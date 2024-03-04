Популярные запчасти для российских автомобилей подорожали за месяц в 1,5 раза
С другой стороны, резко подскочили цены на передние крылья (+63% до 15,7 тысячи рублей), задние фары (+53% до 15,5 тысячи рублей) и подушки безопасности (+37% до 22,1 тысячи рублей). Также ощутимо подорожали колесные диски (+9,5% до 13 тысяч рублей) и задние крылья (+8,5% до 34 тысяч рублей).
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04.03.2024, 14:50
АвтоВАЗ рассказал о продажах в феврале. Они выросли
В феврале 2024 года российские дилеры Lada реализовали без малого 28 тысяч легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 34% больше по сравнению с январем и на 19% больше, чем годом ранее.Читать далее
-
04.03.2024, 14:30
Опытный моторист развеял самые страшные мифы о корейских моторах. Список из 8 заблуждений
Некоторые автомобилисты с настороженностью относятся к корейским двигателям. О пресловутых задирах слышали многие, но эта болезнь свойственна старшим агрегатам. Моторы объемом 1,4 и 1,6 литра специалисты считают вполне надежными.Читать далее
-
04.03.2024, 10:23
Водители, электрики и кладовщики попали в список дефицитных профессий
За последние несколько лет рынок труда серьезно изменился. Если раньше приоритетом пользовались офисные работники, то сейчас работодатели конкурируют за специалистов рабочих специальностей.Читать далее
-
04.03.2024, 09:00
АвтоВАЗ отзывает Lada Vesta NG. Заменят дефектные подрулевые переключатели
Сервисная кампания по замене блока подрулевых переключателей из-за массового обращения владельцев переросла в отзывную. В настоящее время больше всего жалоб по гарантии поступает именно на работу указателей поворота и щеток стеклоочистителей.Читать далее
-
04.03.2024, 08:32
Бюджетный кроссовер BYD стал еще дешевле
Ценовая война на китайском авторынке продолжается. Компания BYD представила новую версию своего бюджетного компактного кроссовера Yuan Plus Honor Edition, которая оказалась ощутимо дешевле модели 2023 года.Читать далее
-
04.03.2024, 07:59
Hongqi показала новый 5-метровый седан со стеклянной крышей. Он может появиться в России
Китайская премиальная марка Hongqi поделилась первыми официальными изображениями нового седана Hongqi EH7, продажи которого в Китае стартуют в этом году. Позднее новинку могут предложить и российским клиентам.Читать далее
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