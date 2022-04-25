Новый Lexus TX: что известно о большом кроссовере
Фото: Lexus
В августе 2021 года Toyota объявила об инвестициях в размере 803 млн долларов в свой завод в Принстоне, штат Индиана (США), на котором планируется наладить сборку двух совершенно новых трехрядных кроссоверов. До недавнего времени единственным трехрядным кроссовером в линейке Lexus был длиннобазный RX 350L. Однако его нельзя назвать полноразмерным кроссовером, и пассажирам в последнем ряду было довольно тесно.
Новый кроссовер Lexus TX будет ориентирован на современные американские семьи в возрасте от 40 до 50 лет, которые любят активный отдых, но которым не нужны более прочные модели вроде полноценных рамных внедорожников GX и LX. Будущий Lexus TX получит 8-местный салон и опциональную гибридную силовую установку.
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