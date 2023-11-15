Стартовали продажи самого популярного электрокара в мире: он стоит чуть больше 500 тысяч рублей

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В начале месяца был официально представлен Wuling Hongguang Mini нового поколения. С момента запуска в июле 2020 года совокупные продажи модели превысили 1 млн экземпляров, а по итогам 2022 года он стал самым продаваемым электрокаром, обойдя даже Tesla. В последнее время продажи начали снижаться, и производитель решил подстегнуть спрос, выпустив автомобиль нового поколения. Автомобиль изменился внутри и снаружи.

Покупателям предложили пять цветов кузова: желтый, бежевый, зеленый авокадо, розовый и синий ирис. Кузов стал более округлым, что удачно сочетается с овальными фарами и задними фонарями, а также c колесными дисками затейливой формы. Доступны два варианта цвета салона: Milk Toffee и Brownie Black. 8-дюймовый плавающий центральный экран поддерживает Bluetooth и USB. В салоне имеется 15 мест для хранения, включая восемь отделений для хранения мелочей, два подстаканника, два крючка, два кармана для карт и один сетчатый карман. Кресла обтянуты мягкой тканью. Сиденья второго ряда можно сложить по отдельности.

Фото: Wuling

Объем багажника может достигать 734 литров после складывания обоих сидений второго ряда. Габариты новинки: длина – 3 064 мм, ширина – 1 493 мм, высота – 1 614 мм, а колесная база – 2 100 мм. При этом в салоне могут поместиться до четырех человек.

В движение новый Hongguang Mini приводит в полтора раза более мощный электромотор – на 41 л.с. вместо прежних 27 л.с. Максимальная скорость по-прежнему составляет 100 км/ч, а запас хода увеличился до 215 километров благодаря новому литий-железо-фосфатному аккумулятору емкостью 17,3 кВт-ч. Раньше было максимум 170 километров.

Фото: Wuling

На быстрой зарядке постоянным током можно пополнить аккумулятор с 30% до 80% за 35 минут. Для зарядки от 20% до 100% требуется 5 часов на медленной зарядке переменным током, пишет китайское издание carnewschina.com.

Упомянутые модели: Wuling Mini EV

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