4 декабря 2019, 14:15
Ravon объявил о скидках на все модели
- 146
- 0
Фото: properm.ru
Узбекская марка Ravon, продажи которой возобновились в России в сентябре, анонсировала специальные программы, позволяющие снизить итоговую стоимость автомобилей на 60 000 - 150 000 рублей.
Ранее мы писали
Марка Ravon после длительного перерыва возвращается в Россию. Покупателям предлагают три модели: компактный ...Читать далее
Сейчас компания объявила, что при покупке автомобилей по специальным программам Ravon Trade-in и Ravon Finance цену можно снизить от 60 000 до 150 000 рублей. С учетом максимальной скидки Ravon R2 будет стоить от 586 000 рублей, Ravon R3 Nexia – от 550 000 рублей, а Ravon R4 – от 603 000 рублей.
Пока производство Ravon в России не локализовано. Автомобили импортируют к нам из Казахстана и Узбекистана. Седаны R3 Nexia собирают на заводе в Костанае (Казахстан), а хэтчбеки R2 и седаны R4 – на головном предприятии «УзАвтоМоторс» в Узбекистане. В будущем выпуск могут наладить на черкесском заводе Derways.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
15.11.2019, 00:07
Тест-драйв Ravon Nexia R3: узбекский маркетинг
26.03.2017, 20:45
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
15.11.2019, 00:07
Тест-драйв Ravon Nexia R3: узбекский маркетинг
26.03.2017, 20:45
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
машина с «лапой» или прицепной тележкой в России для легковых просто не существует
В целом машина неплохая за эти деньги. Одно огромное но: краска очень тонкая и нежная. Через год продали из за этого. Подвеска не жёсткая как вы пишите
Вот уж обновление, так обновление! Ткань обивки и кнопка Глонасс! Давно пора отправить старушку Джентру на заслуженный отдых, даром, что Равоном она стала только пару лет назад. Правда, отзывы об автомобиле неплохие, многие хвалят, но самым привлекательным ее элементом, на мой взгляд, является цена.
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве