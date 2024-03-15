Skoda показала, как будет выглядеть эпичный кроссовер за 2,5 млн рублей

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Новый Skoda Epiq станет одной из первых моделей чешского бренда, выполненной в новой стилистике Modern Solid. В целом, Epiq больше похож на серийный автомобиль, чем на прототип, поэтому вряд ли сильно изменится до 2025 года. При длине около 4,1 метра его можно рассматривать как электрическую альтернативу маленькому кроссоверу Kamiq. В основу Skoda Epiq ляжет архитектура MEB Entry концерна Volkswagen Group. В 2023 году компания Volkswagen показывала построенный на этой же платформе концепт ID.2all. Но пока Volkswagen готовит хэтчбек, Skoda решила выпустить более востребованный кроссовер.

Компания говорит о Skoda Epiq, как о «маленьком, но грандиозном». Несмотря на скромные размеры, объем полезного пространства в багажнике составляет вполне взрослые 490 литров. Подробные технические характеристики пока держат в секрете. Известно лишь, что емкости тяговой батареи хватит на 400 километров без подзарядки по циклу WLTP.

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