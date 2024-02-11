В России отреставрировали советский междугородний автобус ЗИЛ-127. Он очень редкий
Фото: Южный автомобиль
Фото: Южный автомобиль
Фото: Южный автомобиль
Модель выпускали до 1961 года. За это время успели собрать 851 автобус, но до нашего времени дошли лишь четыре. Недавно завершилась реставрация одного из них, выпущенного в 1956 году. Сейчас это единственный полностью восстановленный экземпляр ЗИЛ-127. Уникальная машина займет почетное место в «Музее гаража особого назначения», выяснили журналисты портала «Южный автомобиль».
ЗИЛ-127 имел заднемоторную компоновку и оснащался 7,0-литровым дизельным двигателем ЯАЗ-206Д мощностью 180 лошадиных сил. Длина автобуса превышала 10 метров, ширина составляла 2,68 метра, а высота – 3 метра. В салоне могли разместиться 32 пассажира. Каждое мягкое пассажирское кресло самолетного типа было оснащено индивидуальным источником света. Над сидениями располагались полки для ручной клади, а под полом – три отсека для габаритного багажа.
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Дилер рассказал всю правду об обслуживании и ремонте китайских автомобилей
В последнее время активно обсуждаются проблемы с доступностью запчастей и ремонтопригодностью автомобилей китайских брендов. Журналисты выяснили у дилеров, как на самом деле обстоят дела.Читать далее
-
09.02.2024, 12:48
Журналисты попробовали выгодно купить китайский автомобиль. Огромная скидка оказалась фейком
В январе дилеры китайских брендов объявили о внушительных скидках, достигающих сотен тысяч рублей. Якобы им требовалось срочно разгрузить склады от прошлогодних машин. Журналисты решили проверить, насколько выгодно сейчас купить автомобиль.Читать далее
-
09.02.2024, 10:54
Какие звуки в автомобиле могут обернуться потерей сотни тысяч рублей
Исправный автомобиль работает тихо и размеренно. Появление любых посторонних странных звуков должно насторожить водителя. И пока автомобильный «шазам» находится в стадии разработки, владельцу придется самому учиться распознавать неисправности на слух.Читать далее
-
09.02.2024, 08:11
Депутаты Госдумы предлагают запретить пользоваться за рулем электронными очками
Член думского комитета по безопасности Бийсултан Хамзаев обратился к главе ГИБДД РФ Михаилу Черникову с предложением запретить управлять автомобилем в очках смешанной реальности.Читать далее
-
09.02.2024, 07:46
Cултан Малайзии признался послу, что хотел бы купить российский автомобиль
Новый султан Малайзии недавно принял присягу. В беседе с послом РФ он рассказал об интересе к российским автомобиля и выразил желание поставить в свой гараж один из них.Читать далее
-
08.02.2024, 17:49
Лимит скорости на новой платной трассе М-12 «Восток» снизили до 70 км/ч
Автодор предупредил водителей об изменении скоростного режима на участке платной автомагистрали М-12 «Восток», проходящей по территории Республики Татарстан. Лимит понизили со 110 до 70 км/ч.Читать далее
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