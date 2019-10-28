28 октября 2019, 08:51
На краш-тесте оценили безопасность автобуса
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Специалисты НАМИ разбили на полигоне пригородный пассажирский автобус «Волгабас Серпантин» с газовыми баллонами на крыше. Краш-тест открывает серию испытаний, на которых в будущем планируют проверять безопасность общественного транспорта.
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На первый взгляд, конструкция автобуса практически не деформировалась. Однако при ближайшем рассмотрении выяснилось, что обе задние стойки погнулись по направлению удара. А ведь высота падения была сравнительно небольшой. Стекла лопнули. Если лобовое удержалось на пленке, то на корме и по левому борту окна разбились вдребезги. Большинство манекенов остались «сидеть» в креслах, ремни безопасности отработали хорошо. Только передние пассажиры за креслом водителя вылетели со своих мест. Но самое главное - баки с метаном остались целыми.
Единственный по-настоящему неприятный момент – пассажиры оказались заблокированы в салоне автобуса. Люки аварийного выхода заклинило. Их удалось открыть только снаружи, приложив солидные усилия. В ситуации реальной аварии пассажиры могут оказаться внутри автобуса, как в ловушке. Полный анализ по результатам серии испытаний специалисты НАМИ обещают представить через два месяца. В дальнейшем испытания общественного транспорта продолжатся, а к российским компаниям-производителям могут присоединиться и зарубежные. Особенно было бы интересно посмотреть на результаты краш-тестов китайских автобусов, которые сейчас работают как в маршрутных такси, так и на междугородних линиях.
Комментарии
Комментарии пользователей
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