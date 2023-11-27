В российских автосервисах не хватает 50 тысяч человек
Как рассказал ТАСС Александр Пахомов, в прежние времена в автосервисы часто уходили специалисты с крупных машиностроительных заводов, обладающие необходимыми инженерными знаниями об устройстве автомобилей. Сейчас многие советские предприятия закрылись, а оставшиеся – перешли на автоматизированные конвейеры, для работы на которых не требуются особые знания. Современным автопроизводителям нужны только низкоквалифицированные рабочие, управленцы и продавцы. А в автосервисы идут выпускники среднего профессионального образования, ВУЗов и мигранты из ближнего зарубежья, уровень знаний которых оставляет желать лучшего.
Одновременно усложнилось и устройство автомобилей. Появились новые электромеханические, электромагнитные, гидравлические, пневматические, электронные системы с обратными связями через оптические, химические датчики и радиоканалы. Все это требует от специалистов дополнительных знаний, умений и навыков. Автопарк постоянно растет, и дефицит квалифицированных кадров с каждым годом только увеличивается. Сейчас в автосервисной отрасли работает 800 тысяч человек, а число самих СТО увеличилось за 1,5 года на 7 тысяч предприятий.
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На автосалоне в Гуанчжоу концерн Great Wall Motor представил новый 5-метровый внедорожник Tank 700 Hi4-T мощностью свыше 500 л.с. Несмотря на солидную цену всю первую партию из 70 автомобилей раскупили менее чем за минуту.Читать далее
-
27.11.2023, 07:06
«Чей-то бампер недорого»: шторм затопил дороги в Крыму
В ночь с 26 но 27 ноября на Крым и Краснодарский край обрушился сильный шторм. Скорость ветра достигала 40 м/с, а высота волн – 8 метров. В Крыму море вышло из берегов и затопило прибрежные трассы, полмиллиона человек остались без света из-за обрыва проводов. Под Анапой к берегу прибило сухогруз.Читать далее
-
27.11.2023, 00:14
Черная кожа и белый потолок: короткий обзор топовой Lada Niva Travel за 1,6 млн рублей
В ноябре у дилеров начали появляться внедорожники Lada Niva Travel в новой комплектации с сиденьями и рулем обитыми натуральной кожей. При этом ни подушек безопасности, ни ABS в этих машинах пока нет.Читать далее
-
27.11.2023, 00:10
Новый Mercedes-Benz G-Class научили делать танковый разворот
Компания Mercedes-Benz полным ходом разрабатывает преемника легендарного внедорожника G-Class, который лишится двигателя внутреннего сгорания и получит полностью электрическую силовую установку. Многие опасаются, сохранит ли электрокар фирменные внедорожные качества.Читать далее
-
26.11.2023, 19:48
5 самых дешевых отечественных кроссоверов и внедорожников в России в ноябре 2023 года
Легковые автомобили сегмента SUV продолжают лидировать в продажах на российском авторынке. Эксперты выбрали пять самых бюджетных вариантов, которые выпускаются под отечественными брендами.Читать далее
-
24.11.2023, 18:19
Как обстоит дело с ремонтом и обслуживанием в России китайских автомобилей?
В последнее время в Сети циркулируют тревожные слухи о проблемах с ремонтом и сервисным обслуживанием китайских автомобилей: то нет технической документации, то одна запчасть не подходит к другой, то проблемы с турбомоторами не за горами.Читать далее
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