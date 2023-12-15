В России неожиданно подешевели автомобили 4 брендов

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Как выяснила редакция портала «Автоновости дня» в ходе регулярного мониторинга цен на российском авторынке, в первой половине декабря четыре марки снизили цены на свои автомобили. С 1 декабря прямая скидка на кроссовер «Москвич 3» выросла в 2 раза: со 100 до 200 тысяч рублей. Схожая программа «Прямой выгоды» в декабре появилась у китайского кроссовера Jetour Dashing – во всех комплектациях предлагают скинуть по 150 тысяч рублей.

Внедорожники Tank подешевели за счет прямой выгоды на 200 тысяч (Tank 300) или на 250 тысяч рублей (Tank 500). А китайский Changan увеличил «дополнительную выгоду» для пяти моделей – они стали доступнее на 100 тысяч рублей.

Единственной маркой, повысившей цены в декабре, стала отечественная Lada. Внедорожники семейства Niva 2024 модельного года, с ABS и мотором класса Евро-5, подорожали на 7 – 100 тысяч рублей в зависимости от модели и комплектации.

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