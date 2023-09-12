С 1 марта 2024 года ужесточат правила прохождения техосмотра: эксперт рассказал о нюансах

Ранее мы писали Как вычисляют владельцев фальшивых техосмотров и причем здесь дорожные камеры Сотрудники ГИБДД придумали, как выявлять автомобили с поддельными диагностическими картами. На помощь полицейским ... Читать далее

Эксперт Александр Бударагин рассказал изданию naavtotrasse.ru о нюансах прохождения техосмотра с 1 марта 2024 года. По его словам, нововведения направлены на борьбу с так называемыми «серыми» картами, которые выдаются заочно, без реальной проверки технического состояния автомобиля. Такие карты продают через интернет или посредников. Для автовладельцев это простой способ сэкономить время и деньги. Но подобная практика ведет к тому, что на дорогах появляется все больше неисправных машин.

По новым правилам техосмотр становится обязательным не только при перерегистрации автомобиля на нового владельца или проведенного тюнинга, но и, например, для машин, выезжающих в страны Евросоюза. Как и прежде обязаны пройти техосмотр автомобили, работающие в такси, автошколах или корпоративных парках, а также все грузовики, автобусы и машины, в салоне которых 8 и более сидячих мест. За езду без техосмотра предусмотрен штраф в размере 2 000 рублей, а за предъявление поддельной или чужой карты – 5 000 рублей или лишение прав на срок до трех месяцев.

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