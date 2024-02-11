В России отреставрировали советский междугородний автобус ЗИЛ-127. Он очень редкий

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После войны в Советском Союзе остро встал вопрос междугородних перевозок. Решили наладить автобусное сообщение по образцу США. За океан даже отправилась группа отечественных специалистов, чтобы изучить опыт американских коллег. Создание первого советского междугороднего автобуса доверили московскому заводу имени Сталина (с 1956 года завод имени Лихачева). Первый серийный ЗИС(ЗИЛ)-157 сошел с конвейера в 1955 году.

Модель выпускали до 1961 года. За это время успели собрать 851 автобус, но до нашего времени дошли лишь четыре. Недавно завершилась реставрация одного из них, выпущенного в 1956 году. Сейчас это единственный полностью восстановленный экземпляр ЗИЛ-127. Уникальная машина займет почетное место в «Музее гаража особого назначения», выяснили журналисты портала «Южный автомобиль».

Фото: Южный автомобиль

ЗИЛ-127 имел заднемоторную компоновку и оснащался 7,0-литровым дизельным двигателем ЯАЗ-206Д мощностью 180 лошадиных сил. Длина автобуса превышала 10 метров, ширина составляла 2,68 метра, а высота – 3 метра. В салоне могли разместиться 32 пассажира. Каждое мягкое пассажирское кресло самолетного типа было оснащено индивидуальным источником света. Над сидениями располагались полки для ручной клади, а под полом – три отсека для габаритного багажа.

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