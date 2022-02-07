Посмотрите, как рождается запах нового автомобиля
Фото: youtube.com / Nissan
Фото: youtube.com / Nissan
Фото: youtube.com / Nissan
Фото: youtube.com / Nissan
Фото: youtube.com / Nissan
Фото: youtube.com / Nissan
Компания Nissan опубликовала видео, рассказывающее, как рождается запах нового автомобиля. Прежде всего, Рюноскэ Ино должен избегать употребления пищи с сильным запахом, например, чеснока. Мастер начинает свой рабочий день с того, что садится на водительское кресло и буквально обнюхивает все вокруг – от солнцезащитного козырька до задних сидений. Ему приходится проверять каждый элемент, поскольку отделочные материалы иногда отличаются в разных частях салона.
Компания Nissan установила высокие стандарты, когда дело доходит до запаха нового автомобиля. Поэтому если Рюноскэ обнаруживает неприятный запах, он обязан установить его источник и проверить поставщика. Иногда доходит даже до замены материала.
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