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25 декабря 2019, 12:31

В преддверии Нового года самое время поговорить о «Самогоне»

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Фото пользователя 110km.ru
Есть в центре Казани музей, который не оставит равнодушным никого, и особенно ту часть населения, которая время от времени любит «пропустить рюмашечку светлейшей». Называется он просто и одновременно броско: «Самогон». Здесь свой взгляд на историю употребления спиртных напитков, и поскольку через несколько дней веселый Новый год, мы решили, что его виртуальное посещение будет для вас интересным.
В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне

Фото пользователя 110km.ru

В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне

Фото пользователя 110km.ru

В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне

Фото пользователя 110km.ru

В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне

Фото пользователя 110km.ru

В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне

Фото пользователя 110km.ru

В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне

Фото пользователя 110km.ru

В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне

Фото пользователя 110km.ru

В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне

Фото пользователя 110km.ru

В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне

Фото пользователя 110km.ru

В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне
В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне
В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне
В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне
В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне
В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне
В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне
В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне
В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне

Рассказываем вам так, как вещают местные экскурсоводы. И если заметите спорные моменты – милости просим озвучивать их в комментариях ниже.

Кому аламбик, а кому и бурдюк

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Алкоголь родился не в России. Первые упоминания о нем датируются 10-11 в. до н.э. В те далекие времена алкоголь называли «божественным напитком». Зачастую использовали как антисептик или лечебное средство, но не как способ охмеления. Это, что называется, был уже побочный эффект. Для изготовления алкоголя в разных регионах планеты использовали различные продукты – рис, яблоко, пшеницу и т.п. То есть гнали из всего того, что произрастает в данной конкретной местности.

Первым самогонным аппаратом, созданным арабами в 6-9 веке, был медный перегонный куб особой конструкции, предназначенный для дистилляции спирта. В историю оно вошел под названием «аламбик». В средневековой Европе на алкогольной почве прославился итальянский монах-алхимик Валентиус. Тот самый, что пытался открыть философский камень. Он перегнал фруктовое вино и получил спирт. В результате чего прокричал ставшее знаменитым: «Аква вита»! Валентиус, признаться, оказался прав: полученная жидкость делала грустного веселым, а старого молодым.

В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне

Фото пользователя 110km.ru

В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне

Фото пользователя 110km.ru

В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне

Фото пользователя 110km.ru

В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне

Фото пользователя 110km.ru

В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне

Фото пользователя 110km.ru

В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне
В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне
В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне
В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне
В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне

«Изначально употребление самогона принимали не как напиток из спирта, а как лечебная, медицинская настойка. В своём определении о напитке рассказывается в Новгородской летописи датированным 1533 годом. В те времена на Руси производился самогон из 4 видов: «вино простое» и «вино доброе» (средней крепости), «2-е вино» (самогонная водка особой крепости), «борское вино» (наивысшего сорта). Российский самогон начала XIX века превосходил по качеству изготовления английский виски и французский коньяк. Во времена Древней Руси самогон был дороже самого золота! В каждом поместье дворян были свои секреты и рецепты изготовления этого столь крепчайшего напитка. Производство самогона XIIX-XIX веков было именным и его не продавали».
В среде кочевых народов широкое применение получил бурдюк – кожаный сосуд, в который заливали молоко. Спустя какое-то время оно начинало бродить и в итоге получалось 4-5 градусов алкоголя плюс богатый витаминный комплекс. Сейчас этот напиток принято называть либо айран, либо кумыс. В те времена бурдюк иногда кидали на пол, и любой прохожий почитал за честь пнуть его ногой, дабы помочь созданию напитка.

«Живая вода» на Руси прижилась не сразу

Владимир Красное Солнышко. Слышали, наверное, о таком нашем известном предке. При нем процветали легкие (порядка 4-7 градусов) алкогольные напитки – квасы, бодяги, хлебное пиво и т.п. Это ему приписывают фразу: «Пить есть веселие Руси, не можем мы без того быть». Однако пили в его времена редко и мало. Дрожжей тогда не существовало, а натуральный способ брожения занимал уйму времени. В основном алкоголь ставили на праздниках.

О крепком алкоголе мы узнаем только в 14 веке. Его Дмитрию Донскому завезли генуэзские купцы - ту самую «аква вита». Напиток, что интересно, не понравился ни русскому народу, ни русскому князю. Сам Дмитрий Донской выразился, что напиток «рубил всех с ног». Наши предки просто ни морально, ни физически оказались неготовыми к крепкому алкоголю. 

В 1552 году Иван Грозный захватывает Казань и знакомится с татарскими кабаками и сосудом из тыквы, который, собственно говоря, называется тем же словом. У него необычная форма и такое же необычное применение: срезаешь верхушку – получается бутыль. Срезаешь половинку – вот тебе чашка. Порезал на части – готова закуска.

В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне

Фото пользователя 110km.ru

В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне

Фото пользователя 110km.ru

В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне

Фото пользователя 110km.ru

В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне

Фото пользователя 110km.ru

В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне

Фото пользователя 110km.ru

В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне

Фото пользователя 110km.ru

В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне

Фото пользователя 110km.ru

В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне

Фото пользователя 110km.ru

В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне
В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне
В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне
В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне
В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне
В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне
В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне
В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне
В начале 17 века наше государство организует первую монополию на винокуренную промышленность. Но уже в середине века из-за религиозных реформ Никона начнут закрываться питейные заведения. И параллельно активизируются корчмари – те, кто гонит спирт и самогон в домашних условиях. Дело было хоть и прибыльное, но рискованное: кого ловили, отправляли в карцер либо заковывали в кандалы.

Ох, уж эти нравы!

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При Петре I в обиход входит сивуха - низкокачественный крепкий алкоголь. На зародившихся званых вечерах, ужинах и ассамблеях царь активно применяет так называемый штрафной кубок без рукояти, чем-то напоминающий чашу для Причастия. Тот, кто опаздывал на мероприятие, должен был залпом опустошить литр крепкого алкоголя. Выпивал и тут же переворачивал вверх дном, чтобы показать: не осталось ни капли.

Если человек после этого кубка еще стоял на ногах, то, как правило, начинал буянить. За это его «награждали» медалью за пьянство. Она как как верига, весила от 6,8 до 16 кг. «Медаль» вешали пьянице на шею, и тот носил ее от 7 дней до пожизненного срока, в зависимости от милости царя. Отсюда пошло выражение «спать, где попало», потому что с такой медалью далеко было не уйти.

В правление Екатерины II дворяне создают домашние винокуренные заведения, появляются заводы по изготовлению фарфора, стеклодувные предприятия, вводятся в обращение бумажные деньги, они же ассигнации – «катеньки» или «бабки». Появляется стеклянная тара – прозрачные бутылки используют для минеральной воды, темные для пива.

В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне

Фото пользователя 110km.ru

В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне

Фото пользователя 110km.ru

В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне

Фото пользователя 110km.ru

В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне

Фото пользователя 110km.ru

В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне

Фото пользователя 110km.ru

В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне

Фото пользователя 110km.ru

В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне

Фото пользователя 110km.ru

В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне

Фото пользователя 110km.ru

В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне

Фото пользователя 110km.ru

В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне
В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне
В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне
В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне
В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне
В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне
В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне
В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне
В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне

У нашей страны с алкоголем всегда были непростые отношения - то его производило и продавало само государство, то это самое государство вдруг начинало вводить сухие законы, то разрешали гнать самогон, то запрещали. В 1917 году, например, самогон вообще превратился в валюту - его можно было обменять на продукты, мануфактуру, заплатить им за работу. А дело в том, что сама власть менялась настолько быстро, что новые денежные валюты превращались в бумажки, которыми горожане обклеивали стены свои домов. Вот и гнали крестьяне самогон и прятали его в сараях, подвалах и других местах, куда бы власть не смогла добраться. Все это, увы, привело к сильной алкоголизации населения.
В конце 19 века, когда жидкость измеряли в ведрах, появляются первые рекламные кампании алкоголя – объявления красовались даже на пепельницах. А в начале 20 века не пьющий и не курящий император Николай II искренне желает своей стране процветания и предпринимает попытки сделать ее трезвой. Издаются приказы, запрещающие изготовление и распространение алкоголя. Но мы к тому времени уже привыкли поддавать и посему появляются первые самодельные самогонные аппараты. Зачастую в качестве оных использовались умывальники, духовые трубы и т.п. Дело в том, что в любой момент могла произойти облава, и человек должен был за минуту разобрать конструкцию.

