18 июня 2018, 17:09

В Калуге начнут выпускать топовые версии микроавтобусов Citroen и Peugeot

На заводе «ПСМА Рус» через неделю стартует сборка микроавтобусов Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller в топовых комплектациях Business Lounge и Business VIP. Выпуск будет осуществляться по полному циклу. В тот же день дилеры начнут принимать заказы.
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В Калуге начнут выпускать топовые версии микроавтобусов Citroen и Peugeot Citroen Space Tourer, Peugeot Traveller
Сборка Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller в базовых комплектациях Feel и Active стартовала на калужском заводе в конце апреля. Теперь настала очередь более роскошных модификаций. В день запуска конвейера, 25 июня, дилеры начнут принимать заказы. Минимальная цена Citroen SpaceTourer в комплектации Business Lounge и Peugeot Traveller в комплектации Business VIP составит 2 799 000 рублей.

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Оба микроавтобуса построены на одной платформе. Габаритная длина составляет 5 309 мм. Автопроизводитель предлагает множество вариантов конфигурации салона. Микроавтобусы получат кожаные кресла с электроприводом и улучшенную шумоизоляцию.

В список электронных помощников войдет активный круиз-контроль, система контроля рядности движения, система мониторинга «слепых» зон, система автоматического управления светом фар. Кроме того, микроавтобусы получат навигацию, электропривод сдвижных дверей c дистанционным управлением и сенсором автоматического открывания, «ксенон», парктроники по кругу и камеру заднего вида, а также систему Webasto c дистанционным управлением.

Под капотом Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller расположился 150-сильный дизель Blue HDi объемом 2,0 литра, который сочетается с 6-диапазонным автоматом EAT. Для лучшей адаптации к российским условиям микроавтобусы получили усиленную подвеску, увеличенный до 175 мм клиренс, защиту картера и аккумулятор повышенной емкости.
 
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Михаил
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Gulbozavr
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эдик
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В Калуге начнут выпускать топовые версии микроавтобусов Citroen и Peugeot
Сборка Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller в базовых комплектациях Feel и Active стартовала на калужском заводе в конце апреля. Теперь настала очередь более роскошных модификаций. В день запуска конвейера, 25 июня, дилеры начнут принимать заказы. Минимальная цена Citroen SpaceTourer в комплектации Business Lounge и Peugeot Traveller в комплектации Business VIP составит 2 799 000 рублей.{{material_123218}}Оба микроавтобуса построены на одной платформе. Габаритная длина составляет 5 309 мм. Автопроизводитель предлагает множество вариантов конфигурации салона. Микроавтобусы получат кожаные кресла с электроприводом и улучшенную шумоизоляцию.В список электронных помощников войдет активный круиз-контроль, система контроля рядности движения, система мониторинга «слепых» зон, система автоматического управления светом фар. Кроме того, микроавтобусы получат навигацию, электропривод сдвижных дверей c дистанционным управлением и сенсором автоматического открывания, «ксенон», парктроники по кругу и камеру заднего вида, а также систему Webasto c дистанционным управлением.Под капотом Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller расположился 150-сильный дизель Blue HDi объемом 2,0 литра, который сочетается с 6-диапазонным автоматом EAT. Для лучшей адаптации к российским условиям микроавтобусы получили усиленную подвеску, увеличенный до 175 мм клиренс, защиту картера и аккумулятор повышенной емкости. 
2018-06-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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