Штраф за отсутствие ОСАГО надо увеличить в несколько раз: обсуждение продолжается

Ранее мы писали Штрафы за отсутствие ОСАГО предлагают увеличить в 6 раз Сейчас штраф за отсутствие действующего полиса ОСАГО составляет 800 рублей, в 20-дневный льготный период его ... Читать далее

Сейчас водителю за управление автомобилем без ОСАГО грозит штраф максимум 800 рублей. На него распространяет скидка в 50% за оперативную оплату в течение 20 дней после вынесения постановления. А значит, реально штраф составляет не более 400 рублей. Такая сумма далеко не всем автомобилистам кажется достойной внимания. Они предпочитают несколько раз заплатить штраф, чем тратить тысячи рублей на ОСАГО.

В начале недели депутаты петербургского парламента предложили федеральным коллегам увеличить штраф с 800 до 5 000 рублей. Инициативу поддержал заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов. Адвокат Сергей Радько, юрист Общественного движения автомобилистов «Свобода выбора», также уверен, что существенное увеличение штрафа дополнительно простимулирует водителей покупать полис ОСАГО.

Как сообщил Сергей Радько в интервью радио Sputnik, сейчас несколько миллионов автомобилей ездят без страховки. У кого-то ее нет вовсе, у других полис поддельный, исключительно для предъявления сотруднику ДПС. С другой стороны, адвокат подчеркнул необходимость работы и в другом направлении. Надо, чтобы сам полис ОСАГО был более выгодным и привлекательным для автовладельцев, тогда его будут покупать.

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