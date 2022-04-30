В Новосибирске открылся первый мотосалон КТМ
Фото: АВТОДОМ
В мотосалоне КТМ Новосибирск представлен весь модельный ряд бренда: от нейкеда начального уровня KTM 200 Duke до супермощного КТМ 1290 Super Duke R. Кроме того, в ближайшее время ассортимент шоу-рума пополнят спортивные КТМ RC, кроссовые КТМ SX, эндуро КТМ EXC и турэндуро КТМ ADVENTURE. При желании можно совершить тестовую поездку и лично опробовать понравившийся байк.
В мотосалоне также представлен широкий выбор экипировки и одежды: мотошлемы, куртки, брюки, мотоперчатки, комбинезоны, защита. Здесь же можно провести сервисное обслуживание мотоцикла, воспользоваться услугами кредитования или лизинга, а также сервисной поддержкой от бренда в рамках программы «Помощь на дороге».
Мотосалон в Новосибирске начал работу в рамках соглашения компании АВТОДОМ, эксклюзивного дистрибьютора мотоциклов КТМ в России, и компании Мото-Трейд. В 2022 году салон планирует продать около 120 мотоциклов КТМ.
Австрийская компания KTM была основана в 1953 году. Фирменный оранжевый цвет мотоциклов знают во всем мире. Сейчас байки собирают на заводах марки в Австрии и Индии.
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