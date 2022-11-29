«Соллерс» назвал цены своих новых моделей

Ранее мы писали Компания «Соллерс» приступила к выпуску в Алабуге автомобилей под своим брендом Новые отечественные машины получили названия «Атлант» и «Арго». Оба относятся к сегменту LCV, а, значат, заменят ... Читать далее

Фургон «Соллерс Атлант» предложат в различных модификациях, которые можно адаптировать под конкретного заказчика. Автомобиль полной массой от 2,5 до 4,2 тонны оснащается дизельным двигателем 139 сил либо 150 сил. Цены начинаются от 2 904 000 рублей. Столько стоит дизельный цельнометаллический фургон с короткой базой и со средней крышей, сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу ПАО «Соллерс».

«Соллерс Арго» представляет собой компактный грузовичок с бескапотной компоновкой для внутригородских перевозок. Его полная масса варьируется от 2,5 до 3,5 тонны. В линейке моторов – дизельный двигатель мощностью 130 л.с. и бензиновый агрегат на 147 л.с. Цена базовой дизельной версии – 2 559 000 рублей.

Фото: Соллерс

Все машины в базовой версии оснащены кондиционером, аудиосистемой, подушками безопасности водителя и пассажира и системой ABS. Заказы уже принимаются, у дилеров первые автомобили появятся в декабре 2022 года.

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