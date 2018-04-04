4 апреля 2018, 17:13

Продажи Lada выросли на 28,8%

В первом квартале 2018 года дилерам Lada в России удалось реализовать почти 80 тысяч автомобилей. Рост продаж составил 28,8 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее популярной моделью стала Lada Vesta.
^
Ранее мы писали
В Вене наградили лауреатов ежегодной премии Marcus. В этом году на суд жюри было представлено 49 моделей, ...
Читать далее
Всего за первые три месяца нынешнего года в России было продано 79 114 автомобиля Lada. Пик продаж пришелся на март, когда дилеры продавали по 1 000 машин ежедневно. Всего в марте было реализовано 30 708 машин, это на 22,3% больше, чем в марте прошлого года. 

Если говорить о конкретных моделях, то лидерство продолжается удерживать Lada Vesta. В марте продали 9 181 автомобиль, что полтора раза превышает прошлогодние показатели. А универсалы Lada Largus демонстрируют настоящий бум продаж. Их популярность выросла почти в два раза. В марте 2018 года новых владельцев нашли 3 569 автомобилей или на 90,4% больше, чем в марте прошлого года. Уверенный рост наблюдается и у фургонов Largus – 1 346 автомобилей в марте (+54,5%). Занимающая второе место по объему продаж Granta (8 381 автомобиль) также показывает положительную динамику (+7,2%).

Не последнюю роль в популярности моделей Lada и росте продаж сыграли разнообразные программы, предлагаемые дилерами российской марки. Например, «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль», фирменная программа кредитования LADA Finance, привлекательные условия по трейд-ин, программа с обратным выкупом.
Купить авто Лада
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум ВАЗ Kalina седан
Владею калиной универсал 2011 г.вып. два месяца., пробег чуть более 60 тыс.км. Это мой первый автомобиль. Сразу после покупки поменяли передние колодки, естественно, масло, фильтры. Электроусилитель сразу не понравился, как-то странно вела себя машина на дороге. Отключили и радуемся жизни. Гремит задняя ...
Плюшка
Форум ВАЗ 1111 Ока
Привет! подскажите пожалуйста, коленвалы от двиг на 650 кубиков и 750 кубиков одинаковые или не
Эля
Форум ВАЗ Нива 4х4 (2131)
| Кому: Михаил: Продолжаю историю. Летом 2017 заварены швы по стыкам крыши и стоек, швы по стыкам порогов, после чего машина полностью покрашена заново и покрыта лаком. Откуда-то дует холодом в ноги водителя - откуда никто понять не может. Салон разбирали полностью, когда в 2016 оклеивали противошумкой ...
Михаил
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква ВАЗ (Lada) Автомудрость ВАЗ (Lada) АвтоПитер ВАЗ (Lada) Дизайн и тюнинг ВАЗ (Lada) Новинки и концепт кары ВАЗ (Lada) Новости и акции автосалонов ВАЗ (Lada) Автосалоны и дилеры марки ВАЗ (Lada) Аренда и прокат авто марки ВАЗ (Lada) Автоклубы и форумы автозавчастей марки ВАЗ (Lada) Автосервисы и магазины автозапчастей марки ВАЗ (Lada)
Главные материалы
Тест-драйв Nissan Juke: как отрезал!
Вспоминаем долгую жизнь стильной Аlfa Romeo 164
Пользуетесь ли вы каршерингом?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Мини-вэны
Honda Freed и еще 41 модель
Класс D
Geely Vision и еще 41 модель
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 26 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 29 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Продажи Lada выросли на 28,8%
{{material_122827}}Всего за первые три месяца нынешнего года в России было продано 79 114 автомобиля Lada. Пик продаж пришелся на март, когда дилеры продавали по 1 000 машин ежедневно. Всего в марте было реализовано 30 708 машин, это на 22,3% больше, чем в марте прошлого года. Если говорить о конкретных моделях, то лидерство продолжается удерживать Lada Vesta. В марте продали 9 181 автомобиль, что полтора раза превышает прошлогодние показатели. А универсалы Lada Largus демонстрируют настоящий бум продаж. Их популярность выросла почти в два раза. В марте 2018 года новых владельцев нашли 3 569 автомобилей или на 90,4% больше, чем в марте прошлого года. Уверенный рост наблюдается и у фургонов Largus – 1 346 автомобилей в марте (+54,5%). Занимающая второе место по объему продаж Granta (8 381 автомобиль) также показывает положительную динамику (+7,2%).Не последнюю роль в популярности моделей Lada и росте продаж сыграли разнообразные программы, предлагаемые дилерами российской марки. Например, «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль», фирменная программа кредитования LADA Finance, привлекательные условия по трейд-ин, программа с обратным выкупом.
2018-04-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Старый Оскол Стерлитамак Сыктывкар
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG