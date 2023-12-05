Петербургский завод Hyundai продлил режим простоя

В петербургском центре занятости сообщили, что на автозаводе концерна Hyundai режим простоя продлен до 31 декабря 2023 года, пишет издание Мойка78 . По информации ведомства, почти половина штата предприятия, 502 человека, не работают. Версий о дальнейшей судьбе производства много. Пару месяцев назад глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что на завод нашелся покупатель, но конкретных имен тогда не называли.

Недавно появилась информация, что контроль над петербургским заводом Hyundai перейдет холдингу АГР («Авилон»). Сделка будет безденежной, корейцы рассчитывают вернуться через 2 – 3 года. А до тех на предприятии будут собирать привычные модели – Solaris, Rio и Creta – но под другим брендом. По всей видимости – китайским. Инсайдеры называют китайский концерн GAC.

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