В преддверии Нового года самое время поговорить о «Самогоне»
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Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Рассказываем вам так, как вещают местные экскурсоводы. И если заметите спорные моменты – милости просим озвучивать их в комментариях ниже.
Кому аламбик, а кому и бурдюк
Первым самогонным аппаратом, созданным арабами в 6-9 веке, был медный перегонный куб особой конструкции, предназначенный для дистилляции спирта. В историю оно вошел под названием «аламбик». В средневековой Европе на алкогольной почве прославился итальянский монах-алхимик Валентиус. Тот самый, что пытался открыть философский камень. Он перегнал фруктовое вино и получил спирт. В результате чего прокричал ставшее знаменитым: «Аква вита»! Валентиус, признаться, оказался прав: полученная жидкость делала грустного веселым, а старого молодым.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
«Живая вода» на Руси прижилась не сразу
Владимир Красное Солнышко. Слышали, наверное, о таком нашем известном предке. При нем процветали легкие (порядка 4-7 градусов) алкогольные напитки – квасы, бодяги, хлебное пиво и т.п. Это ему приписывают фразу: «Пить есть веселие Руси, не можем мы без того быть». Однако пили в его времена редко и мало. Дрожжей тогда не существовало, а натуральный способ брожения занимал уйму времени. В основном алкоголь ставили на праздниках.
О крепком алкоголе мы узнаем только в 14 веке. Его Дмитрию Донскому завезли генуэзские купцы - ту самую «аква вита». Напиток, что интересно, не понравился ни русскому народу, ни русскому князю. Сам Дмитрий Донской выразился, что напиток «рубил всех с ног». Наши предки просто ни морально, ни физически оказались неготовыми к крепкому алкоголю.
В 1552 году Иван Грозный захватывает Казань и знакомится с татарскими кабаками и сосудом из тыквы, который, собственно говоря, называется тем же словом. У него необычная форма и такое же необычное применение: срезаешь верхушку – получается бутыль. Срезаешь половинку – вот тебе чашка. Порезал на части – готова закуска.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Ох, уж эти нравы!
Если человек после этого кубка еще стоял на ногах, то, как правило, начинал буянить. За это его «награждали» медалью за пьянство. Она как как верига, весила от 6,8 до 16 кг. «Медаль» вешали пьянице на шею, и тот носил ее от 7 дней до пожизненного срока, в зависимости от милости царя. Отсюда пошло выражение «спать, где попало», потому что с такой медалью далеко было не уйти.
В правление Екатерины II дворяне создают домашние винокуренные заведения, появляются заводы по изготовлению фарфора, стеклодувные предприятия, вводятся в обращение бумажные деньги, они же ассигнации – «катеньки» или «бабки». Появляется стеклянная тара – прозрачные бутылки используют для минеральной воды, темные для пива.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
А стакан-то – не мухинский!
В 1925-м, после политики НЭПа открылись первые питейные заведения времен СССР. В них можно было встретить Есенина, Маяковского и прочую интеллигенцию. В ходу были музыкальные сосуды с ручным автозаводом. Их покупали замужние женщины. Если суженый вдруг решил «накатить», жена обязательно это услышит, пусть даже будет находиться в соседней комнате.
Сталин, как известно, предпочитал домашнее «Киндзмараули», всем остальным полагались «наркомовские 100 грамм». Говорят, они отличались неважным качеством. 1943-й – год рождения знаменитого граненого стакана. Авторство Веры Мухиной на 100% не доказано, скорее всего, она банально добавила уже имевшему грани стакану каемочку, которая нужна была для аппаратов посудомоечных машин с целью фиксации, а также для крепости стакана. Граней могло быть от 8 до 20. Они не позволяли стакану кататься на столе.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Мультики - и только!
Хрущевская эпоха – особая: бутылочку 0,5 литра частенько делили на троих. Чтобы по-братски, использовали единицу измерения – буль. В бутылке был ровно 21 буль, то есть по 7 булей на человека. Разливали даже закрытыми глазами: буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль... В 60-х актуальна тема космоса ив частности, первый полет женщины: пьют за Терешкову, за женщин в целом и за космонавтику. Тостов много, и все свежие.
По бутылочным пробкам и названия бутылок: «чебурашки», «мальвины», «буратино» и т.п. При Брежневе появляются плодово-ягодные вина, они же «плодово-выгодные». Что называется, дешево и сердито, зато все ходят веселые и пьяные. Самогоноварение на тот момент находится под запретом, но граждане все равно «гонят». В качестве обогрева частенько используется газовая плита, в качестве охлаждения – водопроводный кран (снимали шланг со стиральной машинки).
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
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