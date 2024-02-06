Самые популярные цвета автомобилей в России. Черный выходит из моды

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Специалисты сервиса покупки и продажи автомобилей СберАвто проанализировали объявления за 2023 год и назвали самые популярные цвета. Первое место с заметным отрывом занимают белые автомобили. В прошлом году каждый третий (31%) выставленный на продажу автомобиль был белым. Черный цвет довольствовался лишь вторым местом и долей в 21%. Третья строчка досталась серым машинам (16%), серебристым – четвертая (8%). Замыкают первую пятерку синие автомобили (7%).

Можно с уверенность сказать, что популярность белых автомобилей определяли не покупатели, а производители. Абсолютный лидер отечественного авторынка – семейство Lada Granta – сходил с конвейера на протяжении последних полутора лет преимущественно в белом цвете. Только недавно АвтоВАЗ начал расширять палитру эмалей. Также машины в базовом белом цвете обычно стоят дешевле и покупатели могут немного сэкономить.

Фото: МАЗ "Москвич"

Черный цвет был самым популярным у кроссоверов Haval Jolion и Chery Tiggo 8 Pro. Белым машинам отдавали предпочтение покупатели Chery Tiggo 7 Pro, Lada Vesta, Omoda С5, Geely Coolray, Chery Tiggo 4 Pro, Geely Atlas Pro. Lada Niva чаще брали в зеленом кузове.

Если говорить о нестандартных оттенках, то наибольшая доля автомобилей красного и голубого цветов наблюдалась в предложениях кроссовера «Москвич 3». Самый большой выбор автомобилей коричневого был у Lada Granta, оранжевого – Lada Vesta, бежевого – Renault Sandero, фиолетового – Chery Tiggo 8 Pro Max, желтого или золотого – Nissan X-Trail, а розового – Kia Picanto.

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