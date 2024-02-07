Рабочим УАЗа решили поднять зарплаты (внепланово)
Помимо регулярной индексации зарплат на Ульяновском автозаводе ведут работы по улучшению условий труда. Как мы ранее рассказывали, в прошлом году на предприятии прошла масштабная ремонтная кампания. Отремонтировали семь душевых и фойе одного из заводских корпусов. В зданиях заменили 240 кв. метров полов, 300 кв. метров остекления и 5500 кв. метров кровли. Деревянные конструкции экспериментального корпуса Управления главного конструктора обработали огнезащитной пропиткой. На заводской территории обновили пешеходные дорожки, нанесли свежую разметку, установили дополнительное освещение, обустроили павильоны для курения, отремонтировали дороги, колодцы и системы водоотведения предприятия.
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07.02.2024, 18:46
В Петербурге запустили «Ласточку» Победы
Вице-губернатор Санкт-Петербурге Кирилл Поляков рассказал о новом тематическом электропоезде «Ласточка», который посвятили 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.Читать далее
-
07.02.2024, 15:31
Найден еще один критичный недостаток электрокаров, о котором все молчат
Большинство ведущих мировых автопроизводителей постепенно отказываются от моделей с ДВС в пользу электрокаров. Они считаются более экологически чистыми, а за счет высокой цены приносят компаниям больше прибыли. Для рядовых автовладельцев все оказывается несколько сложнее, чем принято говорить в рекламе.Читать далее
-
07.02.2024, 14:43
Сотрудники ДПС со стрельбой остановили иностранца за рулем Chery. У него были причины избегать встречи с полицией
Петербургские полицейские устроили погоню по трассе М-10 в Тосненском районе Ленинградской области за автомобилем Chery Tiggo 7 Pro. Водитель остановился только после того, как по его машине открыли огонь.Читать далее
-
07.02.2024, 13:40
Китайские бренды начали в России ценовую войну. Какие машины продаются с максимальными скидками
Эксперты «Открытие Авто» изучили продажи новых автомобилей в России в январе 2024 года и выяснили, что переизбыток, сложившийся на рынке по некоторым моделям, вынуждает производителей отдавать машины с дисконтом до 1 млн рублей.Читать далее
-
07.02.2024, 12:25
На Lada Vesta неожиданно вернулись полезные опции. Через два месяца клиентов ждет еще один сюрприз
С середины декабря 2023 года из-за сбоя в поставках седаны Lada Vesta начали сходить с конвейера в очень упрощенной комплектации: без подушек безопасности, медиасистемы, центрального подлокотника и других важных опций. Сейчас предприятию удалось преодолеть трудности.Читать далее
-
07.02.2024, 08:03
Koenigsegg готовится побить очередной рекорд скорости и троллит Bugatti
Глава и основатель шведской компании Koenigsegg Кристиан фон Кенигсегг уверен, что его гиперкар Jesko Absolut способен установить новый рекорд максимальной скорости не на гоночном треке, а на обычном шоссе. Правда, в Швеции походящих дорог нет.Читать далее
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