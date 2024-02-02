Российские водители назвали самые желанные опции в автомобиле. Список

Эксперты Ситидрайва выяснили (результаты исследования есть в редакции 110km.ru), что при покупке нового автомобиля люди чаще всего обращают внимание именно на уровень его оснащения (45%), а затем уже смотрят на бренд (35%) и цену (19%). При этом только каждый пятый российский автовладелец полностью доволен комплектацией своего автомобиля (20%). Еще 42% опрошенных заявили, что их, в принципе, все устраивает, но пара дополнительных опцией не была бы лишней.

В числе семи наиболее важных опций автовладельцы назвали: автозапуск (41%), климат-контроль (30%), обогрев лобового стекла (30%), парктроники (21%), панорамную крышу (19%), автопарковщик (19%) и систему полного привода (17%). В сравнении с этим клиенты каршеринга заявили, что самая главная опция – это система кругового обзора (27%), автозапуск поставили на второе место (17%), которое он поделил с автопарковщиком (17%). Климат-контроль и вовсе оказался на четвертом месте (15%).

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