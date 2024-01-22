Правительство вновь скорректировало план дорожного строительства на ближайшие 5 лет

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Журналисты «Коммерсанта» ознакомились с текстом 394-страничного пятилетнего плана дорожной деятельности и выяснили ряд интересных нюансов. Например, в Ленинградской области ввод участка от 100-го до 134-го км «Скандинавии» перенесли с 2024-го на 2026 год, а реконструкцию Санкт-Петербургского южного полукольца (на участке от 64-го до 106-го км) завершат не в 2025-м, а в 2027 году. Также перенесены сроки сдачи еще целого ряда крупных строек в Подмосковье, Пензенской области и Северной Осетии.

Но часть проектов планируют завершить досрочно, например, реконструкцию и строительство новых направлений Рублево-Успенского шоссе. Также впервые в план попали объекты в новых регионах, в 2024 году на них планируют потратить 97,3 млрд рублей.

По мнению автоэксперта Игоря Моржаретто, из-за санкций грузовые и туристические потоки развернулись с запада на восток и юг. Дороги на этих направлениях не справляются с возросшим трафиком, поэтому вполне логично отложить строительство и реконструкцию дорог на западе и севере и сместить акцент на новые направления.

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