А стакан-то – не мухинский!

В 1925-м, после политики НЭПа открылись первые питейные заведения времен СССР. В них можно было встретить Есенина, Маяковского и прочую интеллигенцию. В ходу были музыкальные сосуды с ручным автозаводом. Их покупали замужние женщины. Если суженый вдруг решил «накатить», жена обязательно это услышит, пусть даже будет находиться в соседней комнате.

Сталин, как известно, предпочитал домашнее «Киндзмараули», всем остальным полагались «наркомовские 100 грамм». Говорят, они отличались неважным качеством. 1943-й – год рождения знаменитого граненого стакана. Авторство Веры Мухиной на 100% не доказано, скорее всего, она банально добавила уже имевшему грани стакану каемочку, которая нужна была для аппаратов посудомоечных машин с целью фиксации, а также для крепости стакана. Граней могло быть от 8 до 20. Они не позволяли стакану кататься на столе. 

В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне

Фото пользователя 110km.ru

В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне

Фото пользователя 110km.ru

В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне

Фото пользователя 110km.ru

В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне

Фото пользователя 110km.ru

В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне

Фото пользователя 110km.ru

В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне

Фото пользователя 110km.ru

В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне

Фото пользователя 110km.ru

В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне

Фото пользователя 110km.ru

В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне

Фото пользователя 110km.ru

В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне
В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне
В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне
В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне
В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне
В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне
В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне
В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне
В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне

Антиалкогольный музей «Самогон» расположен в центре Казани, на пешеходной ул. Баумана. Взрослый билет стоит 300 рублей, льготный – 150 рублей. Довольно обширен список категорий граждан, кого запустят совершенно бесплатно. Охотно проводятся дегустации, но за это придется раскошелиться на целую тысячу. Время работы музея: 11-23 час.
Совсем другое дело - алюминиевая кружка, верная спутница фронтовых будней солдат и офицеров. Она дешевая в изготовлении, легкая и мягкая, запросто мылась песком, на ней разогревали пищу, ею открыли банки и консервы, копали окопы, подавали сигналы.

Мультики - и только!

Хрущевская эпоха – особая: бутылочку 0,5 литра частенько делили на троих. Чтобы по-братски, использовали единицу измерения – буль. В бутылке был ровно 21 буль, то есть по 7 булей на человека. Разливали даже закрытыми глазами: буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль... В 60-х актуальна тема космоса ив частности, первый полет женщины: пьют за Терешкову, за женщин в целом и за космонавтику. Тостов много, и все свежие.

По бутылочным пробкам и названия бутылок: «чебурашки», «мальвины», «буратино» и т.п. При Брежневе появляются плодово-ягодные вина, они же «плодово-выгодные». Что называется, дешево и сердито, зато все ходят веселые и пьяные. Самогоноварение на тот момент находится под запретом, но граждане все равно «гонят». В качестве обогрева частенько используется газовая плита, в качестве охлаждения – водопроводный кран (снимали шланг со стиральной машинки).

В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне

Фото пользователя 110km.ru

В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне

Фото пользователя 110km.ru

В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне

Фото пользователя 110km.ru

В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне

Фото пользователя 110km.ru

В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне

Фото пользователя 110km.ru

В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне

Фото пользователя 110km.ru

В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне

Фото пользователя 110km.ru

В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне

Фото пользователя 110km.ru

В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне

Фото пользователя 110km.ru

В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне
В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне
В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне
В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне
В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне
В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне
В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне
В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне
В преддверии Нового года самое время поговорить о Самогоне
7 мая 1985 года – перестроечный сухой закон, а, значит, вырубка виноградников. Для пьющей страны настоящая трагедия. Однако вскоре приходит помощь из-за границы - спирт Royal, подмигивающий Rasputin, газированная водка в жестяных банках прочая импортная «бодяга», от которой люди травились и умирали. С 2002 года домашнее самогоноварение в России законом не запрещено, и общая культура потребления алкоголя, хоть и с трудом, но идет «на поправку».

