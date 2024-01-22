Правительство вновь скорректировало план дорожного строительства на ближайшие 5 лет
Но часть проектов планируют завершить досрочно, например, реконструкцию и строительство новых направлений Рублево-Успенского шоссе. Также впервые в план попали объекты в новых регионах, в 2024 году на них планируют потратить 97,3 млрд рублей.
По мнению автоэксперта Игоря Моржаретто, из-за санкций грузовые и туристические потоки развернулись с запада на восток и юг. Дороги на этих направлениях не справляются с возросшим трафиком, поэтому вполне логично отложить строительство и реконструкцию дорог на западе и севере и сместить акцент на новые направления.
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-
22.01.2024, 07:41
Смертельное ДТП с машиной скорой помощи произошло в Приморье
Неделя началась в Приморском крае с серьезной аварии с участием скорой помощи на базе автомобиля УАЗ и японского кроссовера Honda CR-V. Два человека пострадали, один погиб на месте происшествия.Читать далее
-
22.01.2024, 07:17
5 самых дешевых отечественных кроссоверов и внедорожников в России в январе 2024 года
Автомобили SUV сегмента последние несколько лет пользуются повышенным спросом во всем мире и Россия здесь не исключение. Благодаря своей практичности они постепенно вытесняют классические седаны, хотя и стоят заметно дороже.Читать далее
-
22.01.2024, 00:12
Subaru WRX разорвала надвое после столкновения со снегоуборщиком
Зимние дороги предъявляют особые требования к водителям, и цена ошибки, вызванной излишней самоуверенностью, может быть очень высока. Авария, произошедшая на заснеженной загородной трассе, лишнее тому доказательство.Читать далее
-
22.01.2024, 00:07
Водитель Renault Duster проехал навстречу потоку по ЗСД и остался жив
Петербургские паблики в воскресенье активно обсуждали отчаянного водителя Renault Duster, который заставил изрядно понервничать автомобилистов на Западном скоростном диаметре. Он ехал в левой полосе навстречу потоку.Читать далее
-
19.01.2024, 15:38
Белорусский бренд BelGee готовится представить еще две модели
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поручил правительству во что бы то ни стало удовлетворить спрос населения на автомобили местного производства. Автозавод «БелДжи» планирует серьезно расширить модельный ряд.Читать далее
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