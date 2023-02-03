Нишу Skoda Octavia занял китайский лифтбек: известна цена

Ранее мы писали Самые мощные китайские вседорожники на российском рынке Мощность двигателя для большого кроссовера или внедорожника многие автомобилисты считают одним из наиболее ... Читать далее

В компании Changan лифтбек Uni-V называют спорт-седаном. Его габаритная длина составляет 4 680 мм, ширина – 1 838 мм, высота – 1 430 мм, а колесная база – 2 750 мм. Дизайн новинки выдержан в яркой стилистике семейства Uni, уже знакомой отечественным автолюбителям по кроссоверу Uni-К. Для него характерны стремительные линии кузова, узкая головная оптика, безрамочная решетка радиатора, скрытые дверные ручки и активный задний спойлер.

В салоне над торпедо возвышается цифровая панель приборов, перед ней установлен руль эллиптической формы, а 10,25-дюймовый тачскрин медиасистемы немного развернут к водителю. В список оснащения единственной доступной в нашей стране комплектации входит кожаный салон, интеллектуальный круиз-контроль, система кругового обзора, видеорегистратор, комплекс электронных систем безопасности и функция дистанционного запуска двигателя.

Фото: Changan

Для российского рынка Changan Uni-V оснастили 1,5-литровым турбомотором семейства BlueCore, который выдает 181 л.с. (300 Нм) и работает в паре с 7-диапазонным «роботом» с двумя сцеплениями «мокрого» типа. Цена – от 2 629 900 рублей. Заводская гарантия составляет 5 лет или 150 тысяч километров пробега.

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