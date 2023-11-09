В Россию вернулись грузовики Mercedes Actros

Китайские Mercedes Actros легко отличить от европейской версии по неокрашенному переднему бамперу, а также по необычной колёсной формуле: 6х4 вместо более привычного нам 4х2. Все машины оснащены 13,0-литровым дизельным мотором мощностью 480 или 530 сил, который сочетается с роботизированной коробкой передач. Цены начинаются от 13 млн рублей, выяснила редакция Quto . Как рассказал журналистам один из продавцов, китайские Mercedes Actros пользуются стабильным спросом со стороны перевозчиков, которые прежде эксплуатировали немецкие грузовики и не готовы пересаживаться на машины китайских марок.

Интересно, что некоторые клиенты настаивают на покупке грузовиков Mercedes именно европейского производства. Машины везут из Германии через Казахстан, их цена доходит до 18 млн рублей. «Мерседесы» турецкой сборки менее востребованы. В будущем экспортеры планируют предложить покупателям версию Mercedes Actros, созданную исключительно для китайского рынка. Такие грузовики оснащены 580-сильным мотором Cummins, 12-ступенчатым «роботом» ZF, ведущими мостами Meichi и стоят в КНР от 588 тысяч юаней или порядка 7,5 млн рублей в пересчете по текущему курсу.

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