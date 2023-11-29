В Пулково до минимума сократят время подачи такси
Автомобилям Яндекс Go разрешат стоять непосредственно возле терминала, на второй линии, расположенной около зоны прилета. Это позволит подавать клиенту такси практически мгновенно. Пока соглашение предусматривает стоянку 10 машин класса «Комфорт». В дальнейшем их число могут увеличить и распространить на более доступный тариф «Эконом».
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Дистанционный запуск двигателя – функция, всю прелесть которой водители могут оценить зимой. Нажав из дома кнопку в смартфоне или на брелоке, можно завести мотор и через какое-то время сесть уже в теплую машину. Но эксперты нашли сразу 5 причин пользоваться автозапуском с осторожностью.Читать далее
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29.11.2023, 06:49
В России стартуют продажи нового рамного внедорожника: все комплектации и цены
Накануне в России официально представили новый автомобильный бренд Oting. Под ним начнут продавать рамные внедорожники Paladin, которые выпускают на китайском заводе Nissan. Первые автомобили появятся у дилеров в Москве и Санкт-Петербурге в середине января 2024 года.Читать далее
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Кроссовер «Москвич 3» опять подешевел: сколько он теперь стоит?
В ноябре 2023 года топовая комплектация кроссовера «Москвич 3» стала дешевле на 100 000 рублей. В начале месяца аналогичную «прямую выгоду» предложили покупателям базовой версии «Стандарт».Читать далее
-
29.11.2023, 15:12
Дилеры начинают принимать предзаказы на очень злой внедорожник: рама, больше 800 «лошадей» и дорожный просвет 326 мм
В салонах российских дилеров Voyah в декабре начнут принимать предварительные заказы на 5-метровый ультрапремиальный внедорожник M-Hero, который сочетает роскошь салона с впечатляющей проходимостью.Читать далее
-
29.11.2023, 13:55
ТОП-3 российских новинок 2024 года, которым не нужен бензин
Российские автопроизводители, следуя за мировой модой на электромобили, активно разрабатывают свои модели. В следующем году ожидается премьера сразу трех электрокаров от разных отечественных брендов.Читать далее
-
29.11.2023, 11:36
Эксперты рассказали об опасностях дистанционного прогрева двигателя
Дистанционный запуск двигателя – функция, всю прелесть которой водители могут оценить зимой. Нажав из дома кнопку в смартфоне или на брелоке, можно завести мотор и через какое-то время сесть уже в теплую машину. Но эксперты нашли сразу 5 причин пользоваться автозапуском с осторожностью.Читать далее
-
29.11.2023, 07:26
Беспилотники на М-11: Минтранс раскрыл статистику ДТП
В июне 2023 года на платной автомагистрали М-11 «Нева» начались испытания беспилотных грузовиков. За это время автомобили проехали более 600 тысяч километров и перевезли свыше 11 тысяч тонн груза.Читать далее
-
29.11.2023, 06:49
В России стартуют продажи нового рамного внедорожника: все комплектации и цены
Накануне в России официально представили новый автомобильный бренд Oting. Под ним начнут продавать рамные внедорожники Paladin, которые выпускают на китайском заводе Nissan. Первые автомобили появятся у дилеров в Москве и Санкт-Петербурге в середине января 2024 года.Читать далее
-
29.11.2023, 06:14
Кроссовер «Москвич 3» опять подешевел: сколько он теперь стоит?
В ноябре 2023 года топовая комплектация кроссовера «Москвич 3» стала дешевле на 100 000 рублей. В начале месяца аналогичную «прямую выгоду» предложили покупателям базовой версии «Стандарт».Читать далее
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