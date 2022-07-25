Самая опасная улица в Мехико: видеоподборка нелепых аварий
Жители улицы были вынуждены возвести дополнительные «укрепления», чтобы защитить себя и свои дома. Все тротуары на улице имеют вид внушительных бетонных лестниц, приподнятых над проезжей частью, а по углам перекрестков возвышаются мощные барьеры. Во время дождя Флорентино превращается в «гигантскую горку».
К слову, мексиканская улица имеет, конечно, внушительный уклон, но звание самой крутой улицы в мире, подтвержденное соответствующей записью в Книге рекордов Гиннеса, принадлежит Болдуин-стрит в Новой Зеландии, которая при 459 метрах длины поднимается вверх почти на 80 метров.
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24.07.2022, 21:15
Группа Renault электрифицирует марку Alpine, чтобы сохранить ее имя в «вечности»
Входящий в группу Renault бренд спорткаров Alpine дает представление о своем электрическом будущем посредством концепт-кара Alpine A110 E-ternité. Он основан на спортивном автомобиле A110, но перестроен для работы на электричестве.Читать далее
-
24.07.2022, 20:47
Почему нельзя сообщать VIN-номер посторонним?
Нередко потенциальные покупатели просят назвать VIN-номера перед осмотром и самой сделкой купли-продажи. Они хотят проверить историю автомобиля и убедиться в ее юридической чистоте.Читать далее
-
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По озвученной вчера вечером официальной информации, генеральный директор Volkswagen Герберт Дисс уходит со своего поста. У него уже есть замена – это нынешний босс Porsche Оливер Блюме.Читать далее
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Фрейя – это внушительных размеров моржиха, а не мифологическая скандинавская богиня любви, плодородия, битв и смерти. Она попала в заголовки газет, когда она покинула Полярный круг и отправилась покорять Европу.Читать далее
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