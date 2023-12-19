В России вновь дорожает техосмотр: сколько придется платить?
Дешевле всего техосмотр легкового автомобиля можно по-прежнему произвести в Ивановской и Волгоградской областях. Здесь после подорожания он будет стоить 913 рублей. В Кемеровской области придется заплатить 947 рублей.
Напомним, ежегодный рост тарифов на техосмотр предусмотрен приказом ФАС, согласно которому региональные власти должны запрашивать у местных операторов сведения о расходах. На основе полученных данных рассчитывается «экономически обоснованный» тариф. Если информацию присылает менее половины компаний, то власти индексируют тариф сами.
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Range Rover стал самым угоняемым автомобилем: страдают звезды футбола и простые обыватели
Внедорожники Range Rover стали самыми угоняемыми автомобилями в Британии. За год число краж подскочило в 1,5 раза, владельцы спешно страхуют свои машины, страховые компании задирают тарифы, а цены на вторичном рынке падают.Читать далее
-
19.12.2023, 15:42
Как не попасть в массовое ДТП: найдены две главные ошибки водителей
С наступлением зимы и ухудшением дорожных условий в России участились массовые аварии. Особенно опасны подобные происшествия на трассах: машины получают серьезные повреждения, гибнут люди, а движение оказывается парализованным на долгие часы.Читать далее
-
19.12.2023, 14:25
Из Пулково в Москву запустят «самолеты-электрички»: рейсы каждые полчаса, а билеты с открытой датой
В петербургском аэропорту Пулково планируют активизировать сообщение с Москвой и запустить рейсы через каждые полчаса. Билеты на них можно будет купить с открытой датой и временем вылета.Читать далее
-
19.12.2023, 12:56
Hyundai решилась продать свои российские активы и назвала имя покупателя
Корейский концерн Hyundai Motor Company до последнего не хотел продавать свои российские активы. Сейчас автопроизводитель официально объявил о продаже своего производственного комплекса на севере Петербурга. Детали сделки обсуждаются.Читать далее
-
19.12.2023, 10:42
Как изменились за год цены запчастей (подорожали не все)
В ситуации, когда все вокруг дорожает, цены на автозапчасти тоже ползут вверх. Но процесс этот неоднороден. Одни запчасти дорожают быстрее других, а некоторые и вовсе становятся дешевле.Читать далее
-
19.12.2023, 10:09
Главу стартапа электрических грузовиков Nikola приговорили к 4 годам тюрьмы за фальсификации
Cудья приговорил основателя Nikola Тревора Милтона к четырем годам тюремного заключения в федеральной тюрьме, а также штрафу в размере 1 млн долларов за фальсификации успехов компании. И это он еще легко отделался.Читать далее
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