4 октября 2021, 11:43
Продажи в Японии рухнули на треть из-за дефицита чипов, а Tesla рапортует о рекордных продажах
Производители по всему миру страдают от нехватки автомобильных компонентов, вызванной глобальным дефицитом полупроводников. Например, в сентябре продажи Subaru рухнули на 30%, а General Motors готовится к худшему году за последние 60 лет. Но есть одна компания, которой все нипочем.
Дарья Климова Фото: iStock
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Остальные автопроизводители не могут похвастаться такими результатами. Концерн General Motors реализовал в третьем квартале вдвое меньше автомобилей, чем планировалось. Компания Subaru сообщила о 30-процентном снижении продаж в сентябре, а Toyota в Японии продала в прошлом месяце на 41% меньше. Продажи Volkswagen и Audi снизились на 8% и 14% процентов, а у Nissan реализация снизилась в третьем квартале на 10%.
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