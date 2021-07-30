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30 июля 2021, 15:44

Тест-драйв Volkswagen Taos: в начале славных дел

Пока электрический ID.3 ступает по головам конкурентов в свихнувшейся от экологии Европе, просторы России приехал покорять куда более простой Volkswagen. С самыми скромными в SUV-линейке бренда габаритами (4417x1841x1602 мм) и не самыми свежими моторами.
Фото: Volkswagen
Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Изображение загружается

Фото: Volkswagen

Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Изображение загружается

Фото: Volkswagen

Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Изображение загружается

Фото: Volkswagen

Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Изображение загружается

Фото: Volkswagen

Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Изображение загружается

Фото: Volkswagen

Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Изображение загружается

Фото: Volkswagen

Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Изображение загружается

Фото: Volkswagen

Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Изображение загружается

Фото: Volkswagen

Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел

На щите VW Taos я бы, не раздумываясь, написал: «Не нужно быть важным, важно быть нужным». Самый ходовой сегодня в России сегмент - компактные кроссоверы. Борьба в нем идет ожесточенная – игроков как бобов на тарелке, и почему Volkswagen выпустил своего бойца чуть ли не самым последним, пропустив вперед не только китайцев, но даже соплатформенного Skoda Karoq, не до конца понятно.

Найти свое место

Нагонять упущенное – это, скорее, российская забава, нежели немецкая. Но, видимо, в Ингольштадте так уверены в успехе Taos, что не обращают никакого внимания на, казалось бы, уже поделенный рыночный пирог. Перед глазами, наверное, удачный пример «Тигуана», который давно и уверенно входит в ТОП-3 самых продаваемых у нас кроссоверов, но при этом, как вы понимаете, дороже младшего брата «Таоса».

Volkswagen Taos
160 л.с
Новый от 1 626 900 до 2 905 900 Р

Сразу мещанский вопрос: насколько дороже? Ценовая вилка VW Taos на старте продаж следующая: 1 626 900 – 2 099 900 рублей. «Тигуановский» расклад серьезнее: от 1 950 000 до 2 540 000 рублей. Разница, как видим, приличная - 300-400 тысяч.

Другой момент, что сюда вклинивается родственник, взращенный в лабораториях Млада Болеслав и собираемый в Нижнем Новгороде, равно как и теперь VW Taos. За базовый вариант Skoda Karoq просят 1 565 000 рублей, и под капотом будет тот же самый 1,6-литровый 110-сильный атмосферник, что и на VW Taos (вкупе с механической коробкой). С мотором 1.4 TSI «немец» может быть как переднеприводным, так и в варианте 4Motion. При этом в первом случае полагается 8-ступенчатый «автомат», во втором – 7DSG. У «Шкоды» картина, что называется, один в один.  

Кто есть кто?

В пропорциях VW Taos моментально угадывается генетика современных «фольксвагеновских» SUV. На высоте 1900 м, которую через дисплей четко отобразил встроенный альтиметр, группа тестовых «Таосов» сделала остановку на живописном плато. К нам тут же подошли любопытные туристы, решившие, как и мы, подышать здоровым кавказским воздухом, и первым делом спросили, мол, что за «тигуановский» пробег вы тут организовали. Пришлось просвещать, мол, вы ошиблись, это не «Тигуаны», а совсем другие машины.

Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Изображение загружается

Фото: Volkswagen

Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Изображение загружается

Фото: Volkswagen

Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Изображение загружается

Фото: Volkswagen

Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Изображение загружается

Фото: Volkswagen

Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Изображение загружается

Фото: Volkswagen

Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Изображение загружается

Фото: Volkswagen

Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Изображение загружается

Фото: Volkswagen

Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Изображение загружается

Фото: Volkswagen

Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел

Есть мнение, что нынешнее оформление радиаторной решетки, которое используется на последних Polo, Tiguan и теперь вот на Taos, слишком попсовое что ли, без традиционной немецкой строгости. Не знаю, на каждый роток платок не навесишь, к тому же есть и противоположные суждения.   

Ранее мы писали
В эти дни компания Volkswagen проводит серию журналистских тест-драйвов своего нового компактного кроссовера ...
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Я поначалу также посетовал на имитацию хорошо знакомого образа, но, попривыкнув, нашел, что экстерьер «Таоса» все же оригинален. Подробностей не ждите, слишком много места займет описание. Фото говорят сами за себя.

Что внутри?

Обустройство внутреннего пространства по-немецки прогнозируемо: все до мелочей выверено, классно собрано и хорошо читаемо. Правда, многовато жесткого пластика – видимо, обязывает принадлежность к низшему ценовому классу. То вкрапление оранжевого цвета (Energetic Orange), что видите на прилагаемых снимках, это спецверсия Joy! (от 2 023 400 рублей) - яркая добавка к трем основным комплектациям. На кого рассчитан столь веселый настрой? Полагаю, на покупателей самого молодого поколения, кому все «по приколу».

