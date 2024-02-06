Самые популярные цвета автомобилей в России. Черный выходит из моды
Можно с уверенность сказать, что популярность белых автомобилей определяли не покупатели, а производители. Абсолютный лидер отечественного авторынка – семейство Lada Granta – сходил с конвейера на протяжении последних полутора лет преимущественно в белом цвете. Только недавно АвтоВАЗ начал расширять палитру эмалей. Также машины в базовом белом цвете обычно стоят дешевле и покупатели могут немного сэкономить.
Черный цвет был самым популярным у кроссоверов Haval Jolion и Chery Tiggo 8 Pro. Белым машинам отдавали предпочтение покупатели Chery Tiggo 7 Pro, Lada Vesta, Omoda С5, Geely Coolray, Chery Tiggo 4 Pro, Geely Atlas Pro. Lada Niva чаще брали в зеленом кузове.
Если говорить о нестандартных оттенках, то наибольшая доля автомобилей красного и голубого цветов наблюдалась в предложениях кроссовера «Москвич 3». Самый большой выбор автомобилей коричневого был у Lada Granta, оранжевого – Lada Vesta, бежевого – Renault Sandero, фиолетового – Chery Tiggo 8 Pro Max, желтого или золотого – Nissan X-Trail, а розового – Kia Picanto.
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С конвейера британского завода сошел последний универсал Mini Clubman. За всю 55-летнюю историю модели, с момента дебюта в далеком 1969 году, было собрано более 1 млн экземпляров. Ей на смену придет очередной электрокар.Читать далее
-
06.02.2024, 07:03
Самые популярные кроссоверы и внедорожники января 2024 года. Список из 10 моделей
Первый месяц года российские дилеры завершили с результатом 80,2 тысячи проданных легковых автомобилей, или на 77% больше, чем в январе 2023-го. Титул бестселлера продолжает удерживать Lada Granta, а самой популярной иномаркой остается компактный китайский кроссовер Haval Jolion.Читать далее
-
05.02.2024, 22:58
Трехосный вездеход ЯМАЛ создан для русской зимы: как он преодолевает сугробы
Компания Техинком занимается всем, что связано с колесной техникой. Среди прочего здесь наладили мелкосерийное производство снегоболотоходов ЯМАЛ, которым не нужны дороги.Читать далее
-
05.02.2024, 18:04
В смертельном ДТП под Тихвином погибли отец и сын
Поздним вечером в воскресенье, 4 февраля, на автодороге Вологда – Новая Ладога в Ленинградской области произошла страшная авария, в которой погибли двое мужчин: отец и сын. Двум пожилым женщинам удалось выжить.Читать далее
-
05.02.2024, 17:11
Онлайн-конференцию «Автомаркетолога» посвятят тонкостям продаж подержанных автомобилей
13 февраля 2024 года состоится очередная онлайн-конференция «Автомаркетолога», которую посвятят анализу перспектив и тенденций на российском рынке автомобилей с пробегом.Читать далее
-
05.02.2024, 16:03
Поджог автомобиля ФСИН в Петербурге попал на видео
Поздним вечером в субботу, 3 февраля, на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о возгорании на Арсенальной улице в Петербурге. Пострадал автомобиль, принадлежащий Федеральной службе исполнения наказаний. Выяснилось, что имел место поджог.Читать далее
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