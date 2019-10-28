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28 октября 2019, 08:51

На краш-тесте оценили безопасность автобуса

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Специалисты НАМИ разбили на полигоне пригородный пассажирский автобус «Волгабас Серпантин» с газовыми баллонами на крыше. Краш-тест открывает серию испытаний, на которых в будущем планируют проверять безопасность общественного транспорта.
На краш тесте оценили безопасность автобуса

 

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Компания Volgabus первой решилась пройти краш-тест. Более того, на проверку предоставили метановый автобус с баллонами на крыше. Чтобы максимально имитировать реальную ситуацию, на креслах в салоне «усадили» специальные баки с водой, по весу сопоставимые с обычными пассажирами. Всех пристегнули, затем при помощи крана опрокинули автобус на левый бок с высоты чуть менее метра.

На первый взгляд, конструкция автобуса практически не деформировалась. Однако при ближайшем рассмотрении выяснилось, что обе задние стойки погнулись по направлению удара. А ведь высота падения была сравнительно небольшой. Стекла лопнули. Если лобовое удержалось на пленке, то на корме и по левому борту окна  разбились вдребезги. Большинство манекенов остались «сидеть» в креслах, ремни безопасности отработали хорошо. Только передние пассажиры за креслом водителя вылетели со своих мест. Но самое главное - баки с метаном остались целыми.

Единственный по-настоящему неприятный момент – пассажиры оказались заблокированы в салоне автобуса. Люки аварийного выхода заклинило. Их удалось открыть только снаружи, приложив солидные усилия. В ситуации реальной аварии пассажиры могут оказаться внутри автобуса, как в ловушке. Полный анализ по результатам серии испытаний специалисты НАМИ обещают представить через два месяца. В дальнейшем испытания общественного транспорта продолжатся, а к российским компаниям-производителям могут присоединиться и зарубежные. Особенно было бы интересно посмотреть на результаты краш-тестов китайских автобусов, которые сейчас работают как в маршрутных такси, так и на междугородних линиях.

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Отзывы по теме
Volgabus подготовила две новинки для России
Не нужно нам в православной стране таких вещей. Лучше бы перевыпустили кремовую четырку жигулей. Я бы купил, будь ценник до 100 т.р.
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Цитата:| Кому: Виктор Добрый день! Благодарим за Ваш отзыв. Мы рады, что не смотря на некоторые нюансы Вам всё же понравился наш дилерский центр. Будем рады увидеть Вас снова!
Клиентская Служба
антифриз
недавно прикупил себе шестерку 06 года чисто под возню с ней, поскольку прикалывает эта тема. Вроде как все уже сделал и теперь антифриз выбираю, но вот с ним запара- никак не могу подобрать тот, который меня устроит по цене и качеству. Может быть, вы мне что-то посоветуете?
гена
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На краш-тесте оценили безопасность автобуса
{{material_127957}}Компания Volgabus первой решилась пройти краш-тест. Более того, на проверку предоставили метановый автобус с баллонами на крыше. Чтобы максимально имитировать реальную ситуацию, на креслах в салоне «усадили» специальные баки с водой, по весу сопоставимые с обычными пассажирами. Всех пристегнули, затем при помощи крана опрокинули автобус на левый бок с высоты чуть менее метра.На первый взгляд, конструкция автобуса практически не деформировалась. Однако при ближайшем рассмотрении выяснилось, что обе задние стойки погнулись по направлению удара. А ведь высота падения была сравнительно небольшой. Стекла лопнули. Если лобовое удержалось на пленке, то на корме и по левому борту окна  разбились вдребезги. Большинство манекенов остались «сидеть» в креслах, ремни безопасности отработали хорошо. Только передние пассажиры за креслом водителя вылетели со своих мест. Но самое главное - баки с метаном остались целыми.Единственный по-настоящему неприятный момент – пассажиры оказались заблокированы в салоне автобуса. Люки аварийного выхода заклинило. Их удалось открыть только снаружи, приложив солидные усилия. В ситуации реальной аварии пассажиры могут оказаться внутри автобуса, как в ловушке. Полный анализ по результатам серии испытаний специалисты НАМИ обещают представить через два месяца. В дальнейшем испытания общественного транспорта продолжатся, а к российским компаниям-производителям могут присоединиться и зарубежные. Особенно было бы интересно посмотреть на результаты краш-тестов китайских автобусов, которые сейчас работают как в маршрутных такси, так и на междугородних линиях.
2019-10-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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