Opel сменил логотип (опять)

Ранее мы писали Opel отмечает 160-летие: причем тут швейные машины и велосипеды? 160 лет назад Адам Опель основал свою компанию в небольшом местечке Рюссельсхайм. Вряд ли он тогда осознавал ... Читать далее

Новые шильдики появятся на серийных автомобилях Opel в 2024 году. Изменения связаны с электрификацией модельного ряда. В компании решили, что нынешняя молния недостаточно ассоциируется с электричеством и решили ее видоизменить. Ведь уже к 2028 году Opel хочет стать полностью электрическим брендом в Европе, имея в своем портфолио 15 электрифицированных моделей.

Расширенную презентацию нового логотипа Opel проведет нынешней осенью в рамках Мюнхенского автосалона. Сейчас же вице-президент Opel по дизайну Марк Адамс пояснил, что «заостренный, уверенный в себе новый значок молнии пересекает чистое поддерживающее кольцо, придавая культовой эмблеме прогрессивный современный вид».

Предыдущий раз Opel обновлял свой логотип в 2020 году. Тогда решено было отказаться от объемного значка, сделав эмблему двухмерной и лаконичной. Вписанная в круг молния стала более графичной и изящной, что в представлении дизайнеров олицетворяет современный подход и инновационные технологии новой мобильности.

Фото: auto-dd.ru

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах