Штраф за отсутствие ОСАГО надо увеличить в несколько раз: обсуждение продолжается
В начале недели депутаты петербургского парламента предложили федеральным коллегам увеличить штраф с 800 до 5 000 рублей. Инициативу поддержал заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов. Адвокат Сергей Радько, юрист Общественного движения автомобилистов «Свобода выбора», также уверен, что существенное увеличение штрафа дополнительно простимулирует водителей покупать полис ОСАГО.
Как сообщил Сергей Радько в интервью радио Sputnik, сейчас несколько миллионов автомобилей ездят без страховки. У кого-то ее нет вовсе, у других полис поддельный, исключительно для предъявления сотруднику ДПС. С другой стороны, адвокат подчеркнул необходимость работы и в другом направлении. Надо, чтобы сам полис ОСАГО был более выгодным и привлекательным для автовладельцев, тогда его будут покупать.
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-
08.12.2022, 12:19
Сколько сотрудников осталось на петербургском заводе Toyota и когда их уволят
В октябре 2022 года на российском заводе Toyota в Санкт-Петербурге объявили о предстоящем увольнении сотрудников по соглашению сторон. Всего предстояло сократить 1 937 человек.Читать далее
-
08.12.2022, 09:52
Вышла новая методичка для инспекторов ДПС: в борьбе с троллями поможет «эскимо»
Научный центр безопасности дорожного движения МВД РФ разработал методические рекомендации по разрешению конфликтных ситуаций на дороге. В 50-страничной брошюре проведен правовой и психологический анализ общения инспекторов ДПС с водителями.Читать далее
-
08.12.2022, 08:57
Почему старый аккумулятор может быть опасен зимой
На большей части страны уже установилась полноценная зима с морозами и сугробами. С ее приходом некоторые автомобилисты успели столкнуться с проблемами запуска двигателя из-за старого или неисправного аккумулятора.Читать далее
-
07.12.2022, 17:30
Побоище на Euro NCAP: разбито сразу 14 автомобилей (трое остались без «пятерок»)
Европейская комиссия Euro NCAP опубликовалa результаты последней в 2022 году серии краш-тестов. Эксперты ударно поработали и успели проверить безопасность сразу 14 новых моделей. Автопроизводители спешили получить свои пять звезд по старым правилам. С 2023 года стандарты ужесточатся и добыть высшую оценку будет еще сложнее.Читать далее
-
07.12.2022, 16:47
Китай наращивает экспорт подержанных автомобилей
Отправлять на экспорт бэушные автомобили Китай начал еще весной 2019 года. Правительство рассчитывало подстегнуть темпы продаж новых машин. На первом этапе право продавать автомобили иностранным покупателям получили жители только 10 крупнейших городов и провинций.Читать далее
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