Самая опасная улица в Мехико: видеоподборка нелепых аварий

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Крутой рифленый участок дороги длиной менее 200 метров находится в районе Альваро Обрегон. Пересечение улиц Флорентино и Пасо-Вьехо, показанный на видео ниже, указан в путеводителях как туристическая достопримечательность с веселым названием «La bajada del diablo», что переводится как «Дьявольский спуск». Можно понаблюдать, как десятки автомобилей, такси, мотоциклов и грузовиков скользят вниз и бьются о мощные защитные ограждения.

Жители улицы были вынуждены возвести дополнительные «укрепления», чтобы защитить себя и свои дома. Все тротуары на улице имеют вид внушительных бетонных лестниц, приподнятых над проезжей частью, а по углам перекрестков возвышаются мощные барьеры. Во время дождя Флорентино превращается в «гигантскую горку».

К слову, мексиканская улица имеет, конечно, внушительный уклон, но звание самой крутой улицы в мире, подтвержденное соответствующей записью в Книге рекордов Гиннеса, принадлежит Болдуин-стрит в Новой Зеландии, которая при 459 метрах длины поднимается вверх почти на 80 метров.

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