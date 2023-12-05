Петербургский завод Hyundai продлил режим простоя
Недавно появилась информация, что контроль над петербургским заводом Hyundai перейдет холдингу АГР («Авилон»). Сделка будет безденежной, корейцы рассчитывают вернуться через 2 – 3 года. А до тех на предприятии будут собирать привычные модели – Solaris, Rio и Creta – но под другим брендом. По всей видимости – китайским. Инсайдеры называют китайский концерн GAC.
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-
05.12.2023, 15:41
В России стартовали продажи сразу трех кроссоверов: бренд китайский, сборка калининградская
У российских дилеров появились в продаже три новых для нашей страны модели сегмента SUV. Кроссоверы китайского бренда SWM собирают на калининградском заводе «Автотор». Цены стартуют от 2,4 млн рублей.Читать далее
-
05.12.2023, 14:59
Как изменятся цены на бензин в России: прогноз экспертов
В конце сентября 2023 года правительство было вынуждено ввести запрет на экспорт бензина, чтобы остановить стремительный рост цен на российских АЗС. Два месяца спустя запрет отменили. Стоит ли ждать очередного подорожания?Читать далее
-
05.12.2023, 14:38
Эксперт назвал самые опасные для кузова автомобиля реагенты
Зимой дорожные службы щедро посыпают и поливают асфальт различными химическими реагентами. С одной стороны, обработка помогает бороться с гололедом, с другой – химикаты разъедают лакокрасочное покрытие автомобилей.Читать далее
-
05.12.2023, 13:50
В Россию вернулась новая услуга: сколько стоит откопать автомобиль из сугроба?
На большей части России прошли обильные снегопады и автомобилисты чуть ли не каждый день сталкиваются с необходимостью откапывать автомобиль. Ситуация усугубляется, если машина простояла без движения несколько дней, а уборочная техника успела насыпать по краю проезжей части снежный бруствер.Читать далее
-
05.12.2023, 13:05
АвтоВАЗ уточнил сроки возобновления серийного производства Lada Largus
В августе с конвейера Волжского автозавода сошла последняя партия из 650 автомобилей Lada Largus, после чего сборочную линию начали переносить в Ижевск, откуда за год до этого съехала Lada Vesta.Читать далее
-
05.12.2023, 11:59
5 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников ноября 2023 года
В ноябре российские дилеры реализовали без малого 110 тысяч новых легковых автомобилей. Это вдвое больше, чем годом ранее. Лидером продаж остается Lada, на долю которой приходится 30% рынка. Самые востребованные иномарки продает китайский Haval.Читать далее
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