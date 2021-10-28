Россияне все чаще покупают шины посадочного диаметра «17+»
Фото: И. Братуха
Такие данные привела Екатерина Файзулина, директор по маркетингу сегмента B2C российского отделения Michelin, в рамках презентации новых моделей предстоящего летнего сезона. По ее словам, доля шин так называемого спортивного сегмента, куда относятся шины с индексом скорости WYZ, составит 14%.
В текущем году, заметила эксперт, неплохо «выстрелили» шины премиального сегмента, пробив отметку 3 млн ед. Таким образом, доля данной продукции составила 20%. Что показательно, был продолжен рост продаж премиальных шин с посадочным диаметром «17+», и на сегодняшний день они занимают долю 40%. По словам Екатерины Файзулиной, это связано с производством новых автомобилей на колесных дисках большего диаметра.
Следует заметить, что сегмент «17+» планомерно вытесняет низкие посадочные во всех ценовых нишах. И происходит это по той же самой причине, что сказано выше: в активном автопарке России в текущем году развитие автомобильного сектора SUV достигло 31%, или +8 п.п. за последние 5 лет. Таким образом, каждая пятая автошина, продаваемая сегодня в стране, имеет посадочный диаметр не ниже R17.
Кстати, о «премиуме»
Согласно данным компании Michelin, интерес обеспеченных россиян к автомобилям премиальных марок растет, несмотря на всем известные недуги экономики. На сегодняшний день спрос на такие машины превышает предложение на 10-20% и происходит это на фоне дефицита новых моделей. Дело дошло до того, что места в очереди на новый автомобиль активно продаются на «Авито».
Демонстрируя, в среднем, прирост 1% в год, доля «премиума» в продажах новых автомобилей в 2021 году достигла 10%. При этом есть аналогичные подвижки в сегменте новых электромобилей. На сегодняшний день продажи машин, работающих на чистой тяге, приблизились к показателю 1000 ед. Три четверти из них – это модели премиального класса.
- 895 000 РВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2018 в Москве
- 2 880 000 РMercedes GL-класс 2014 в Москве
- 2 480 000 РMercedes M-класс 2015 в Москве
- 1 740 000 РMercedes S-класс 2010 в Москве
- 999 000 РNissan Tiida 2013 в Москве
- 2 800 000 РMercedes S-класс 2014 в Москве
- 3 400 000 РMercedes GLE-класс 2017 в Москве
- 2 350 000 РLand Rover Range Rover Evoque 2015 в Москве
- 4 449 000 РLand Rover Range Rover Evoque 2019 в Москве
- 4 365 000 РLand Rover Range Rover Evoque 2019 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий