шины Ikon Autograph и шины средне-ценового сегмента Ikon Nordman. Сейчас и летние, и зимние покрышки выпускаются под брендом Ikon Tyres. Ранее для премиальных шин Nokian Tyres были два разных названия: Hakka для летних и Hakkapeliitta для зимних.

На заводе сохранились все технологические процессы, оборудование, производственные автоматизированные системы. Но процессы, связанные с нанесением нового бренда Ikon Tyres на боковины шин, заняли несколько месяцев, сообщает пресс-служба предприятия. Завод работает круглосуточно и производит шины для легковых автомобилей и внедорожников для рынков России, Казахстана и Беларуси. Для изготовления шин сейчас используется сырье от омологированных ранее поставщиков из-за рубежа и России. Перед тем как попасть на склад готовой продукции каждая шина проходит визуальный и автоматизированный контроль качества, чтобы покупатели были уверены в качестве на 200%.

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