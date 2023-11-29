В Пулково до минимума сократят время подачи такси

29.11.2023, 11:36

Эксперты рассказали об опасностях дистанционного прогрева двигателя

Дистанционный запуск двигателя – функция, всю прелесть которой водители могут оценить зимой. Нажав из дома кнопку в смартфоне или на брелоке, можно завести мотор и через какое-то время сесть уже в теплую машину. Но эксперты нашли сразу 5 причин пользоваться автозапуском с осторожностью.Читать далее