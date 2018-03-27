27 марта 2018, 17:23
В Rolls-Royce Wraith можно загадывать желания
Компания Rolls-Royce представила купе Wraith в особой серии Luminary Collection. Тираж – всего 55 автомобилей. Цвет кузова повторяет оттенок утренней зари, а в салоне роскошного автомобиля падают звезды.
|Rolls-Royce Wraith 6.6 AT
|6.6 л, 632 / 465 при 5600 л.с
|автомат 8
|0-100 - 4.6 с, 250 км/ч
|5269 x 1947 x 1507 мм
|задний
|АИ-98, 14 л на 100 км
|Все характеристики
Традиционное «звездное небо» на потолке салона снабдили дополнительным эффектом падающей звезды. Для этого инженеры использовали 1 340 оптоволоконных светодиодов, собранных в созвездия. Периодически в произвольном порядке одна из звезд вспыхивает ярким метеором и скатывается по «небосклону». На настройку системы электронного управления уходит 20 часов.
Боковые поверхности отделаны дубовым шпоном с вмонтированными светодиодами. Кресла обтянуты кожей разного цвета: коричневой спереди, угольно-черной сзади. Вставки в дверях и центральном тоннеле выполнены из фактурной ткани, сотканной вручную из тончайших стальных нитей. Толщина каждой не превышает 0,19 мм. На изготовление уникального материала уходит не менее трех дней.
Под капотом Rolls-Royce Wraith 6,6-литровый твин-турбо V12 мощностью 632 л.с. (800 Нм). Мотор работает в сочетании с 8-диапазонной автоматической коробкой передач. С места до первой «сотни» купе разгоняется за 4,6 секунды. Максимальная скорость составляет 250 км/ч.
Читайте по теме
Глас народа: повстречали на дороге Rolls-Royce – какие эмоции?
07.10.2017, 10:15
«Его Величество» Rolls-Royce Phantom VIII посетил венценосный Петербург
06.10.2017, 11:38
Что предлагают в октябре? ТОП-5 новинок месяца
06.10.2017, 09:47
Люксовые и внедорожные: ТОП-5 потенциальных любимчиков россиян
28.09.2017, 19:50
«Седьмой» Rolls-Royce Phantom уходит в «зените» славы
23.02.2016, 20:12
Для гостей только лучшее. С золотым блеском
23.09.2014, 10:12
Читайте по теме
Глас народа: повстречали на дороге Rolls-Royce – какие эмоции?
07.10.2017, 10:15
«Его Величество» Rolls-Royce Phantom VIII посетил венценосный Петербург
06.10.2017, 11:38
Что предлагают в октябре? ТОП-5 новинок месяца
06.10.2017, 09:47
Люксовые и внедорожные: ТОП-5 потенциальных любимчиков россиян
28.09.2017, 19:50
«Седьмой» Rolls-Royce Phantom уходит в «зените» славы
23.02.2016, 20:12
Для гостей только лучшее. С золотым блеском
23.09.2014, 10:12
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
я езжу на этой машине в школу с 1 класса а я щас в 11 классе
Всякий раз, когда мы говорим об автомобилях, мы обязательно упомянем о таких ярких представителях этого мира, как Ferrari, BMW и Mercedes. Мало кто вспомнит о такой легендарной марке как Rolls Royce, и вовсе не потому, что она дала миру менее эффектные автомобили, это действительно уникальный бренд, ...
Работаю водителем. Развожу клиентов фирмы на газели Next. Хороший автобус, выглядит дорого. Машина легка в управлении. Ходовой полностью доволен. Покупалась в автоцентре Дунайский. Туда же меня отправляют её тех обслуживание проводить. Ребята толковые там работают. С мастерами общался
Интересные разделы
АвтоМосква Rolls-Royce Автомудрость Rolls-Royce АвтоПитер Rolls-Royce Дизайн и тюнинг Rolls-Royce Новинки и концепт кары Rolls-Royce Новости и акции автосалонов Rolls-Royce Автосалоны и дилеры марки Rolls-Royce Аренда и прокат авто марки Rolls-Royce Автоклубы и форумы автозавчастей марки Rolls-Royce Автосервисы и магазины автозапчастей марки Rolls-Royce
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное