В России стартуют продажи нового кроссовера Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
В стандартное оснащение версии LS (от 2 049 000 рублей) входят шесть подушек безопасности, кондиционер, аудиосистема, тканевый салон, подогрев передних сидений и 17-дюймовые легкосплавные колеса. Пакет для плохих дорог включает стальную защиту картера двигателя и адаптированную для суровых условий эксплуатации подвеску. Такие кроссоверы можно заказать только с передним приводом. На следующем уровне LT появляется полный привод, отделанные кожзамом сидения, рейлинги на крыше, задний парктроник, кнопка запуска двигателя и система бесключевого доступа.
Версия Activ адресована любителям активного образа жизни и путешествий. Для нее подготовили эксклюзивный цвет кузова Zeus Metallic, коричневый металлик. Усиливает внедорожный облик модели контрастная крыша, дополнительные хромированные накладки на передний и задний бамперы и трапециевидные насадки выхлопных труб. Интерьер комплектации Activ выполнен с применением комбинации кожи черного и коричневого цвета, а также специальных тканевых вставок в верхней части передних дверей.
Комплектация RS отличается сетчатой облицовкой радиатора с черной эмблемой Chevrolet, выполненной в стиле легендарного Chevrolet Camaro, красными эмблемами RS, крупными задними светодиодными фонарями, визуально увеличивающими ширину автомобиля, и черными глянцевыми элементами экстерьера, подчеркивающими его спортивный характер. Для нее подготовили эксклюзивный голубой цвет кузова Cayman. В отделке сидений используется черная перфорированная кожа с красной прострочкой, которая сочетается с усеченным в нижней части рулевым колесом спортивного дизайна и красной окантовкой элементов передней панели. Топовый Chevrolet Trailblazer стоит в России минимум 2 447 000 рублей. К нам будут возить кроссоверы южнокорейской сборки.
- 1 325 000 РChevrolet TrailBlazer 2013 в Москве
- 1 344 000 РChevrolet TrailBlazer 2014 в Москве
- 1 445 000 РChevrolet TrailBlazer 2013 в Москве
- 1 150 000 РChevrolet TrailBlazer 2013 в Москве
- 1 249 000 РChevrolet TrailBlazer 2013 в Москве
- 370 000 РChevrolet TrailBlazer 2003 в Москве
- 310 000 РChevrolet TrailBlazer 2008 в Москве
- 1 287 000 РChevrolet TrailBlazer 2013 в Москве
- 2 617 000 РChevrolet TrailBlazer 2021 в Москве
- 2 215 000 РChevrolet TrailBlazer 2021 в Москве
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