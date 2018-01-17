17 января 2018, 09:17

Надежда на 2018-й: чем порадует начало года?

Ушедший 2017 год оставил не самое дурное впечатление о себе у дилеров. После продолжительного кризиса покупатели наконец-то начали возвращаться в автосалоны. Но сохранится ли позитивная тенденция в 2018-м?
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Надежда на 2018-й: чем порадует начало года?

По данным Ассоциации Европейского Бизнеса, за год было продано 1 595 737 новых легковых автомобилей. Это, в общей сложности, на 170 000 машин больше, чем салоны реализовали в 2016-м: в процентном соотношении рост составил 11,9%. Тем не менее, до европейских показателей нам еще очень далеко. Тем более не совсем понятно, будет ли сохраняться спрос в наступившем году.

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Если вспомнить, к примеру, январь 2015-го, то тогда наблюдались остаточные явления резко возросшего спроса на машины в декабре 2014-го. Связано это было с дефицитом автомобилей и желанием потребителей «заморозить» деньги путем дорогостоящей покупки. Тем не менее, фактически продажи обвалились по сравнению с первым месяцем 2014-го на 24,4%. Однако падение рынка в дальнейшем серьезно усилилось, поскольку большая часть автомобилей 2014 года выпуска с прежней ценой, которые дилеры обычно продавали в первые месяцы года, уже была реализована. В свою очередь, новые машины сильно подорожали из-за колебаний курса.

В последующие 2 года январь сильно подводил дилеров – рынок буквально обваливался под натиском кризиса и повышения цен из-за слабого рубля. Снижение продаж в январские праздники 2016 и 2017 годов составляло примерно 30% по отношению к аналогичному периоду 2015-го. Теперь же в большинстве своем покупатели привыкли к новому курсу и постоянно растущим ценам, поэтому приобретение автомобиля для многих вновь стало реальным.

И все же обилия живых машин в автосалонах не наблюдается в январе вот уже несколько лет подряд. Автопроизводители корректируют планы продаж и квоты, чтобы площадки салонов не были слишком забиты. Дилеры, в свою очередь, перестали держать запас непопулярных моделей, теперь их можно приобрести только по заказу с периодом ожидания не менее 2 месяцев.  

Максим Вирченко, директор дилерских центров «Jaguar Land Rover Автопрайм» и «Jaguar Land Rover Октябрьская» « Традиционно в январе на автомобильном рынке затишье, и январь не может сравниться с пиком годовых продаж – декабрем. Тем не менее, в автосалонах и сейчас достаточно покупателей. С нового года начинается волна подорожания автомобилей, в этом году особенно заметная для мощных моделей, и многие покупатели стремятся найти автомобиль по «прошлогодним» ценам. Если сравнивать текущие результаты авторынка с прошлом годом, то никакого падения нет. Так, наша ГК в январе наращивает продажи новых автомобилей на 23% и автомобилей с пробегом – на 77% »
Максим Вирченко, директор дилерских центров «Jaguar Land Rover Автопрайм» и «Jaguar Land Rover Октябрьская»
По словам эксперта, во многих дилерских центрах сейчас можно найти интересные предложения на автомобили 2017 года. Объем автомобильных стоков сильно отличается от дилера к дилеру и от бренда к бренду. Преимущество, конечно, у тех компаний, которые имеют большой выбор автомобилей в наличии. С другой стороны, как и в другие месяцы, прибыльность дилерского предприятия базируется на сбалансированном соотношении всех направлений деятельности: продаж новых машин, с пробегом, сервисе, продаже запчастей, финансовых услуг и дополнительного оборудования.

В целом, дилеры прогнозируют некоторое укрепление рынка на фоне слабых продаж I квартала 2017 года. Однако если посмотреть на продажи каждого дилера в отдельности, то увидим компании, которые существенно увеличат свою долю рынка, и тех игроков, кто продемонстрирует отрицательную динамику.

Пока далеко не все автопроизводители огласили свои новые прайс-листы, но очевидно, что с новым годом цены практически на все модели будут пересмотрены. К примеру, Honda уже объявила о повышении стоимости кроссовера CR-V. Так, с февраля 2018 года средневзвешенный рост цен составит 4,27%.

В январе-феврале большинство автодилеров все же способны предложить своим клиентам специальные условия. Кроме того, для поддержания спроса они адаптируют кредитные обязательства под них, например, снижают ставки по кредитам и используют другие способы привлечения клиентов. В январе-феврале во многих автосалонах действуют неплохие акции и скидки на новые авто, особенно, это касается моделей предыдущего года выпуска.

Александр Зиновьев, председатель правления ГК «АвтоСпецЦентр» « Как правило, под зимние скидки в большей степени попадают авто наиболее популярных брендов, таких как Nissan, Hyundai, Kia. В основном в этом случае речь идет непосредственно о специальных предложениях, а также разнообразных подарках за покупку авто. Может быть, например, пересмотрен срок бесплатного страхования или увеличен срок гарантии. Становятся более доступными условия финансирования. Часто в начале года можно получить какой-нибудь ценный подарок в виде навигатора GPS или комплекта резины »
Александр Зиновьев, председатель правления ГК «АвтоСпецЦентр»
Уже сейчас вырисовывается положительная динамика по окончанию января 2018-го. У дилеров есть вполне весомые аргументы рассчитывать на дальнейший стабильный потребительский спрос. Что до оживления продаж в целом по году, то здесь сказать нечто определенное сложно. Правительство обещает не оставить отрасль и намерено инвестировать в нее немалые деньги, чтобы удержать тенденцию роста на российском авторынке. И такие программы, как льготное автокредитование или адресные программы «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», безусловно, являются хорошим подспорьем в этой ситуации. Однако для достижения непрерывного спроса на новые автомобили в стране должна сформироваться, прежде всего, позитивная экономическая обстановка.

Арина Милая

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Надежда на 2018-й: чем порадует начало года?
Итоги 2017-го: что и сколько мы покупали в минувшем году?
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Надежда на 2018-й: чем порадует начало года?
По данным Ассоциации Европейского Бизнеса, за год было продано 1 595 737 новых легковых автомобилей. Это, в общей сложности, на 170 000 машин больше, чем салоны реализовали в 2016-м: в процентном соотношении рост составил 11,9%. Тем не менее, до европейских показателей нам еще очень далеко. Тем более не совсем понятно, будет ли сохраняться спрос в наступившем году.{{material_122273}} Если вспомнить, к примеру, январь 2015-го, то тогда наблюдались остаточные явления резко возросшего спроса на машины в декабре 2014-го. Связано это было с дефицитом автомобилей и желанием потребителей «заморозить» деньги путем дорогостоящей покупки. Тем не менее, фактически продажи обвалились по сравнению с первым месяцем 2014-го на 24,4%. Однако падение рынка в дальнейшем серьезно усилилось, поскольку большая часть автомобилей 2014 года выпуска с прежней ценой, которые дилеры обычно продавали в первые месяцы года, уже была реализована. В свою очередь, новые машины сильно подорожали из-за колебаний курса.В последующие 2 года январь сильно подводил дилеров – рынок буквально обваливался под натиском кризиса и повышения цен из-за слабого рубля. Снижение продаж в январские праздники 2016 и 2017 годов составляло примерно 30% по отношению к аналогичному периоду 2015-го. Теперь же в большинстве своем покупатели привыкли к новому курсу и постоянно растущим ценам, поэтому приобретение автомобиля для многих вновь стало реальным. И все же обилия живых машин в автосалонах не наблюдается в январе вот уже несколько лет подряд. Автопроизводители корректируют планы продаж и квоты, чтобы площадки салонов не были слишком забиты. Дилеры, в свою очередь, перестали держать запас непопулярных моделей, теперь их можно приобрести только по заказу с периодом ожидания не менее 2 месяцев.  {{person_142_Традиционно в январе на автомобильном рынке затишье, и январь не может сравниться с пиком годовых продаж – декабрем. Тем не менее, в автосалонах и сейчас достаточно покупателей. С нового года начинается волна подорожания автомобилей, в этом году особенно заметная для мощных моделей, и многие покупатели стремятся найти автомобиль по «прошлогодним» ценам. Если сравнивать текущие результаты авторынка с прошлом годом, то никакого падения нет. Так, наша ГК в январе наращивает продажи новых автомобилей на 23% и автомобилей с пробегом – на 77%}} По словам эксперта, во многих дилерских центрах сейчас можно найти интересные предложения на автомобили 2017 года. Объем автомобильных стоков сильно отличается от дилера к дилеру и от бренда к бренду. Преимущество, конечно, у тех компаний, которые имеют большой выбор автомобилей в наличии. С другой стороны, как и в другие месяцы, прибыльность дилерского предприятия базируется на сбалансированном соотношении всех направлений деятельности: продаж новых машин, с пробегом, сервисе, продаже запчастей, финансовых услуг и дополнительного оборудования.В целом, дилеры прогнозируют некоторое укрепление рынка на фоне слабых продаж I квартала 2017 года. Однако если посмотреть на продажи каждого дилера в отдельности, то увидим компании, которые существенно увеличат свою долю рынка, и тех игроков, кто продемонстрирует отрицательную динамику.Пока далеко не все автопроизводители огласили свои новые прайс-листы, но очевидно, что с новым годом цены практически на все модели будут пересмотрены. К примеру, Honda уже объявила о повышении стоимости кроссовера CR-V. Так, с февраля 2018 года средневзвешенный рост цен составит 4,27%.В январе-феврале большинство автодилеров все же способны предложить своим клиентам специальные условия. Кроме того, для поддержания спроса они адаптируют кредитные обязательства под них, например, снижают ставки по кредитам и используют другие способы привлечения клиентов. В январе-феврале во многих автосалонах действуют неплохие акции и скидки на новые авто, особенно, это касается моделей предыдущего года выпуска.{{person_141_Как правило, под зимние скидки в большей степени попадают авто наиболее популярных брендов, таких как Nissan, Hyundai, Kia. В основном в этом случае речь идет непосредственно о специальных предложениях, а также разнообразных подарках за покупку авто. Может быть, например, пересмотрен срок бесплатного страхования или увеличен срок гарантии. Становятся более доступными условия финансирования. Часто в начале года можно получить какой-нибудь ценный подарок в виде навигатора GPS или комплекта резины}}Уже сейчас вырисовывается положительная динамика по окончанию января 2018-го. У дилеров есть вполне весомые аргументы рассчитывать на дальнейший стабильный потребительский спрос. Что до оживления продаж в целом по году, то здесь сказать нечто определенное сложно. Правительство обещает не оставить отрасль и намерено инвестировать в нее немалые деньги, чтобы удержать тенденцию роста на российском авторынке. И такие программы, как льготное автокредитование или адресные программы «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», безусловно, являются хорошим подспорьем в этой ситуации. Однако для достижения непрерывного спроса на новые автомобили в стране должна сформироваться, прежде всего, позитивная экономическая обстановка.
2018-01-17
Автор: Арина Милая
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