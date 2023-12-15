В России неожиданно подешевели автомобили 4 брендов
Внедорожники Tank подешевели за счет прямой выгоды на 200 тысяч (Tank 300) или на 250 тысяч рублей (Tank 500). А китайский Changan увеличил «дополнительную выгоду» для пяти моделей – они стали доступнее на 100 тысяч рублей.
Единственной маркой, повысившей цены в декабре, стала отечественная Lada. Внедорожники семейства Niva 2024 модельного года, с ABS и мотором класса Евро-5, подорожали на 7 – 100 тысяч рублей в зависимости от модели и комплектации.
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15.12.2023, 16:07
Подвеска УАЗ «Патриот» должна стать лучше
Ульяновский автозавод пообещал, что новые внедорожники УАЗ «Патриот» будут отличаться от предшественников более качественной подвеской. Журналисты выяснили подробности.Читать далее
-
15.12.2023, 15:35
Стало известно, что сейчас происходит на заводе Lada в Ижевске
В августе 2023 года с конвейера Волжского автозавода сошли последние автомобили Lada Largus. Сборочную линию начали переносить на завод в Ижевск. Журналисты побывали на предприятии и выяснили, как идет подготовка к перезапуску.Читать далее
-
15.12.2023, 13:15
Аэрофлот отменил прямые зимние перелеты в Дубай за неделю до начала
Еще несколько месяцев назад авиакомпания Аэрофлот анонсировала запуск в декабре прямых рейсов из Екатеринбурга, Новосибирска и Казани в Дубай. Но за неделю до начала программы от нее решили отказаться.Читать далее
-
15.12.2023, 11:38
Появилось видео ДТП: в Петербурге внедорожник влетел в остановку с людьми
Вечером в четверг, 14 декабря в Красносельском районе Петербурга произошло серьезное ДТП. Китайский внедорожник Great Wall не спеша поворачивал направо, но у остановки попал на чистый лед, машину понесли прямо на людей.Читать далее
-
15.12.2023, 08:42
Кто-то готов заплатить 600 млн рублей за красивый номер
В некоторых странах красивый автомобильный номер может стать неплохой инвестицией. Цены редких регистрационных табличек достигают миллионов долларов. Красивый номер, состоящий всего из трех букв, готовится установить новый рекорд.Читать далее
-
15.12.2023, 07:51
Bentley выпускает специальную черную версию, но это не то, что вы думаете
Компания Bentley Bentayga анонсировала новинку под названием Black Edition. Можно было подумать, что особую черную версию подготовили для кроссовера Bentayga или стильного кабриолета Continental GT, но это нечто совсем иное и не предназначено для продажи.Читать далее
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