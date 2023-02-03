Нишу Skoda Octavia занял китайский лифтбек: известна цена
Фото: Changan
Фото: Changan
Фото: Changan
Фото: Changan
Фото: Changan
Фото: Changan
Фото: Changan
В салоне над торпедо возвышается цифровая панель приборов, перед ней установлен руль эллиптической формы, а 10,25-дюймовый тачскрин медиасистемы немного развернут к водителю. В список оснащения единственной доступной в нашей стране комплектации входит кожаный салон, интеллектуальный круиз-контроль, система кругового обзора, видеорегистратор, комплекс электронных систем безопасности и функция дистанционного запуска двигателя.
Для российского рынка Changan Uni-V оснастили 1,5-литровым турбомотором семейства BlueCore, который выдает 181 л.с. (300 Нм) и работает в паре с 7-диапазонным «роботом» с двумя сцеплениями «мокрого» типа. Цена – от 2 629 900 рублей. Заводская гарантия составляет 5 лет или 150 тысяч километров пробега.
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09.02.2023, 09:05
До конца марта в Россию хотят привезти 2000 иранских автомобилей
Россия укрепляет торговые отношения с Ираном. Сразу два крупных автопроизводителя заинтересованы в экспорте машин в нашу страны. Российский посол в Тегеране Алексей Дедов рассказал о ближайших планах.Читать далее
-
09.02.2023, 08:44
Когда за движение задним ходом могут оштрафовать
Движение задним ходом – довольно опасный маневр. В зеркалах заднего вида остается много мертвых зон, и водитель должен быть предельно аккуратен и внимателен. Эксперт перечислил ситуации, когда за движение задним ходом могут выписать штраф.Читать далее
-
09.02.2023, 08:20
Tesla не считает отваливающийся руль дефектом
В конце января всех поклонников Tesla взволновал вопиющий инцидент. Руль новенькой Tesla Model Y отвалился всего через шесть дней после покупки. Владелец в этот момент ехал по автомагистрали вместе с семьей.Читать далее
-
09.02.2023, 07:50
Самый большой кроссовер Toyota: 367 сил и 13 подстаканников
Компания Toyota представила свой самый большой кроссовер. Тем, кому тесноват Highlander, предложат трехрядный Grand Highlander, в котором могут поместиться до 8 человек.Читать далее
-
09.02.2023, 00:05
Полицейские оштрафовали наглого водителя, который ел суп на скорости 80 км/ч
Британские полицейские провели рейд, направленный на выявление водителей, которые разговаривают за рулем по телефону. Каково же было их удивление, когда они увидели водителя, державшего в одной руке миску с супом, а в другой – ложку.Читать далее
-
08.02.2023, 16:33
БелАЗ показал огромный антисанкционный самосвал
В Беларуси разработали карьерный самосвал МоАЗ-75053, который планируют выпускать силами могилевского подразделения БелАЗа. Машина может перевозить до 25 тонн насыпных грузов по тяжелому бездорожью и в сложных климатических условиях.Читать далее
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