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4 декабря 2019, 14:15

Ravon объявил о скидках на все модели

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Фото: properm.ru
Узбекская марка Ravon, продажи которой возобновились в России в сентябре, анонсировала специальные программы, позволяющие снизить итоговую стоимость автомобилей на 60 000 - 150 000 рублей.
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Марка Ravon после длительного перерыва возвращается в Россию. Покупателям предлагают три модели: компактный ...
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В сентябре 2019 года марка Ravon вернулась на российский рынок после более чем годового отсутствия. Отечественным покупателям предлагают три модели: хэтчбек Ravon R2, седан Ravon R3 Nexia и седан Ravon R4. Рекомендованные розничные цены начинаются  от 646 000 рублей за Ravon R2, от 670 000 рублей за Ravon R3 Nexia и от 678 000 рублей за Ravon R4.

Сейчас компания объявила, что при покупке автомобилей по специальным программам Ravon Trade-in и Ravon Finance цену можно снизить от 60 000 до 150 000 рублей. С учетом максимальной скидки Ravon R2 будет стоить от 586 000 рублей, Ravon R3 Nexia – от 550 000 рублей, а Ravon R4 – от 603 000 рублей.

Пока производство Ravon в России не локализовано. Автомобили импортируют к нам из Казахстана и Узбекистана. Седаны R3 Nexia собирают на заводе в Костанае (Казахстан), а хэтчбеки R2 и седаны R4 – на головном предприятии «УзАвтоМоторс» в Узбекистане. В будущем выпуск могут наладить на черкесском заводе Derways.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Дёшево и с «автоматом»: ТОП-5 бюджетников с АКПП
машина с «лапой» или прицепной тележкой в России для легковых просто не существует
Макс
Тест-драйв Ravon Nexia R3: узбекский маркетинг
В целом машина неплохая за эти деньги. Одно огромное но: краска очень тонкая и нежная. Через год продали из за этого. Подвеска не жёсткая как вы пишите
Андрей
Ravon Gentra посвежел, но не подорожал
Вот уж обновление, так обновление! Ткань обивки и кнопка Глонасс! Давно пора отправить старушку Джентру на заслуженный отдых, даром, что Равоном она стала только пару лет назад. Правда, отзывы об автомобиле неплохие, многие хвалят, но самым привлекательным ее элементом, на мой взгляд, является цена.
Сергей
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Ravon объявил о скидках на все модели
{{material_127620}}В сентябре 2019 года марка Ravon вернулась на российский рынок после более чем годового отсутствия. Отечественным покупателям предлагают три модели: хэтчбек Ravon R2, седан Ravon R3 Nexia и седан Ravon R4. Рекомендованные розничные цены начинаются  от 646 000 рублей за Ravon R2, от 670 000 рублей за Ravon R3 Nexia и от 678 000 рублей за Ravon R4.Сейчас компания объявила, что при покупке автомобилей по специальным программам Ravon Trade-in и Ravon Finance цену можно снизить от 60 000 до 150 000 рублей. С учетом максимальной скидки Ravon R2 будет стоить от 586 000 рублей, Ravon R3 Nexia – от 550 000 рублей, а Ravon R4 – от 603 000 рублей.Пока производство Ravon в России не локализовано. Автомобили импортируют к нам из Казахстана и Узбекистана. Седаны R3 Nexia собирают на заводе в Костанае (Казахстан), а хэтчбеки R2 и седаны R4 – на головном предприятии «УзАвтоМоторс» в Узбекистане. В будущем выпуск могут наладить на черкесском заводе Derways.
2019-12-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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