Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко стал амбассадором бренда Omoda, который придет в Россию осенью

Под понятием «О-вселенная» в компании понимают реальное и виртуальное пространство, которое объединит представителей разных сфер, умеющих нестандартно мыслить, готовых становиться первопроходцами и совершать открытия. Также это технологии, общение, образование, стиль жизни, открытия и будущие тренды.

: «Люди всегда стремились освоить «белые пятна» на карте, добраться до центра Земли, побывать в космосе и познать тайны Вселенной. Сегодня эти «космические» технологии работают в автомобилях благодаря крошечным чипам. «Микрокосм в коробке» делает технологии возможными и предлагает исследовать другую сторону комфорта. Omoda позволит окунуться в параллельный мир, где правят передовые технологии и дизайн».

Своим футуристичным обликом Omoda C5 обязан международной команде дизайнеров под руководством Стива Юма, в бэкграунд которого входит опыт работы в General Motors, Ford, Hyundai, Buick of China и South Korea.

Пожалуй, самым впечатляющим элементом кроссовера является радиаторная решётка, выполненная по принципу «безграничности». Этот эффект усиливается расположенными внутри ромбовидных ячеек элементов «алмазной» формы, создающими визуальный эффект сияния за счёт игры света и тени.

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