В России стартовали продажи нового кроссовера Ford: сколько он стоит?
Фото: Ford
Главная особенность кроссовера – полностью электрическая силовая установка. Электромотор мощностью 163 л.с. (280 Нм) установлен на передней оси. С места до «сотни» электромобиль разгоняется за 9,5 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 150 км/ч. Емкости аккумулятора должно хватать на 435 километров без подзарядки.
В комплектацию входят светодиодная оптика, панорамный люк, кожаный руль, климат-контроль, цифровая приборная панель и мультимедиа с 10-дюймовым тачскрином, парктроники и камера заднего вида. Стоит такой автомобиль от 3,5 млн рублей.
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Нехватка дальнобойщиков докатилась и до России
Руководители крупнейших отечественных логистических компаний пожаловались на дефицит кадров. Нехватка водителей грузовиков массой свыше 3,5 тонны достигает 21%. Особенно остро проблема стоит для межрегиональных перевозок. Решить ее помогут изменения в законодательстве.Читать далее
-
29.06.2023, 07:08
5 пикапов разбили на краш-тесте: все очень грустно (видео)
Эксперты американского Страхового института дорожной безопасности (IIHS) провели краш-тесты пяти популярных среднеразмерных пикапов. Из них только одна модель получила удовлетворительные оценки за безопасность.Читать далее
-
29.06.2023, 06:54
Начинающим водителям запретят ездить на автомобилях мощностью свыше 95 л.с.
В Италии уже действуют жесткие ограничения на полномочия молодых водителей, но законодатели хотят пойти дальше. Они предлагают запретить новичкам садиться за руль мощных автомобилей.Читать далее
-
28.06.2023, 23:02
В Тольятти разработали боевой внедорожник: видео
Тольяттинское тюнинг-ателье F-Design, специализирующееся на доработке внедорожников, представило новый проект – брутальный армейский автомобиль «Нива Арта» на базе классической трехдверной Lada Niva Legend.Читать далее
-
28.06.2023, 15:03
Суд огласил приговор по делу о людоеде и выпавшем из багажника трупе
Городской суд Санкт-Петербурга вынес приговор по резонансному убийству. В ноябре 2021 года водитель Mitsubishi Galant не справился с управлением на Приозерском шоссе. Машину закрутило, она врезалась в отбойник, багажник открылся и из него на проезжую часть выпал труп мужчины с перерезанным горлом. Водитель и два его пассажира убежали в лес, но позже были арестованы.Читать далее
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28.06.2023, 13:03
Стоит ли покупать Lada Vesta NG из первых партий: мнение эксперта
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