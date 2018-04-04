4 апреля 2018, 17:13
Продажи Lada выросли на 28,8%
В первом квартале 2018 года дилерам Lada в России удалось реализовать почти 80 тысяч автомобилей. Рост продаж составил 28,8 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее популярной моделью стала Lada Vesta.
Ранее мы писали
В Вене наградили лауреатов ежегодной премии Marcus. В этом году на суд жюри было представлено 49 моделей, ...Читать далее
Если говорить о конкретных моделях, то лидерство продолжается удерживать Lada Vesta. В марте продали 9 181 автомобиль, что полтора раза превышает прошлогодние показатели. А универсалы Lada Largus демонстрируют настоящий бум продаж. Их популярность выросла почти в два раза. В марте 2018 года новых владельцев нашли 3 569 автомобилей или на 90,4% больше, чем в марте прошлого года. Уверенный рост наблюдается и у фургонов Largus – 1 346 автомобилей в марте (+54,5%). Занимающая второе место по объему продаж Granta (8 381 автомобиль) также показывает положительную динамику (+7,2%).
Не последнюю роль в популярности моделей Lada и росте продаж сыграли разнообразные программы, предлагаемые дилерами российской марки. Например, «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль», фирменная программа кредитования LADA Finance, привлекательные условия по трейд-ин, программа с обратным выкупом.
Читайте по теме
Готовимся к сезону дач: ТОП-5 российских внедорожников
30.03.2018, 12:35
Все в сборе: ТОП-5 автомобилей для семьи
10.02.2018, 18:08
«Глас народа»: не «Жигули», но ещё не машина
07.02.2018, 10:59
Renault Dokker против Lada Largus: каковы работнички?
19.01.2018, 09:20
Lada Vesta SW Cross доступен только под заказ
26.11.2017, 18:26
Сравниваем недовнедорожники Lada Vesta SW Cross и Kia Rio X-Line
15.11.2017, 08:24
Читайте по теме
Готовимся к сезону дач: ТОП-5 российских внедорожников
30.03.2018, 12:35
Все в сборе: ТОП-5 автомобилей для семьи
10.02.2018, 18:08
«Глас народа»: не «Жигули», но ещё не машина
07.02.2018, 10:59
Renault Dokker против Lada Largus: каковы работнички?
19.01.2018, 09:20
Lada Vesta SW Cross доступен только под заказ
26.11.2017, 18:26
Сравниваем недовнедорожники Lada Vesta SW Cross и Kia Rio X-Line
15.11.2017, 08:24
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Владею калиной универсал 2011 г.вып. два месяца., пробег чуть более 60 тыс.км. Это мой первый автомобиль. Сразу после покупки поменяли передние колодки, естественно, масло, фильтры. Электроусилитель сразу не понравился, как-то странно вела себя машина на дороге. Отключили и радуемся жизни. Гремит задняя ...
Привет! подскажите пожалуйста, коленвалы от двиг на 650 кубиков и 750 кубиков одинаковые или не
| Кому: Михаил: Продолжаю историю. Летом 2017 заварены швы по стыкам крыши и стоек, швы по стыкам порогов, после чего машина полностью покрашена заново и покрыта лаком. Откуда-то дует холодом в ноги водителя - откуда никто понять не может. Салон разбирали полностью, когда в 2016 оклеивали противошумкой ...
Интересные разделы
АвтоМосква ВАЗ (Lada) Автомудрость ВАЗ (Lada) АвтоПитер ВАЗ (Lada) Дизайн и тюнинг ВАЗ (Lada) Новинки и концепт кары ВАЗ (Lada) Новости и акции автосалонов ВАЗ (Lada) Автосалоны и дилеры марки ВАЗ (Lada) Аренда и прокат авто марки ВАЗ (Lada) Автоклубы и форумы автозавчастей марки ВАЗ (Lada) Автосервисы и магазины автозапчастей марки ВАЗ (Lada)
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное