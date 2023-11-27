В российских автосервисах не хватает 50 тысяч человек

Ранее мы писали Зарплаты в российских автосервисах растут: кто зарабатывает больше? За последний год средняя зарплата в российском автобизнесе выросла на 14% и достигла отметки в 75,7 тысячи ... Читать далее

Именно дефицит кадров Александр Пахомов назвал главной проблемой отрасли. По его словам, «советские инженеры естественным образом закончились, а новых нет в нужном количестве». И в ближайшие пять лет ситуация не изменится. В сфере образования необходимо принимать решения на государственном уровне.

Как рассказал ТАСС Александр Пахомов, в прежние времена в автосервисы часто уходили специалисты с крупных машиностроительных заводов, обладающие необходимыми инженерными знаниями об устройстве автомобилей. Сейчас многие советские предприятия закрылись, а оставшиеся – перешли на автоматизированные конвейеры, для работы на которых не требуются особые знания. Современным автопроизводителям нужны только низкоквалифицированные рабочие, управленцы и продавцы. А в автосервисы идут выпускники среднего профессионального образования, ВУЗов и мигранты из ближнего зарубежья, уровень знаний которых оставляет желать лучшего.

Фото: pxhere.com

Одновременно усложнилось и устройство автомобилей. Появились новые электромеханические, электромагнитные, гидравлические, пневматические, электронные системы с обратными связями через оптические, химические датчики и радиоканалы. Все это требует от специалистов дополнительных знаний, умений и навыков. Автопарк постоянно растет, и дефицит квалифицированных кадров с каждым годом только увеличивается. Сейчас в автосервисной отрасли работает 800 тысяч человек, а число самих СТО увеличилось за 1,5 года на 7 тысяч предприятий.

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