С 1 марта 2024 года ужесточат правила прохождения техосмотра: эксперт рассказал о нюансах
По новым правилам техосмотр становится обязательным не только при перерегистрации автомобиля на нового владельца или проведенного тюнинга, но и, например, для машин, выезжающих в страны Евросоюза. Как и прежде обязаны пройти техосмотр автомобили, работающие в такси, автошколах или корпоративных парках, а также все грузовики, автобусы и машины, в салоне которых 8 и более сидячих мест. За езду без техосмотра предусмотрен штраф в размере 2 000 рублей, а за предъявление поддельной или чужой карты – 5 000 рублей или лишение прав на срок до трех месяцев.
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12.09.2023, 13:32
3 резонансных ДТП с самосвалами в первую неделю сентября 2023 года
Начало сентября было омрачено сразу несколькими трагическими инцидентами с участием тяжелых самосвалов. Все они произошли в Петербурге и Ленинградской области.Читать далее
-
12.09.2023, 13:17
Куда пропал кроссовер Lada X-Cross 5? (АвтоВАЗ утверждает, что все идет по плану)
Торжественный запуск серийного производства нового кроссовера Lada X-Cross 5 состоялся еще в середине июня, в дни ПМЭФ-2023. Обычно автопроизводителям требуется один-два месяца, чтобы наполнить склады дилеров и объявить о начале продаж. Но прошло уже три месяца, а дилеры хранят молчание.Читать далее
-
12.09.2023, 09:38
5 самых дорогих УАЗов в сентябре 2023 года
Автомобили УАЗ любят за их прочность, отличные внедорожные качества и доступные цены. Сейчас в линейке марки три внедорожника, семейство классических автомобилей и коммерческие грузовички «Профи».Читать далее
-
12.09.2023, 08:32
Стало известно, какие автомобили везут через Владивостокский автомобильный терминал
Через Владивостокский автомобильный терминал (ВАТ) за первые 8 месяцев 2023 года в Россию было ввезено порядка 60 тысяч новых и подержанных автомобилей. 95% новых машин – китайские.Читать далее
-
12.09.2023, 08:05
На продажу выставили автобус для детей, которые очень спешат в школу
Непонятно, кто и зачем превратил обычный школьный автобус в настоящий хот-род с турбированным V8 и гоночными сидениями в салоне, но он существует и его можно купить.Читать далее
-
12.09.2023, 07:14
Летевший из Сочи самолет экстренно сел в поле под Новосибирском (видео)
Самолет Airbus A320, летевший из Сочи в Омск не смог приземлиться в аэропорту назначения из-за отказа гидравлической системы, запросил экстренную посадку в Толмачево, но не дотянул.Читать далее
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