Стартовали продажи самого популярного электрокара в мире: он стоит чуть больше 500 тысяч рублей
Фото: carnewschina.com
Фото: carnewschina.com
Фото: carnewschina.com
Фото: carnewschina.com
Фото: carnewschina.com
Фото: carnewschina.com
Фото: carnewschina.com
Фото: carnewschina.com
Фото: carnewschina.com
Покупателям предложили пять цветов кузова: желтый, бежевый, зеленый авокадо, розовый и синий ирис. Кузов стал более округлым, что удачно сочетается с овальными фарами и задними фонарями, а также c колесными дисками затейливой формы. Доступны два варианта цвета салона: Milk Toffee и Brownie Black. 8-дюймовый плавающий центральный экран поддерживает Bluetooth и USB. В салоне имеется 15 мест для хранения, включая восемь отделений для хранения мелочей, два подстаканника, два крючка, два кармана для карт и один сетчатый карман. Кресла обтянуты мягкой тканью. Сиденья второго ряда можно сложить по отдельности.
Объем багажника может достигать 734 литров после складывания обоих сидений второго ряда. Габариты новинки: длина – 3 064 мм, ширина – 1 493 мм, высота – 1 614 мм, а колесная база – 2 100 мм. При этом в салоне могут поместиться до четырех человек.
В движение новый Hongguang Mini приводит в полтора раза более мощный электромотор – на 41 л.с. вместо прежних 27 л.с. Максимальная скорость по-прежнему составляет 100 км/ч, а запас хода увеличился до 215 километров благодаря новому литий-железо-фосфатному аккумулятору емкостью 17,3 кВт-ч. Раньше было максимум 170 километров.
На быстрой зарядке постоянным током можно пополнить аккумулятор с 30% до 80% за 35 минут. Для зарядки от 20% до 100% требуется 5 часов на медленной зарядке переменным током, пишет китайское издание carnewschina.com.
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-
15.11.2023, 13:33
Главные признаки, что пора срочно продавать автомобиль
Эксперт авторитейла рассказал, какие ключевые признаки указывают на необходимость срочной продажи автомобиля. Все они связаны с неудовлетворительным техническим состоянием автомобиля.Читать далее
-
15.11.2023, 13:08
Эксперты сравнили стоимость владения Lada Granta в разных регионах России
Специалисты маркетингового агентства НАПИ решили выяснить, в каком регионе страны владение и эксплуатация автомобиля обходится дешевле. В качестве эталонного автомобиля решили взять бюджетный седан Lada Granta в комплектации Classic.Читать далее
-
15.11.2023, 12:18
Карьерные самосвалы на Кузбассе получат новую интересную опцию
Карьерные самосвалы, работающие на угольных разрезах Кузбасса, дооснастят новой полезной опцией, которая позволит водителям в режиме реального времени следить за давлением и температурой воздуха в шинах.Читать далее
-
15.11.2023, 07:48
Сборку автомобилей УАЗ организуют еще в двух странах
Ульяновский автозавод расширяет не только географию продаж, но и производства. В настоящее время переговоры о локализации сборки внедорожников и коммерческих автомобилей идут с двумя странами.Читать далее
-
15.11.2023, 06:59
Представлена новая Toyota Camry: все подробности и фото
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