Иван Братуха
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В преддверии Нового года самое время поговорить о «Самогоне»
Рассказываем вам так, как вещают местные экскурсоводы. И если заметите спорные моменты – милости просим озвучивать их в комментариях ниже.Кому аламбик, а кому и бурдюк{{material_128153}} Алкоголь родился не в России. Первые упоминания о нем датируются 10-11 в. до н.э. В те далекие времена алкоголь называли «божественным напитком». Зачастую использовали как антисептик или лечебное средство, но не как способ охмеления. Это, что называется, был уже побочный эффект. Для изготовления алкоголя в разных регионах планеты использовали различные продукты – рис, яблоко, пшеницу и т.п. То есть гнали из всего того, что произрастает в данной конкретной местности. Первым самогонным аппаратом, созданным арабами в 6-9 веке, был медный перегонный куб особой конструкции, предназначенный для дистилляции спирта. В историю оно вошел под названием «аламбик». В средневековой Европе на алкогольной почве прославился итальянский монах-алхимик Валентиус. Тот самый, что пытался открыть философский камень. Он перегнал фруктовое вино и получил спирт. В результате чего прокричал ставшее знаменитым: «Аква вита»! Валентиус, признаться, оказался прав: полученная жидкость делала грустного веселым, а старого молодым. {{gallery_1865}} {{photo_text_287}} В среде кочевых народов широкое применение получил бурдюк – кожаный сосуд, в который заливали молоко. Спустя какое-то время оно начинало бродить и в итоге получалось 4-5 градусов алкоголя плюс богатый витаминный комплекс. Сейчас этот напиток принято называть либо айран, либо кумыс. В те времена бурдюк иногда кидали на пол, и любой прохожий почитал за честь пнуть его ногой, дабы помочь созданию напитка. «Живая вода» на Руси прижилась не сразуВладимир Красное Солнышко. Слышали, наверное, о таком нашем известном предке. При нем процветали легкие (порядка 4-7 градусов) алкогольные напитки – квасы, бодяги, хлебное пиво и т.п. Это ему приписывают фразу: «Пить есть веселие Руси, не можем мы без того быть». Однако пили в его времена редко и мало. Дрожжей тогда не существовало, а натуральный способ брожения занимал уйму времени. В основном алкоголь ставили на праздниках.О крепком алкоголе мы узнаем только в 14 веке. Его Дмитрию Донскому завезли генуэзские купцы - ту самую «аква вита». Напиток, что интересно, не понравился ни русскому народу, ни русскому князю. Сам Дмитрий Донской выразился, что напиток «рубил всех с ног». Наши предки просто ни морально, ни физически оказались неготовыми к крепкому алкоголю.  В 1552 году Иван Грозный захватывает Казань и знакомится с татарскими кабаками и сосудом из тыквы, который, собственно говоря, называется тем же словом. У него необычная форма и такое же необычное применение: срезаешь верхушку – получается бутыль. Срезаешь половинку – вот тебе чашка. Порезал на части – готова закуска. {{gallery_1866}} В начале 17 века наше государство организует первую монополию на винокуренную промышленность. Но уже в середине века из-за религиозных реформ Никона начнут закрываться питейные заведения. И параллельно активизируются корчмари – те, кто гонит спирт и самогон в домашних условиях. Дело было хоть и прибыльное, но рискованное: кого ловили, отправляли в карцер либо заковывали в кандалы. Ох, уж эти нравы!{{material_126533}} При Петре I в обиход входит сивуха - низкокачественный крепкий алкоголь. На зародившихся званых вечерах, ужинах и ассамблеях царь активно применяет так называемый штрафной кубок без рукояти, чем-то напоминающий чашу для Причастия. Тот, кто опаздывал на мероприятие, должен был залпом опустошить литр крепкого алкоголя. Выпивал и тут же переворачивал вверх дном, чтобы показать: не осталось ни капли. Если человек после этого кубка еще стоял на ногах, то, как правило, начинал буянить. За это его «награждали» медалью за пьянство. Она как как верига, весила от 6,8 до 16 кг. «Медаль» вешали пьянице на шею, и тот носил ее от 7 дней до пожизненного срока, в зависимости от милости царя. Отсюда пошло выражение «спать, где попало», потому что с такой медалью далеко было не уйти.