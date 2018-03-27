27 марта 2018, 17:23

В Rolls-Royce Wraith можно загадывать желания

Компания Rolls-Royce представила купе Wraith в особой серии Luminary Collection. Тираж – всего 55 автомобилей. Цвет кузова повторяет оттенок утренней зари, а в салоне роскошного автомобиля падают звезды.
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  В Rolls-Royce Wraith можно загадывать желания Rolls-Royce Wraith В Rolls-Royce Wraith можно загадывать желания Rolls-Royce Wraith В Rolls-Royce Wraith можно загадывать желания Rolls-Royce Wraith В Rolls-Royce Wraith можно загадывать желания Rolls-Royce Wraith В Rolls-Royce Wraith можно загадывать желания
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фото
  
Rolls-Royce Wraith 6.6 AT
6.6 л, 632 / 465 при 5600 л.с
автомат 8
0-100 - 4.6 с, 250 км/ч
5269 x 1947 x 1507 мм
задний
АИ-98, 14 л на 100 км
Все характеристики
Каждый из автомобилей особой серии – это произведение искусства. Над их созданием трудились специалисты подразделения Rolls-Royce Bespoke, которое обычно занимается индивидуальными заказами. Версия Luminary Collection получила множество уникальных дизайнерских решений. Для автомобилей разработали специальный оттенок кузова Sunburst Grey, который напоминает цвет утреннего предрассветного неба. Для усиления эффекта через весь кузов купе проходят линии, имитирующие солнечные лучи.

Традиционное «звездное небо» на потолке салона снабдили дополнительным эффектом падающей звезды. Для этого инженеры использовали 1 340 оптоволоконных светодиодов, собранных в созвездия. Периодически в произвольном порядке одна из звезд вспыхивает ярким метеором и скатывается по «небосклону». На настройку системы электронного управления уходит 20 часов.

Боковые поверхности отделаны дубовым шпоном с вмонтированными светодиодами. Кресла обтянуты кожей разного цвета: коричневой спереди, угольно-черной сзади. Вставки в дверях и центральном тоннеле выполнены из фактурной ткани, сотканной вручную из тончайших стальных нитей. Толщина каждой не превышает 0,19 мм. На изготовление уникального материала уходит не менее трех дней.

Под капотом Rolls-Royce Wraith 6,6-литровый твин-турбо V12 мощностью 632 л.с. (800 Нм). Мотор работает в сочетании с 8-диапазонной автоматической коробкой передач. С места до первой «сотни» купе разгоняется за 4,6 секунды. Максимальная скорость составляет 250 км/ч.
Дизайн и тюнинг Роллс Ройс, Ролс Ройс Врайф
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Для гостей только лучшее. С золотым блеском
я езжу на этой машине в школу с 1 класса а я щас в 11 классе
макка
Концеп-кар от Rolls Royce поистине уникален
Всякий раз, когда мы говорим об автомобилях, мы обязательно упомянем о таких ярких представителях этого мира, как Ferrari, BMW и Mercedes. Мало кто вспомнит о такой легендарной марке как Rolls Royce, и вовсе не потому, что она дала миру менее эффектные автомобили, это действительно уникальный бренд, ...
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В Rolls-Royce Wraith можно загадывать желания
{{params_44632}}Каждый из автомобилей особой серии – это произведение искусства. Над их созданием трудились специалисты подразделения Rolls-Royce Bespoke, которое обычно занимается индивидуальными заказами. Версия Luminary Collection получила множество уникальных дизайнерских решений. Для автомобилей разработали специальный оттенок кузова Sunburst Grey, который напоминает цвет утреннего предрассветного неба. Для усиления эффекта через весь кузов купе проходят линии, имитирующие солнечные лучи.Традиционное «звездное небо» на потолке салона снабдили дополнительным эффектом падающей звезды. Для этого инженеры использовали 1 340 оптоволоконных светодиодов, собранных в созвездия. Периодически в произвольном порядке одна из звезд вспыхивает ярким метеором и скатывается по «небосклону». На настройку системы электронного управления уходит 20 часов.Боковые поверхности отделаны дубовым шпоном с вмонтированными светодиодами. Кресла обтянуты кожей разного цвета: коричневой спереди, угольно-черной сзади. Вставки в дверях и центральном тоннеле выполнены из фактурной ткани, сотканной вручную из тончайших стальных нитей. Толщина каждой не превышает 0,19 мм. На изготовление уникального материала уходит не менее трех дней.Под капотом Rolls-Royce Wraith 6,6-литровый твин-турбо V12 мощностью 632 л.с. (800 Нм). Мотор работает в сочетании с 8-диапазонной автоматической коробкой передач. С места до первой «сотни» купе разгоняется за 4,6 секунды. Максимальная скорость составляет 250 км/ч.
2018-03-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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