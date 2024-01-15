Правительство предлагает снова разрешить электрокарам бесплатно ездить по платным дорогам

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Бесплатный проезд действовал для электрокаров с 1 марта по 31 декабря 2023 года. Льгота предоставлялась на платных участках М-1, М-3, М-4, М-11, М-12 и ЦКАД. Владельцу достаточно было подключить опцию на своем транспондере. Проект реализовывали в рамках правительственной концепции, согласно которой к 2030 году электрокары должны составить 10% всех продаваемых в России новых автомобилей.

Как рассказали «Коммерсанту» в Минэкономики, за 10 месяцев было зафиксировано свыше 306 тысяч проездов электромобилей с оформленной льготой. Самыми популярными участками стали обход Одинцово (почти половина проездов) и Москва – Солнечногорск. Сейчас в правительстве обсуждают с «Автодором» возможность продлить льготу для электрокаров и на 2024 год.

Эксперты, знакомые с ситуацией, указывают на один интересный нюанс. Основная доля льготников, оформивших бесплатный проезд – это владельцы дорогих импортных электрокаров, например, Tesla и Zeekr. Именно они чаще других ездили в аэропорт Шереметьево по М-11 и в направлении престижных коттеджных поселков на юго-западе. Владельцы электрокаров отечественного производства, для стимулирования продаж которых и задумывался проект, льготой пользовались редко.

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