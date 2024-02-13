В Mercedes-Benz уверены: автовладельцы хотят разговаривать со своей машиной как с другом

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Топ-менеджер Mercedes-Benz Магнус Остберг, отвечающий за программное обеспечение автомобилей немецкого бренда, поделился с журналистами Top Gear удивительными открытиями, сделанными компанией в ходе изучения потребительских предпочтений. Выяснилось, например, что многим клиентам в Азии нужен автомобиль, с которым можно поболтать, когда им одиноко. Европейские водители такой потребности не испытывают, но азиатский рынок очень крупный и прибыльный, поэтому в Mercedes-Benz приступили к разработке голосового помощника с человеческим лицом – в прямом и переносном смысле.

По замыслу проектировщиков, голосовой ассистент получит графическое представление, поскольку человеку важно видеть своего собеседника и считывать выражение его лица. У машины будет четыре «настроения». В «естественном» режиме можно будет просто поболтать о том, о сем. В режиме «сочувствия» автомобиль будет использовать фразы типа «Ну, мне жаль это слышать». «Побудительный» режим предусматривает фразы типа «Эй! Осторожно! Не ходи туда!» или «Опоздаешь на встречу, давай!». Наконец, в «личном» режиме машина сможет выполнить роль доверенного лица, с которым можно поделиться секретами.

Фото: Mercedes-Benz

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«Я знаю, что одиночество – серьезная проблема, но если у вас есть деньги на покупку Mercedes-Benz, вы сможете приобрести и человеческое общение», – резюмировал Магнус Остберг. Продвинутый голосовой помощник не будет входить в список штатного оснащения. Его планируют продавать отдельно в качестве премиальной опции.

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