Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко стал амбассадором бренда Omoda, который придет в Россию осенью
Фото: Omoda
Под понятием «О-вселенная» в компании понимают реальное и виртуальное пространство, которое объединит представителей разных сфер, умеющих нестандартно мыслить, готовых становиться первопроходцами и совершать открытия. Также это технологии, общение, образование, стиль жизни, открытия и будущие тренды.
Своим футуристичным обликом Omoda C5 обязан международной команде дизайнеров под руководством Стива Юма, в бэкграунд которого входит опыт работы в General Motors, Ford, Hyundai, Buick of China и South Korea.
Пожалуй, самым впечатляющим элементом кроссовера является радиаторная решётка, выполненная по принципу «безграничности». Этот эффект усиливается расположенными внутри ромбовидных ячеек элементов «алмазной» формы, создающими визуальный эффект сияния за счёт игры света и тени.
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Одна ночь, один город и 60 внедорожников, которые «обезвредили» экологи-экстремисты
«Шиногасители» – новое радикальное экологическое движение против внедорожников, которое вербует последователей по всему миру. Идея зародилась в Великобритании, но быстро перекинулась через океан.Читать далее
-
19.07.2022, 12:05
Программу краш-тестов предлагают дополнить подводным испытанием
Нынешним летом улицы многих российских городов превращаются после ливней в полноводные реки. В Австралии проблема наводнений стоит еще острее. После очередного половодья эксперты по безопасности местной программы ANCAP предложили расширить программу краш-тестов.Читать далее
-
19.07.2022, 10:54
Обновленная Lada Vesta изнутри: первые официальные изображения салона
В открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились патентные изображения интерьера рестайлинговой Lada Vesta, серийная сборка которой должна была начаться еще весной 2022 года.Читать далее
-
19.07.2022, 09:47
Покупателям «упрощенных» машин страховка обойдется дороже
В июне начался выпуск упрощенных Lada Granta, без ряда электронных компонентов, в том числе – без антиблокировочной системы тормозов и подушек безопасности. Страховые компании уже задумались о корректировке тарифов.Читать далее
-
18.07.2022, 18:06
Первый автомобиль Xiaomi покажут в августе
Основатель китайского IT-гиганта Xiaomi Лэй Цзюнь большую часть времени проводит в штаб-квартире недавно созданного подразделения Xiaomi Auto. Он лично контролирует разработку первого автомобиля компании. Рабочий прототип могут представить уже через месяц.Читать далее
-
18.07.2022, 15:03
Какие подержанные автомобили выгодно покупать за границей: считаем и сравниваем
Накануне российские власти устранили одно из наиболее серьезных препятствий для ввоза в страну импортных автомобилей. До февраля 2023 года такие машины можно ставить на учет в ГИБДД без блока экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС. Автоэксперт Игорь Моржаретто, объяснил, какие машины выгоднее покупать за границей.Читать далее
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