Физические «крутилки» климатической системы расположены, на мой взгляд, низковато. Над ними – дефлекторы системы вентиляции, но и они не «на высоте» - гонят охлаждаемый воздух прямо в область грудной клетки. Опустили их неспроста: был бы маленький дисплей, можно было был их «поселить» по его краям. Но тут «картинка» крупная - целых 10 дюймов, и потому «воздух» прописали этажом ниже.

Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Изображение загружается

Фото: Volkswagen

Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Изображение загружается

Фото: Volkswagen

Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Изображение загружается

Фото: Volkswagen

Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Изображение загружается

Фото: Volkswagen

Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Изображение загружается

Фото: Volkswagen

Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Изображение загружается

Фото: Volkswagen

Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Изображение загружается

Фото: Volkswagen

Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Изображение загружается

Фото: Volkswagen

Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Изображение загружается

Фото: Volkswagen

Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел

Руль удобный, обзор с места водителя – лучше не придумать. На втором ряду относительно неплохой запас пространства, но только для двух «полноценных» пассажиров. Присутствуют обогревы и зарядные разъемы. Багажник близок к характеристике «идеальный», потому что ровный и чуть ли не лучший в сегменте по объему (500 литров в версии 4x2).

Сам автопроизводитель делает акцент на мультимедиа VW Play, что на базе Android (идет со второго уровня комплектаций). Можно подключиться к Wi-Fi, «законнектить» Apple CarPlay или Android Auto, управлять настройками климат-контроля, датчиков парковки, камеры заднего вида, обогрева лобового стекла. Насколько все это удобно – вопрос, думаю, привычки. Опять же доступен Яндекс.Навигатор со встроенными Яндекс.Музыкой, Яндекс.Заправками и голосовым помощником Алисой. В магазине приложений возможны обновления и дополнения.

Союз «турбочетверки» и DSG

Как едет машина с 1,6-литровым MPI, не скажу, потому как на тест ее не предоставили. Полагаю, вполне себе прогнозируемо, что называется, «на свои лошади». Равно как не стало откровением поведение Taos с 1,4-литровым турбомотором EA211. Он, повторимся, не новый, и любой знаток «матчасти» VAG распишет его «по винтику».

Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Изображение загружается

Фото: Volkswagen

Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Изображение загружается

Фото: Volkswagen

Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Изображение загружается

Фото: Volkswagen

Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Изображение загружается

Фото: Volkswagen

Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Изображение загружается

Фото: Volkswagen

Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Изображение загружается

Фото: Volkswagen

Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Изображение загружается

Фото: Volkswagen

Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Изображение загружается

Фото: Volkswagen

Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Изображение загружается

Фото: Volkswagen

Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел

На первый взгляд, 150 сил для относительно нетяжелого кроссовера – самый оптимальный вариант, при котором можно добиться и динамики, и экономии (на 80-90 км/ч у нас вышло менее 6 литров). В PSA, кстати, именно так и рассуждают. Но здесь можно ожидать, образно говоря, подножки в лице трансмиссии. Мы с коллегой все три тестовых дня проездили исключительно в режиме Sport. Только таким образом удается придать поездке живость, невзирая на некие микро-толчки при переключениях.

Volkswagen Taos Exclusive 1.4 AT
1.4 л, 150 л.с
автомат 8
0-100 - 8.8 с, 200 км/ч
4417 x 1841 x 1602 мм
передний
АИ-95, 7.0 л на 100 км
2 099 900 руб
Все характеристики

Роботизированная коробка DQ381 с 7-ю передачами - из серии «мокрых», переваривает до 420 Нм крутящего момента, оснащена 2 масляными насосами и, по многочисленным отзывам, отличается надежностью. Это, как вы понимаете, большой плюс. Ее бы еще научить большему взаимопониманию с «турбочетверкой», получился бы не просто дуэт, а песня. Взять резкий старт не получится – робот просыпается гораздо позже ваших «хотелок». С другой стороны, какая разница с каким мотором толкаться в пробках? Объективно говоря, до 110-120 км/ч мотора в 150 л.с. вполне хватает. Да, возможно, нет запаса, да, вроде как на пределе и выше уже тяжеловато, но для уличной толкотни более чем. К тому же, на разрешенной скорости 70-80 км/ч удар по педали в пол моментально обеспечивает «падение» на 3 передачи (скажем, с 6-й на 3-ю): сразу появляется тяга, и автомобиль готов либо к обгону, либо к восхождению на горку.

Taos, как и многие его собратья по VAG, воспользовался фирменной платформой MQB. И это правильно: «тележка» получилась доброй, обеспечивает достойную управляемость. Реакции на руль четкие, доруливать не приходится, кренов почти нет. Возможно, почувствуете жесткость поведения, но это с некоторыми оговорками. И не важно, какие колеса установлены – R16 или на дюйм больше.

Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Изображение загружается

Фото: Volkswagen

Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Изображение загружается

Фото: Volkswagen

Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Изображение загружается

Фото: Volkswagen

Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Изображение загружается

Фото: Volkswagen

Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Изображение загружается

Фото: Volkswagen

Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Изображение загружается

Фото: Volkswagen

Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Изображение загружается

Фото: Volkswagen

Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Изображение загружается

Фото: Volkswagen

Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Изображение загружается

Фото: Volkswagen

Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел

При этом лучше всего подвеска ведет себя вне асфальта. Кое-кто из вас, наверняка, бывал в предгорьях Большого Кавказского хребта и потому видел, какие там дороги-направления: сплошь гравий, камни, ветки и поперечные трещины – наследие высохших ручьев. Так вот, где это было безопасно, мы катили «с ветерком» - никаких пробоев, никакого дискомфорта не испытали. Собранность всех элементов ходовой части, прежде всего, задней в виде 4 рычагов (версия 4Motion) - словно оркестр с грамотно подобранными музыкантами, ни одной фальшивой нотки.  При этом самые добрые слова в адрес шумоизоляции, в том числе в области колесных арок.

Комплектации и оборудование

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Российский офис концерна Volkswagen объявил о начале производства совершенно нового для российского рынка ...
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Конкурентная среда изобилует представителями разных мировых школ. Здесь и Европа в лице Skoda Karoq (от 1 565 000 рублей), Peugeot 2008 (от 1 669 000 рублей), Renault Arkana (от 1 286 000 рублей) и Kaptur (от 1 206 000 рублей), и Япония (Mazda CX-30, от 1 730 000 рублей), и Южная Корея (Kia Seltos – от 1 267 000 рублей, Hyundai Creta – от 1 199 000 рублей), и вездесущий Китай (Geely Coolray – от 1 377 000 рублей, Haval Jolion – от 1 259 000 рублей, Changan CS35Plus – от 1 334 000 рублей). Пробираться к свету сквозь этот лес «Таосу» будет непросто. Но почему-то есть уверенность, что продажи наладятся. Во-первых, новичкам везет, во-вторых, мы говорим о Volkswagen - для многих россиян это звучит почти магически.

А какова магия подобранных комплектаций? Стартовая версия Respect (1 626 900 рублей) – это передний привод, двигатель 110 л.с. и 5МКП. Далее: 16-дюймовые стальные диски, защита моторного отсека, светодиодные фары рефлекторного типа с ДХО и задние фонари, боковые зеркала с электрорегулировками и обогревом, бамперы в цвет кузова и спойлер на задней двери. Рычаг коробки передач - с кожаной отделкой, мультифункциональный руль с обогревом, розетка 12В на центральной консоли, передние сиденья с ручной регулировкой по высоте и поясничным подпором, задние сиденья, складывающиеся в соотношении 60:40, подсветка багажника, центральный подлокотник спереди с 2 подстаканниками, кнопка запуска двигателя, кондиционер, обогрев передних сидений, электромеханический стояночный тормоз.

Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Изображение загружается

Фото: Volkswagen

Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Изображение загружается

Фото: Volkswagen

Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Изображение загружается

Фото: Volkswagen

Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Изображение загружается

Фото: Volkswagen

Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Изображение загружается

Фото: Volkswagen

Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Изображение загружается

Фото: Volkswagen

Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Изображение загружается

Фото: Volkswagen

Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Изображение загружается

Фото: Volkswagen

Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел
Тест драйв Volkswagen Taos в начале славных дел

Комплектация Status (1 906 900 рублей, мотор 150 л.с., 8АКП): 16-дюймовые колеса, хромированная окантовка боковых стекол, сиденье водителя с электрорегулировками в 12 направлениях, тканевый салон, двухзонный климат, датчик дождя, 4 разъема USB-C, мультимедиа системой VW Play с цветным 10-дюймовым дисплеем, передние и задние датчики парковки плюс несколько опционных пакетов, включая «Зимний».

Exclusive (от 2 099 900 рублей, 150 л.с., 8АКП): 17-дюймовые колеса, задние стекла с тонировкой, адаптивные светодиодные фары проекционного типа с поворотной подсветкой, отдельными ДХО и светодиодной полосой на решетке радиатора, LED задние фонари, серебристые рейлинги на крыше, лобовое стекло с электроподогревом. В салоне - комбинированная обивка сидений с искусственной замшей, атмосферная подсветка (10 цветов), ящик для хранения под передним пассажирским креслом, задние сиденья с центральным подлокотником и обогревом, 10-дюймовая конфигурируемая цифровая приборная панель, динамический автокорректор фар с поворотным светом, автоматическое управление дальним светом, фронтальная камера и камера заднего вида с омывателем.

Упомянутые модели: Volkswagen Taos (от 1 626 900 Р)
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2 381 900 Р
Купить Volkswagen Taos 2021 в Москве
2 400 400 Р
Купить Volkswagen Taos 2021 в Москве
2 400 000 Р
Купить Volkswagen Taos 2021 в Москве
2 131 900 Р
Купить Volkswagen Taos 2021 в Москве
2 298 800 Р
Объявления о продаже Volkswagen Taos
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