10 января 2020, 08:09
Правительство вернулось к льготам для электрокаров
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Правительство РФ вновь обсуждает возможность введения льгот для владельцев электрокаров. В проекте на 2020 год: освобождение от транспортного налога, движение по «выделенкам», бесплатная парковка и бесплатный проезд по платным участкам дорог.
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Кроме того, в правительстве обсуждают возможность выделения государственных субсидий производителям электрокаров и предоставления им налоговых льгот. Минфин выступает против дополнительных льгот автопрому, поскольку в бюджете на ближайшие два года уже заложены деньги на поддержку инженерных изысканий и определены приоритеты.
Не поддержали в Министерстве финансов и введение бесплатного проезда по платным автодорогам. Это приведет к снижению доходов компании-оператора и потребует дополнительных компенсаций из бюджета. Минтрансу не нравится идея допуска электрокаров на выделенные полосы, хотя здесь полагают, что решение данного вопроса можно оставить на усмотрение региональных властей.
Предложения о разного рода льготах для владельцев электрокаров звучат уже не в первый раз. Например, в 2017 году Минфин выступил с инициативой предоставлять хозяевам экологически чистых машин налоговые льготы сроком до пяти лет. Но комитет Госдумы по бюджету и налогам отказался поддержать законопроект. В сентябре 2019 года рабочая группа НТИ «Автонет» предлагала допустить электрокары на выделенные полосы для общественного транспорта. Но столичный ЦОДД выступил резко против, пояснив, что личный транспорт не должен создавать помех городскому.
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Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
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