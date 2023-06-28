В России стартовали продажи нового кроссовера Ford: сколько он стоит?

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Журналисты «Газета.Ru» обнаружили на отечественных классифайдах объявления о продаже кроссоверов Ford Territory. Автомобили поставляют к нам из Китая, где налажена их сборка на совместном предприятии с Ford. Габаритная длина новинки составляет 4 580 мм, а расстояние между осями – 2716 мм, это чуть больше, чем мог предложить покупателям Vokswagen Tiguan.

Главная особенность кроссовера – полностью электрическая силовая установка. Электромотор мощностью 163 л.с. (280 Нм) установлен на передней оси. С места до «сотни» электромобиль разгоняется за 9,5 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 150 км/ч. Емкости аккумулятора должно хватать на 435 километров без подзарядки.

В комплектацию входят светодиодная оптика, панорамный люк, кожаный руль, климат-контроль, цифровая приборная панель и мультимедиа с 10-дюймовым тачскрином, парктроники и камера заднего вида. Стоит такой автомобиль от 3,5 млн рублей.

Упомянутые модели: Ford Territory

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