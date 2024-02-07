Рабочим УАЗа решили поднять зарплаты (внепланово)

07.02.2024, 14:43

Сотрудники ДПС со стрельбой остановили иностранца за рулем Chery. У него были причины избегать встречи с полицией

Петербургские полицейские устроили погоню по трассе М-10 в Тосненском районе Ленинградской области за автомобилем Chery Tiggo 7 Pro. Водитель остановился только после того, как по его машине открыли огонь.Читать далее