Популярные запчасти для российских автомобилей подорожали за месяц в 1,5 раза

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Если сравнивать цены на запчасти для российских легковых автомобилей в январе и феврале 2024 года, то они выросли в среднем на 7,2%. Некоторые позиции подешевели, а другие напротив подорожали в 1,5 раза и более. Например, передняя фара стала дешевле на 15% и стоила в феврале в среднем 15,3 тысячи рублей, а решетка радиатора подешевела на 9% до 3,4 тысячи рублей. Немного, в диапазоне от 2% до 5%, снизились цены на лобовые стекла, передние бамперы и водительские двери, а также на задние бамперы и задние правые двери.

С другой стороны, резко подскочили цены на передние крылья (+63% до 15,7 тысячи рублей), задние фары (+53% до 15,5 тысячи рублей) и подушки безопасности (+37% до 22,1 тысячи рублей). Также ощутимо подорожали колесные диски (+9,5% до 13 тысяч рублей) и задние крылья (+8,5% до 34 тысяч рублей).

Фото: НАПИ

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