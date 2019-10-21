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21 октября 2019, 13:49

В России подорожал почти весь модельный ряд BMW

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Российские дилеры BMW переписали прайс-листы почти всех моделей баварской марки. Автомобили подорожали от символических 10 000 рублей до вполне ощутимых 480 000 рублей.
В России подорожал почти весь модельный ряд BMW

Фото взято из открытых источников

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Редакция портала «Автоновости дня» в ходе мониторинга российского авторынка выяснила, насколько именно подорожали автомобили BMW. Минимальное увеличение цены на 10 000 рублей зафиксировано у «младшего» кроссовера BMW X1. Стать его владельцем можно, заплатив 2 110 000 рублей. Ровно столь же теперь стоит и кроссовер BMW X2, который прибавил 30 000 рублей.

«Родственные» кроссоверы BMW X3 и BMW X4 стали дороже на 40 000 рублей. За первый из них просят минимум 3 310 000 рублей, а за второй – 3 620 000 рублей. Кроссовер BMW X5 подорожал на 50 000 рублей и стоит сейчас от 4 800 000 рублей. Флагманский вседорожник BMW X7 подорожал на 100 000 рублей. Актуальные цены стартуют с отметки 6 030 000 рублей. 

Седаны BMW 5-Series теперь стоят минимум 3 190 000 рублей или на 110 000 рублей дороже. Сразу три модели баварского бренда подорожали на 140 000 рублей. За лифтбек BMW 6-Series GT придется отдать не менее 3 890 000 рублей, за седан BMW 7-Series – от 5 820 000 рублей, а за купе BMW 8-Series Coupe – от 6 890 000 рублей. Кабриолет BMW 8-Series Cabrio прибавил сразу 210 000 рублей. Его самую доступную версию 840i оценили в 7 810 000 рублей.

Максимальная прибавка зафиксирована у купе-кроссовера BMW X6. Продажи автомобиля нового поколения должны начаться в ноябре 2019 года, а машины в «старом» кузове уже подорожали на 480 000 рублей и стоят минимум 5 420 000 рублей.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум BMW X1
мне тоже многие твердили якобы дорого и тд. честно сказать уж и не такое дорогое обслуживание . один раз ставите ориг запчасти и долго и радостно катаетесь. ставите китай она через первую 1000 просто отплюнет ее. на многих машинах катался. такого вождения как от бмв еще не получал. и теперь точно знаю ...
MichaMeL
Форум BMW 1
вот как вариант да соглашусь. у бмв нет еще такого. было вообще пушечно
MichaMeL
Форум BMW 5 седан
Сам езжу на БВМ 5 Е60 2.5 бензин. До этого ездил на "дельфине" дизель 3.0. Если сравнивать конкретно две эти модели, то по комфорту конечно отдаю предпочтение Е60, а вот по динамике и надежности дельфин мне нравился больше, но там уже был довольно убитый аппарат, в том числе и мной. Вообще БМВ рекомендую ...
Mike Lapshin
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В России подорожал почти весь модельный ряд BMW
{{material_127846}}Редакция портала «Автоновости дня» в ходе мониторинга российского авторынка выяснила, насколько именно подорожали автомобили BMW. Минимальное увеличение цены на 10 000 рублей зафиксировано у «младшего» кроссовера BMW X1. Стать его владельцем можно, заплатив 2 110 000 рублей. Ровно столь же теперь стоит и кроссовер BMW X2, который прибавил 30 000 рублей.«Родственные» кроссоверы BMW X3 и BMW X4 стали дороже на 40 000 рублей. За первый из них просят минимум 3 310 000 рублей, а за второй – 3 620 000 рублей. Кроссовер BMW X5 подорожал на 50 000 рублей и стоит сейчас от 4 800 000 рублей. Флагманский вседорожник BMW X7 подорожал на 100 000 рублей. Актуальные цены стартуют с отметки 6 030 000 рублей. Седаны BMW 5-Series теперь стоят минимум 3 190 000 рублей или на 110 000 рублей дороже. Сразу три модели баварского бренда подорожали на 140 000 рублей. За лифтбек BMW 6-Series GT придется отдать не менее 3 890 000 рублей, за седан BMW 7-Series – от 5 820 000 рублей, а за купе BMW 8-Series Coupe – от 6 890 000 рублей. Кабриолет BMW 8-Series Cabrio прибавил сразу 210 000 рублей. Его самую доступную версию 840i оценили в 7 810 000 рублей.Максимальная прибавка зафиксирована у купе-кроссовера BMW X6. Продажи автомобиля нового поколения должны начаться в ноябре 2019 года, а машины в «старом» кузове уже подорожали на 480 000 рублей и стоят минимум 5 420 000 рублей.
2019-10-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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