В России вновь дорожает техосмотр: сколько придется платить?

После Нового года тарифы на техосмотр пересмотрят в 68 российских регионах. В половине из них цифры вырастут на 12% и превысят отметку в тысячу рублей. Дороже всего техосмотр легкового автомобиля обойдется жителям Чукотки – в 4 500 рублей. В Петербурге цена вырастет до 1 720 рублей, в Ненецком АО – до 1 500 рублей, а в Амурской области – до 1 570 рублей, пишет издание «Профиль» со ссылкой на информацию, полученную журналистами «Коммерсанта».

Дешевле всего техосмотр легкового автомобиля можно по-прежнему произвести в Ивановской и Волгоградской областях. Здесь после подорожания он будет стоить 913 рублей. В Кемеровской области придется заплатить 947 рублей.

Напомним, ежегодный рост тарифов на техосмотр предусмотрен приказом ФАС, согласно которому региональные власти должны запрашивать у местных операторов сведения о расходах. На основе полученных данных рассчитывается «экономически обоснованный» тариф. Если информацию присылает менее половины компаний, то власти индексируют тариф сами.

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