В правление Екатерины II дворяне создают домашние винокуренные заведения, появляются заводы по изготовлению фарфора, стеклодувные предприятия, вводятся в обращение бумажные деньги, они же ассигнации – «катеньки» или «бабки». Появляется стеклянная тара – прозрачные бутылки используют для минеральной воды, темные для пива. {{gallery_1867}} {{photo_text_286}} В конце 19 века, когда жидкость измеряли в ведрах, появляются первые рекламные кампании алкоголя – объявления красовались даже на пепельницах. А в начале 20 века не пьющий и не курящий император Николай II искренне желает своей стране процветания и предпринимает попытки сделать ее трезвой. Издаются приказы, запрещающие изготовление и распространение алкоголя. Но мы к тому времени уже привыкли поддавать и посему появляются первые самодельные самогонные аппараты. Зачастую в качестве оных использовались умывальники, духовые трубы и т.п. Дело в том, что в любой момент могла произойти облава, и человек должен был за минуту разобрать конструкцию. А стакан-то – не мухинский!В 1925-м, после политики НЭПа открылись первые питейные заведения времен СССР. В них можно было встретить Есенина, Маяковского и прочую интеллигенцию. В ходу были музыкальные сосуды с ручным автозаводом. Их покупали замужние женщины. Если суженый вдруг решил «накатить», жена обязательно это услышит, пусть даже будет находиться в соседней комнате. Сталин, как известно, предпочитал домашнее «Киндзмараули», всем остальным полагались «наркомовские 100 грамм». Говорят, они отличались неважным качеством. 1943-й – год рождения знаменитого граненого стакана. Авторство Веры Мухиной на 100% не доказано, скорее всего, она банально добавила уже имевшему грани стакану каемочку, которая нужна была для аппаратов посудомоечных машин с целью фиксации, а также для крепости стакана. Граней могло быть от 8 до 20. Они не позволяли стакану кататься на столе.  {{gallery_1868}} {{photo_text_285}} Совсем другое дело - алюминиевая кружка, верная спутница фронтовых будней солдат и офицеров. Она дешевая в изготовлении, легкая и мягкая, запросто мылась песком, на ней разогревали пищу, ею открыли банки и консервы, копали окопы, подавали сигналы.Мультики - и только! Хрущевская эпоха – особая: бутылочку 0,5 литра частенько делили на троих. Чтобы по-братски, использовали единицу измерения – буль. В бутылке был ровно 21 буль, то есть по 7 булей на человека. Разливали даже закрытыми глазами: буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль... В 60-х актуальна тема космоса ив частности, первый полет женщины: пьют за Терешкову, за женщин в целом и за космонавтику. Тостов много, и все свежие.По бутылочным пробкам и названия бутылок: «чебурашки», «мальвины», «буратино» и т.п. При Брежневе появляются плодово-ягодные вина, они же «плодово-выгодные». Что называется, дешево и сердито, зато все ходят веселые и пьяные. Самогоноварение на тот момент находится под запретом, но граждане все равно «гонят». В качестве обогрева частенько используется газовая плита, в качестве охлаждения – водопроводный кран (снимали шланг со стиральной машинки). {{gallery_1869}} 7 мая 1985 года – перестроечный сухой закон, а, значит, вырубка виноградников. Для пьющей страны настоящая трагедия. Однако вскоре приходит помощь из-за границы - спирт Royal, подмигивающий Rasputin, газированная водка в жестяных банках прочая импортная «бодяга», от которой люди травились и умирали. С 2002 года домашнее самогоноварение в России законом не запрещено, и общая культура потребления алкоголя, хоть и с трудом, но идет «на поправку».
2019-12-25
Автор: Иван Братуха
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