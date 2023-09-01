В машине каждого второго россиянина есть видеорегистратор: придется ли платить штраф?

Ранее мы писали Что изменится для водителей с 1 сентября 2023 года В сентябре вступает в силу ряд важных законов, некоторые из которых напрямую касаются российских автомобилистов ... Читать далее

В обновленном перечне неисправностей отдельно оговаривается, что на лобовом стекле автомобиля не должны быть установлены дополнительные предметы, ограничивающие обзорность. Исключение сделали только для зеркал заднего вида, стеклоочистителей, радиоантенн и обогревателей лобового стекла, но не для видеорегистраторов. При этом, согласно проведенному порталом «Дром» опросу, видеорегистратор есть в машине каждого второго российского водителя (56%), а каждый пятый признался, что планирует его установить (19%). Принципиально не пользуются регистраторами лишь 12%, примерно столько же пробовали, но разочаровались в его полезности (13%).

По словам обозревателя «Дрома» Сергея Арбузова, с 1 сентября никаких кардинальных изменений в действующем законодательстве не произойдет: «еще Межгосударственный стандарт, регламентирующий требования к безопасности колесных транспортных средств, запрещает ограничивать обзорность с места водителя дополнительными предметами». Да и на практике оштрафовать автомобилиста будет не так уж просто.

Не допустить к эксплуатации автомобиль можно, если видеорегистратор установлен на несъемный кронштейн. Чтобы удостовериться, что гаджет мешает обзору, придется провести два замера: со стационарно установленным устройством и без него. При этом замеры можно проводить только в сертифицированной НАМИ лаборатории по строгой методике. Только после этих манипуляций станет ясно, ухудшается обзорность при установке гаджета или нет.

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