9 ноября 2021, 13:57
Массовая авария на Садовом кольце попала на видео
Сегодня днем, 9 ноября, движение по Садовому кольцу в Москве частично перекрыли из крупной аварии. Водитель автомобиля Kia на высокой скорости выехал на полосу встречного движения и протаранил пять автомобилей.
Дарья Климова Фото: РИА Новости
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Фото: Агентство городских новостей "Москва"
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В общей сложности в аварии пострадало по меньшей мере пять автомобилей, но основной удар принял на себя Mercedes-Benz. Его водителя и водителя Kia госпитализировали, у одного из них перелом ноги. На месте работают сотрудники ГИБДД, которые изучают все обстоятельства инцидента. Из-за ДТП на внешней стороне Садового кольца движение было организовано по трем полосам из пяти, а на внутренней стороне - по четырем полосам из пяти. Сейчас движение полностью восстановлено.
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